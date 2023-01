Egzotikus szigeten, egy luxushotelben nyaral Berki Mazsi

Az utóbbi hónapokban a bulvárlapok már azt pletykálták, hogy Berki Krisztián özvegyének alig pár hónappal a férfi halála után már új párkapcsolata lehet, amely miatt számos alkalommal kritika is érte őt.

Most a Bors napilap egyik olvasója szúrta ki Berki Mazsit, akinek az elmondása szerint egy zanzibári luxushotelben, az Emerald hotelben nyaral, amely csak nemrég, 2022 decemberében nyitotta meg ismét a kapuit.

A bulvárlap olvasója szerint Berki Mazsival és párjával volt két gyermek is: a férfi kislánya, valamint Berki Mazsi és Krisztián közös gyermeke is. A lap szerint az elegáns szállodában a legolcsóbb szállás éjszakánként 170 ezer forintba kerül, de van jakuzzis szoba is 200 ezer forintért, 420 ezerért pedig egy privát medencés nagy apartmant is ki lehet venni (azt nem tudni, hogy melyikben szálltak meg). A hotel az alábbi videón látható:

A szemtanú arról számolt be, hogy a család visszahúzódó, csendes volt, kerülték a feltűnést, és a felnőttek a két gyermekre, valamint a pihenésre koncentráltak. Berki Mazsi a nyaralásról egyébként több képet posztolt az Instagramra is 24 órán át elérhető történetként (bár a bejegyzésekből nem derült ki, hogy pontosan hol készültek).

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)