Családja kérte, hogy ne élesszék újra Lisa Marie Presley-t a második szívleállás után

Ahogy korábban megírtuk, szívmegállás miatt szállították kórházba Elvis és Priscilla Presley lányát csütörtökön. A dalszerző-énekesnőre a házvezetőnője talált rá calabasasi otthonában, és ő vette észre, hogy semmire nem reagál. Körülbelül ugyanabban az időben a volt férje, Danny Keough is megérkezett, aki hozzálátott az újraélesztéshez, amíg a mentők kiérkeztek. Adrenalint adtak be neki, és végül sikerült is visszanyerni a pulzusát, ezután szállították kórházba, ahova nem sokkal később az édesanyja, Priscilla Presley is megérkezett. Ő volt, aki nem sokkal később a TMZ-nek megerősítette, hogy a lánya életét nem sikerült megmenteni.

A portál most újabb információkat közölt Lisa Marie Presley halálának körülményeiről. Úgy tudják, Elvis Presley lányát a kórházban agyhalottnak nyilvánították, és mesterséges kómába, lélegeztetőgépre helyezték az orvosok.

Állapota miatt a család kérte, ha ismételten megállna a szíve, már ne élesszék újra.

Miután ez másodszor is megtörtént, halottnak nyilvánították az 54 éves dalszerző-énekesnőt – írja a TMZ. Az etonline úgy tudja, Lisa Marie Presley végső nyughelye Elvis egykori otthonában, Gracelandben lesz, fia, Benjamin mellett, aki 2020-ban, 27 évesen öngyilkosság áldozata lett.

(Borítókép: Lisa Marie Presley. Fotó: Getty Images)