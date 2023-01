Orlando Bloom máig életben tartja Sidi szellemét az otthonában

A Gyűrűk Ura-filmek és A Karib-tenger kalózai-mozik szívtiprója nem is olyan régen még rajongók ezreinek a szívét dobbantotta meg alakításaival, mára azonban már boldog házasságban él, és két gyermek édesapja a kétezres évek szívtiprója, a ma 46. születésnapját ünneplő Orlando Bloom.

Az angol színész 1977. január 13-án látta meg a napvilágot az angol kisvárosban, Cantenburyben. Már egészen fiatal kora óta színésznek készült, pedig jókora hátránnyal indult a pályán diszlexiája miatt.

Mindössze tizenhat éves volt, amikor Londonba költözött, és csatlakozott a National Youth Theatre csapatához, ahol két évet húzott le. Ezt követően sem tántorodott el céljától, ösztöndíjat nyert a Brit–Amerikai Dráma Akadémiára, majd kisebb tv-show-kban kapott szerepeket.

Első mozifilmszerepét az 1997-es Oscar Wilde szerelmei című filmben kapta, amelyet követően már nem volt megállás, A Gyűrűk Ura-filmeknek köszönhetően pedig a világ legismertebb színészei közé ugrott rövid idő alatt. Ez a szerepein is meglátszott, őt választották A Karib-tenger kalózai és a Trója című film egyik főszerepére is, de játszott a Mennyei királyság és a Három testőr című alkotásokban is.

De mit lehet még tudni a sikeres karrierjén kívül Orlando Bloomról? Tesztelje tudását a születésnapos színészről mai kvízünkben!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Orlando Bloom 2019. július 27-én. Fotó: David Livingston / Getty Images)