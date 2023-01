Az X-Faktor korábbi botrányhőse fenyegette rakétatámadással a Parlamentet

Két évvel ezelőtt az X-Faktorban is színpadra lépett a Parlament rakétatámadásával fenyegetőző 41 éves K. Mercédesz, aki most kábítószer-birtoklásért is felelhet majd a bíróságon.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a Parlamentet fenyegette rakétatámadással a legnagyobb videómegosztó portálon 2023. január 7-én megjelent felvételen egy magyar nő. A videóra másnap figyelt fel egy férfi, és értesítette a rendőrséget. Feljelentését a XVIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tette meg, ahol közveszéllyel fenyegetés bűntett miatt rendeltek el nyomozást.

Elfogásakor K. Mercédesz már nem volt ismeretlen a rendőrség számára, ugyanis korábban többször is intézkedtek a lakásán, mivel a közösségi oldalakon élő adásban többször is bántalmazta élettársát, és kábítószert is fogyasztott. Most azonban kiderült,

a NagyKözönség számára sem lehet teljesen ismeretlen az elkövető, ugyanis K. Mercédesz szerepelt az RTL tehetségkutatójában, a 2021-es X-faktorban

– szúrta ki a Blikk. A műsorban szintén sikerült maradandót alkotnia: a Soho Party az Éjjel soha nem érhet véget című számát adta elő, amely azonban annyira rossz volt, de egyben úgy tűnik, szórakoztató is, hogy először a zsűritagok, majd az egész stúdió a színpadra vonult és táncra perdült. Amikor azonban vírusként kezdett terjedni egy olyan videó az interneten, amelyen K. Mercédesz a párját bántalmazza, az RTL közleményben határolódott el a történtektől.

A 41 éves nőt január 8-án közveszéllyel való fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették. A gyanúsított tagadta a bűncselekmény elkövetését, azt mondta, ő csak szórakoztató jelleggel készíti a videóit. Mivel elfogásakor néhány gramm kábítószergyanús anyagot is találtak nála, emiatt is eljárás indult ellene.