Harry herceg meg akart szökni

Borús napokat él meg a brit királyi család az utóbbi hónapokban, mivel mindamellett, hogy elhunyt a néhai uralkodó, II. Erzsébet királynő, a família ügyes-bajos dolgai is rendre napvilágra kerülnek. Harry herceg – aki András herceggel együtt jelenleg a család egyik feketebárányának számít – ugyanis megelégelte a sok éven tartó hallgatást, és előbb Oprah Winfrey-nek tálalt ki, amit egy netflixes sorozat, további két interjú, majd végül az életrajzi könyve követett.

A Spare, azaz magyarul Tartalék nevet viselő könyv január 10-én landolt a boltok polcain angol nyelven, azonban a spanyol verzió tévesen öt nappal a megjelenés előtt jelent meg, így a legfontosabb részletek már kiszivárogtak, azonban még így is akadnak új információk bőven. A herceg ugyan éveken át hallgatásba burkolózott, mivel ezt várta el tőle a családja, a kötetben viszont minden bántalmát az olvasóra zúdította – és volt belőle elég.

A két herceg harca

Harry herceg a könyvben többek között kitért bátyjával, Vilmos herceggel való igen viharos kapcsolatára is, akivel a királyi kötelezettségeiről való lemondása óta nemigen tudták rendezni a viszonyukat. Ahogy a kötetben felidézte, testvére 2019-ben fizikailag is bántotta őt. Összeszólalkoztak, mivel a trónörökös gorombának nevezte Meghan Markle-t, aminek az lett a vége, hogy Vilmos megragadta öccse gallérját, letépte a nyakláncát, majd a földre lökte őt. Harry herceg egy kutyatálon landolt, ami megrepedt a háta alatt, és megsebesítette őt. Bátyja ezután arra biztatta, üssön vissza neki, amibe ő nem ment bele. Bár ezt követően bocsánatot kért tőle, és azt mondta, ne szóljon erről a nejének, Meghan Markle-nek, ő észrevette a sebeket.

Hasonló vita alakult ki közöttük Fülöp herceg temetését követően, amikor a Frogmore Cottage közelében sétáltak. Harry herceg elmondása szerint ő próbált megoldást találni a helyzetre, amelybe neje, Meghan Markle keveredett, zaklatásnak volt kitéve, azonban Vilmos herceg és III. Károly király meg sem hallgatták. Sőt, kifejtése szerint a trónörökös újra begőzölt és megragadta őt, amikor próbált elmenni.

Dühös voltam, de integettem neki, mire ő hirtelen rám támadt, megragadta az ingemet. Elhúzódtam, nem voltam hajlandó ránézni, de kényszerített, hogy a szemébe nézzek, majd azt mondta: 'Figyelj rám, Harold! Szeretlek! Azt akarom, hogy boldog légy

– írta a kötetben.

Vilmos herceg az összezörrenésük tetőfokán a titkos kódjukat is bevetette, amelyet csak a legkritikusabb helyzetekben szoktak használni. A trónörökös ugyanis azt vágta a fejéhez, miszerint édesanyjuk, Diana hercegné életére esküszik, csak azt akarja, hogy boldog legyen. Harry herceg azonban nem hitt neki. Apjuk, III. Károly pedig a vitájukat látva csak annyit mondott: „Kérlek, fiúk, ne tegyétek nyomorúságossá az utolsó éveimet.”

A két herceg azt követően is egymásnak feszült, hogy Harry herceg megkérte Meghan Markle kezét. Elsőként az esküvő helyszínének meghatározása okozott némi gondot, mivel Harry előbb a westminsteri apátságra, majd a Szent Pál-székesegyházra gondolt, azonban testvére elvetette ezen ötleteket. A pár egyébként eredetileg egyáltalán nem fényűző esküvőben gondolkodott.

Valójában meg akartunk szökni. Az volt az álmunk, hogy mezítláb Botswanában, esetleg egy barátom közreműködésével keljünk egybe. De elvárták, hogy megosszuk ezt a pillanatot másokkal. Nem rajtunk múlott

– fejti ki a könyvben a herceg, majd végül a Szent György-kápolnára esett a választásuk. Mint hozzátette, a következő rizikófaktort a szakálla jelentette, amivel kapcsolatban a nagymamájához, II. Erzsébethez fordult segítségért.

A sok stressz után, hogy engedélyt kellett kérnem a nagyitól, hogy feleségül vehessem Meget, azt hittem, soha nem lesz bátorságom bármi mást kérni tőle, és mégis megtettem: 'Nagyi, kérlek, megtarthatom a szakállam az esküvőre?' Ez nem kis kérés. Egyesek szerint a szakáll egyértelműen megsérti a protokollt és a régóta fennálló normákat, különösen, mivel a hadsereg egyenruhájában álltam oltár elé. A brit hadseregben pedig tilos volt a szakállviselés

– írta, hozzátéve, ugyan a királynő beleegyezett, testvére feldühödött a hír hallatán:

Kellemetlen helyzetbe hoztad, Harold! Nem volt más választása, mint igent mondani

– vágta hozzá Vilmos herceg, akivel még egy héten át vitatkoztak ezen, mivel a trónörökös nem akarta annyiban hagyni.

Harry herceg elmondása szerint végül testvére megparancsolta, hogy borotválja le a szakállát. Ekkor kérdőre vonta bátyját, miért olyan fontos ez a számára, mire kibökte, neki sem engedték, hogy legyen arcszőrzete az esküvőn. A herceg hozzátette, testvére gyűlölte a gondolatot is, hogy olyan előnyben részesülhet, amelyet tőle korábban megtagadtak.

Diana hercegnével kommunikált

Harry herceg a kötetben említést tett édesanyja, Diana hercegné haláláról is, amelynek hírét az apja, III. Károly közölte vele. Akkor épp a Balmoral-kastélyban tartózkodtak Vilmos herceggel, és a tragédia annyira sokkolta, hogy másnap reggelig egy szót sem bírt szólni. Mint kifejtette, még az is megfordult a fejében, hogy édesanyja nem halt meg, csak elszökött, hogy nyugodtabb életet élhessen, amit akkor logikus magyarázatnak talált. Visszaemlékezése szerint azóta is él benne a fényképezők sorozatos kattogása, ahogy amiatt is rosszul érezte magát, hogy idegen emberek sírnak az édesanyja halála miatt, de ő akkor még nem volt képes rá. Ahogy megjegyezte, hitetlenkedett abban, hogy valóban itt hagyta őket, mivel tudta, hogy sosem tenne ilyet. A valóság viszont akkor csapta arcul, amikor a hercegné testvére, Sarah egy-egy dobozt adott át a hercegeknek, amelyben egy-egy tincset helyezett el Diana hajából. Ez volt a búcsúajándékuk. A királyi sarj állítása szerint még azon a párizsi alagúton is végigment, ahol édesanyja életét vesztette, és szándékosan arra kérte a sofőrt, hogy menjen ugyanakkora sebességgel, amellyel anno a hercegné és párja, Dodi Fayed. Ezt kifejezetten rossz ötletnek írta le, mivel csak még több kétsége támadt, amiktől állítása szerint soha többé nem fog tudni megszabadulni.

A herceg életében kétségtelenül nagy törés volt édesanyja elvesztése, olyannyira, hogy egy médiumhoz fordult segítségért, hogy kapcsolatba lépjen vele. Felelevenítette 2020 karácsonyát, amelyen neje, Meghan Markle egy II. Erzsébetet ábrázoló díszt ajándékozott neki. Fiuk, Archie azonban véletlenül nekiment a fának, így a tárgy leesett, majd gyermekük vizet kezdett rá fröcskölni abban bízva, hogy az majd megjavítja. A herceg kifejtése szerint lapáttal seperte fel a darabokat, de végig egy furcsa érzés járta át. Csak később, egy barátja javaslatára keresett fel egy médiumot, akinek elmondta, azon az estén különböző energiákat érzett maga körül.

A médium abban segített neki, hogy átadta a hercegné üzeneteit, miszerint tudja, hogy sok kérdése lenne felé, de mindenekelőtt el akarta mondani neki, mennyire büszke rá, és támogatja őt. A látnok szerint azt is közölni szerette volna a herceggel, hogy olyan életet él, amit ő nem tudott, illetve amilyet ő szánt neki. A királyi sarj kifejtése szerint elég szkeptikus volt, így bizonyítékra volt szüksége, hogy meggyőződjön arról, valóban az édesanyja intézi-e felé ezeket a szavakat. A médium erre így felelt:

Édesanyád egy karácsonyi díszt emleget. Egy anyáról? Vagy egy nagymamáról? Leesett? Eltörött? Archie próbálta megjavítani. Azt mondja, hogy egy kicsit kuncogott ezen

– írta a kötetben a herceg, aki ezzel bizonyosságot nyert, hogy édesanyja jelenlétét érezhette 2020 karácsonyán.

Felelevenített továbbá egy történetet Diana hercegné volt komornyikja, Paul Burrell kapcsán is, aki tíz éven át volt a szolgálatában, majd a halálát követően, 2003-ban egy könyvet adott ki a királyi család alkalmazásában eltöltött időszakáról. A herceg elmondása szerint a kötet csak Burrell saját szemszögéből meséli el a történteket, és sokkal inkább találgatásokkal, mintsem tényszerű állításokkal van tele.

Anyám egykor még jóbarátjának nevezte az inast, kimondottan megbízott benne. Mi is, majd ezt tette. A halálán nyerészkedett. Felforrt a vérem a dühtől

– tette hozzá, megemlítve, hogy szeretett volna találkozni Burrell-lel, azonban Vilmos herceg és III. Károly végül lebeszélték róla.

Pácban III. Károly

A herceg az édesapjára, III. Károly királyra is igen terhelő vallomásokat tett. Egy olyan személynek írta le őt, mint aki sosem állt készen a szülővé válásra, és akinek mindig is nehezére esett, ha épp együttérzést kellett kimutatnia. Többek között felemlegette, hogy az uralkodó a születésekor azt mondta Diana hercegnének: „Remek, adtál nekem egy trónörököst meg egy tartalékost, a munkám ezennel el van végezve." A királyi sarj elmondása szerint ugyanakkor ezután III. Károly egyből a barátnőjéhez, Kamilla királynéhoz ment, akit Vilmos herceg és Harry herceg nehezen tudott csak elfogadni édesanyjuk halálát követően.

Ahogy arra a kötetben kitér, attól tartott Kamilla királynéval való első találkozásukkor, hogy mostohaanyja olyan kegyetlen lesz, mint azt a filmekben látni, azonban erről szó sem volt. Vilmos herceggel együtt ugyanakkor arra kérték apjukat, hogy ne házasodjon újra, mivel akkor megint ők folynának a csapból is. 2005-ben azonban ő mégis így tett.

Willy és én megígértük apánknak, hogy Kamillát szívesen látjuk a családban. Egyedül azt kértük tőle cserébe, hogy ne vegye őt feleségül, nem kell újra megházasodnia

– írta.

Mint azt a könyvben felidézte, édesapja korábban azzal is viccelődött, hogy ő nem is a fia. Ennek kapcsán egyébként már évek óta terjed egy pletyka, miszerint Harry herceg édesapja valójában Diana hercegné egyik volt szeretője, James Hewitt őrnagy, aki a hír felreppenése óta tagadja ezen állításokat. A herceg a kötetben kifejezetten ízléstelennek tartotta, hogy III. Károly ezzel viccelődött. Az uralkodó amiatt próbált poénkodni ezzel, mivel akkoriban egy elmegyógyintézetben találkozott egy férfival, aki önmagát a valódi walesi hercegnek tartotta, a Wales hercege cím pedig akkor még III. Károlyé volt.

III. Károly eleinte Meghan Markle-lal való kapcsolatát is ellenezte, mivel a herceg szerint attól félt, hogy a hollywoodi színésznő beárnyékolja majd az ő népszerűségüket Kamilla királynéval. Sőt, azt is kifogásolhatónak tartotta, hogy a hercegnek kell majd eltartania Markle-t. Mint azt Harry herceg kifejtette, édesapja figyelmeztette őt arra, hogy a családja nincs tele pénzzel, és nem engedheti meg magának, hogy bárki mást is eltartson. A herceg elmondása szerint ugyanakkor emögött inkább a féltékenység állhatott. Hozzátette, III. Károly nem támogatta sem őket, sem Vilmos hercegéket, viszont néha ajándékozott a királyi család kötelékében végzett munkájuk elismeréseként. Ezt a helyzetet pedig ahhoz hasonlította, mintha aranyketrecben tartották volna őket, ahol nem tudtak mozogni sem, de cserébe az őreik ruházták és etették őket.

III. Károly Meghan Markle iránt érzett ellenszenve akkor eszkalálódott igazán, amikor megakadályozta, hogy Sussex hercegnéje a férjével együtt menjen a Balmoral-kastélyba elbúcsúzni a haldokló II. Erzsébettől. Ahogy Harry herceg a könyvben kifejtette, édesapja értelmetlen és tiszteletlen indokokkal állt elő, mire ő kijelentette, soha többet ne beszéljen így a feleségéről. Ez pedig arra késztette az uralkodót, hogy bocsánatot kérjen tőle.

A hercegnék is összekaptak

Arról már a korábbiakban is tudni lehetett, hogy Meghan Markle és Katalin hercegné nincsenek kifejezetten jó viszonyban egymással. A herceg a kötetben egy konkrét vitájukról is beszámolt, ami néhány nappal az esküvőjük előtt történt. Mint kifejtette, Katalin hercegné írt egy SMS-t a nejének, hogy nem jó a koszorúslányok ruhája, át kell alakítani azokat.

Francia couture stílusúak voltak, és a méretek alapján kézzel varrták őket, illesztés nélkül, így nem meglepő, hogy esetleg nem passzolnak tökéletesen. Meg nem válaszolt azonnal Kate-nek. Számtalan esküvővel kapcsolatos üzenetet kapott, de leginkább az apját körülvevő káosszal volt elfoglalva, így másnap reggel üzent Kate-nek, hogy a szabónk rendelkezésre áll

– fogalmazta meg a könyvben, hozzátéve, ez nem volt elég, mivel Katalin hercegné arra panaszkodott, hogy lánya, Sarolta hercegnő ruhája túl bő, túl hosszú, és sírt, amikor felpróbálta otthon.

Meghan Markle ekkor ismét felvetette, hogy a szabó áll rendelkezésükre, azonban a hercegné ragaszkodott ahhoz, hogy minden ruhát át kell alakítani, és ezzel a saját esküvőiruha-tervezője is egyetértett.

Meg megkérdezte, hogy Kate tisztában van-e azzal, mi történik jelenleg. Az apjáról van szó. Kate azt mondta, jól tudja, de rendre a ruhákat emlegette, és hogy négy nap múlva lesz az esküvő

– fejtette ki a herceg, megemlítve, hogy Katalin hercegnének az esküvő szervezésével is gondjai voltak.

Harry herceg kifejtése szerint nejét igen rosszul érintette a konfliktusuk, és a padlón zokogva talált rá, mikor hazaért, azonban ezt betudta annak, hogy sok stressz érte. Mindemellett biztosította őt afelől, hogy Katalin hercegné nem akart rosszat. A harag nem is tartott sokáig, mivel másnap már virággal és egy üdvözlőlappal érkezett, hogy elnézést kérjen tőle – bár korábban olyan pletykák terjedtek el, hogy Markle siratta meg Katalin hercegnét, a herceg által elmondottak szerint ez pont fordítva történt.

II. Erzsébet Trumpról kérdezett

A királyi családot kifejezetten rossz színben feltüntető történetek mellett Harry herceg néhány olyan esetet is felidézett a kötetben, amelyek mindenképp viccesnek mondhatóak. Elmesélte többek között, hogy mikor Meghan Markle 2017-ben Indiában járt, megkérte, ne készítsen képet a Tádzs Mahal előtt, mivel nem szeretné, ha bárki is azt gondolná, hogy az édesanyját akarja utánozni. Diana hercegné még 1992-ben utazott az országba, ahol egy azóta ikonikussá vált képet készítettek róla a Tádzs Mahalnál. Markle ugyanakkor sosem hallott még erről a fotóról, így kifejezetten mulatságosnak vélte a kérést.

A hercegné hasonlóan meglepődhetett, amikor II. Erzsébet királynő egy találkozójuk alkalmával 2016-ban arról kérdezte őt, mi a véleménye Donald Trumpról, aki abban az évben indult az elnökválasztáson, majd meg is nyerte. Mint azt a herceg kiemelte, bár a királyi család tagjai politikailag mindig is igyekeztek semlegesek maradni, a néhai uralkodót érdekelte Markle véleménye az elnökjelöltről. A hercegné ugyanakkor kitért a válasz elől, és azt mondta, a politikában nincsenek nyertesek, és inkább a kanadai helyzetről beszélt, mivel akkor már hét éve élt ott. Harry herceg kifejtése szerint II. Erzsébetet váratlanul érte a gyors témaváltás, de elégedett volt a válaszával – amiben közrejátszhatott az is, hogy Kanada a Nemzetközösség részét képezi, így mindig is közel állt hozzá.

Hogy Meghan Markle mennyire nem volt képben a királyi család tagjaival, arról a herceg egy szintén 2016-ban történt mókás esetet is felelevenített, amikor először találkozott a kegyvesztett András herceggel.

A királynő asszisztenséről kérdezősködött, de azt se tudtam, kiről van szó. Azt mondta, arra a férfira gondol, aki a táskáját viszi, majd az ajtóig is elkísérte. Megkérdezte, ha ő nem az asszisztense, akkor kicsoda. Ekkor magyaráztam el neki, hogy a bácsikámról van szó, András yorki hercegről, aki a királynő másik fia

– írta.

Lefagyott a pénisze, 25 embert ölt meg

A herceg a korábbiak mellett a könyvben számos olyan történetet idézett fel, amelyeket nem túl gyakran – vagy sokkal inkább egyáltalán nem – hallunk a királyi család egyik tagjának szájából sem. Többek között felelevenítette az Északi-sarkon tett expedícióját is, amely során súlyos fagyási sérüléseket szerzett, köztük a péniszén. Mint azt a könyvben megírta, Katalin hercegné és Vilmos herceg esküvőjén is úgy vett részt, hogy közben komoly gondokkal küzdött. A fülén és az arcán is érte sérülés, azonban azok begyógyultak, míg a nemi szervére krémet kellett felírnia az orvosnak. Sőt, arra is kitért, hogy a pletykákkal ellentétben testvérével mindketten körül vannak metélve.

Mindemellett megrázó őszinteséggel számolt be az Afganisztánban töltött idejéről, ami tíz évet ölelt fel. Állítása szerint katonai szolgálata alatt 25 embert ölt meg, azonban, mint azt hozzátette, a hadseregben az egyik legfontosabb dolog, amit megtanult, az az volt, hogy felelősséget kell vállalnia a tetteiért. Ahogy kifejtette, egyáltalán nem büszke arra, amit tett, nem tölti el elégedettséggel, de nem szégyelli, mivel jobban szeretne egy tálibok nélküli világban élni.

Mindent kipróbált, amit lehetett

A herceg a kicsapongással telt éveit sem felejtette ki a kötetből. Megemlítette például a szüzességének elvesztését, ami 17 éves korában következett be egy pub mögött, azonban az általa csak idősebb hölgynek nevezett nő kilétére azóta sem derült fény. Elsőként beszélt a 2012-es Las Vegas-i kiruccanásáról, amelyen meztelen képek készültek róla. Az akkor 27 éves herceg kifejtése szerint egész nap a medencénél ittak, aminek következtében annyira lerészegedett, hogy egy Botswanát ábrázoló tetoválást akart csináltatni, amit a barátai nem hagytak. Később a szálloda szórakozóhelyén folytatták az ivást, ahol vetkőzős billiárdot játszottak, majd teljesen pucéran végezte. Az erről készült fotók már másnap megjelentek egy amerikai oldalon. Mint mondta, annyira szégyellte magát, hogy szinte levegőhöz sem jutott, azonban az apja nem verte nagy dobra a történteket.

A Las Vegas-i őrült este mellett azonban akad egy másik botrány is, ami miatt azóta szégyenkeznie kell. 2005-ben ugyanis egy beöltözős buli kedvéért náci jelképpel ellátott jelmezbe bújt, ami nagy visszhangot keltett. Ahogy arra a kötetben kitért, vacillált aközött, hogy pilótának vagy nácinak öltözzön-e, így kikérte Vilmos herceg és Katalin hercegné véleményét, akiknek utóbbi ötlet tetszett a legjobban.

Felhívtam Willyt és Kate-et, és megkérdeztem, melyiket választják. Azt mondták, a náci egyenruha legyen

– írta a herceg, ahogy azt is kiemelte, mikor hazaérve felpróbálta a szettet, a pár ordítva nevetett, mivel sokkal nevetségesebb jelmeznek ítélték meg, mint Vilmos hercegét, és pontosan ez volt a cél.

Harry herceg a kábítószerekkel kapcsolatos élményeiről is bővebben beszélt, amelyek egyike Meghan Markle-hoz kötődik. Az első randevújuk után ugyanis átment az egyik barátjához, ahol tequiláztak és füveztek, illetve az Agymanókat nézték, mikor a hercegné váratlanul felhívta őt FaceTime-on, így tartania kellett magát, de végül nem bukott le. A herceg elmondása szerint az Eton diákjaként rendszeresen kannabiszt szívott, illetve kokaint is fogyasztott.

Ez idő alatt kokaint is fogyasztottam. Valakinek a vidéki házában egy vadászhétvégén kínáltak meg vele, és azóta csináltam még néhányszor. Nem volt túl nagy kaland, és nem is élveztem annyira, mint a többiek, de másnak éreztem tőle magam, és ez volt a fő célom. Érezni. Másnak lenni

– fejtette ki a kötetben a herceg, kijelentve, akkoriban szinte bármit hajlandó volt kipróbálni, ami felborította a kialakult rendet. A kokain mellett a ketaminnal és a varázsgombával is kísérletezett. Utóbbit is a barátaival együtt próbálta ki, az élményeiről pedig elég részletesen számolt be a könyvben.

A vécé mellett volt egy kerek, ezüst szemetes, aminek pedállal lehetett kinyitni a fedelét. A szemetesre bámultam, majd az visszanézett rám, aztán egy fej lett belőle

– jegyezte meg, hozzátéve, azt hallucinálta, hogy a kukával beszélget.

A herceg állítása szerint a pszichedelikus szerek segítettek neki, hogy meg tudjon birkózni az édesanyja, Diana hercegné halála miatt érzett gyásszal, illetve a traumával. Majd idősebb korában ráébredt, nem kell állandóan szomorúnak lennie ahhoz, hogy bizonyítsa, hiányzik neki az édesanyja.

(Borítókép: Harry herceg 2019. június 11-én. Fotó: Max Mumby / Indigo / Getty Images)