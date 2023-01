Gábor Zsazsa özvegye 37 milliárd forintot kér amputált ujjáért

Az elmúlt évben többszörösen rájárt a rúd Frédéric von Anhaltra, Gábor Zsazsa özvegyére, mivel mindamellett, hogy elkapta a koronavírust, kétszer kirabolták, illetve ripityára törte új Rolls-Royce-át is. Mint arról a Blikknek beszámolt, karácsonyra vásárolt magának egy Rolls-Royce Phantom Drophead Coupét, amelynek értéke eléri a 180 millió forintot is, azonban már az első alkalommal, amikor elvitte egy körre, összetörte. Elmondása szerint egy autós nem adta meg neki az elsőbbséget, így beléhajtott, ő pedig kórházba került, ahol le kellett amputálni a jobb gyűrűsujja egy részét.

Az orvosoknak a csontot is el kellett távolítaniuk ahhoz, hogy össze tudják varrni az ujjam, így utóbbi egy részét levágták. A vállam kifordult, a bal karomat nem tudom megemelni, de az egész testem is sajog a fájdalomtól. Három napot töltöttem kórházban, a napokban pedig újra be kell feküdnöm emiatt