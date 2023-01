A brit király védelmében engedhettek szabadon egy gyilkost

Bár a napokban Harry herceg életrajzi könyve és az abban felelevenített, olykor kicsapongó, zűrös múltja miatt áll a bál Nagy-Britanniában, nem ő az egyetlen a királyi család tagjai közül, aki miatt a korábbiakban fájhatott a feje a famíliának. A tizenegy hónapon át trónon lévő VIII. Eduárd király a legtöbbeknek csak a történelem egy darabkáját jelenti, azonban az ő életéről a királyi család más tagjaival ellentétben viszonylag keveset hallani. Az uralkodó a néhai II. Erzsébet bácsikája volt, akinek lemondásával a királynő édesapja, VI. György király került a trónra.

VIII. Eduárd királyi címről való lemondása egy amerikai nőhöz, Wallis Simpsonhoz kötődik, aki elvált férjétől. Mivel a brit uralkodó egyúttal az anglikán egyház feje is, valláshoz kötődő, olykor íratlan szabályok is vonatkoznak rá. Többek között az, hogy nem kelhet egybe olyan nővel vagy férfival, aki elvált, és még él az egykori házastársa. VIII. Eduárd esetében ez azt jelentette, ha Wallis Simpsonnal képzeli el a jövőjét, le kell mondania a trónról, amit meg is tett, így VI. György, majd később II. Erzsébet lett az uralkodó. Ezen bátornak tűnő tette mellett ugyanakkor megannyi történet rejlik még kalandoktól nem mentes életében. A nőcsábász hírében álló VIII. Eduárdot kifejezetten gyerekesnek tartották, és édesapja is azt kívánta, hogy kisebbik fia, VI. György örökölje a trónt. Az 1920-as években pedig éppenséggel egy korábbi szeretője miatt rándulhatott görcsbe a királyi család gyomra – és a feltételezések szerint kénytelenek voltak közbe is lépni.

Francia prostituálttal volt együtt

Január elején került a boltok polcaira angol nyelven Andrew Rose The Prince, The Princess And The Perfect Murder című könyve, amelyben részletesen meséli el VIII. Eduárd és egy francia prostituált, Marguerite Alibert viszonyát. A történetük az első világháborúig nyúlik vissza, amikor a király tisztként állomásozott Franciaországban. A társai elhatározták, itt az idő, hogy az akkor 20 éves Eduárd elveszítse a szüzességét, ezért elvitték egy bordélyházba, ahol egy Paulette nevű nővel feküdt le. A későbbi király a szex megszállottja lett.

Pár hónapra rá, 1917 áprilisában találkozott a 24 éves Marguerite Aliberttel, aki egy taxisofőr és egy takarító gyermekeként jött a világra. Tiniként teherbe esett, és ugyan kezdetben cselédként próbálta fenntartani magát, végül prostituált lett, egy előkelő vendégeket kiszolgáló bordélyházban dolgozott. Igazi domina hírében állt, akit kliensei ékszerekkel és pénzzel halmoztak el, ami jó kereseti lehetőséget biztosított a számára. Találkozásukat követően Marguerite Alibert és VIII. Eduárd 18 hónapon át szeretők voltak. Az akkor még herceg Eduárd, amikor csak tudott, Párizsba utazott, ahol rendszerint együtt pezsgőztek, illetve furikázta is őt a Rolls-Royce-ával. A viszonyuk alatt több levelet írt neki, amelyekben többek között apját, V. Györgyöt bírálta. Sőt, erotikus tartalmú könyveket is küldött a prostituáltnak, akit csak úgy hívott, „mon bébé”, azaz kedvesem.

A kapcsolatuk végül szakítással végződött, mivel VIII. Eduárd beleszeretett egy házas angol nőbe, Freda Dudley Wardba. Bár megkérte egykori szeretőjét, semmisítse meg a korábban küldött leveleit, ő ennek nem tett eleget, hanem inkább megzsarolta a herceget. VIII. Eduárd attól tartott, hogy óriási pénzösszeget fog majd tőle követelni a hallgatásért, azonban Marguerite Alibert végül nem így tett. A későbbi uralkodó leveleit ugyan megtartotta, újraházasodott, majd a házaséletbe beleunva ismét a bordélyházban találta magát.

Gyilkosság lett a vége

Marguerite Alibert 1922-ben ismerkedett meg egy egyiptomi férfival, Ali Fahmyval, aki nem volt herceg, de óriási vagyonnal rendelkezett, gyémánttal halmozta el őt. Egy évvel később, 1923 elején keltek egybe Kairóban, miután Alibert áttért az iszlám vallásra, azonban a házasság nem volt hosszú életű. A kapcsolatuk erőszakba torkollott, és az újdonsült férjet gyakran látták karcolásokkal az arcán, míg a feleségen zúzódások nyoma volt látható. Akkoriban Alibert-t az orvosok aranyérrel diagnosztizálták, amit ő azzal indokolt, hogy férje „ragaszkodott a természetellenes közösüléshez”. Július 11-én műtötték volna meg, de aznap tragédia történt.

A pár 1923 nyarát Londonban töltötte, ahol a Savoy Hotelben szálltak meg. Egyik nap olyan hangosan veszekedtek, hogy a személyzetnek kellett közbelépnie, mire Alibert kijelentette:

A férjem 24 órán belül meg fog ölni

– mondta a feleség, aki ennek ellenére férjével elment megnézni A víg özvegy című operettet, bár akkor még nem tudta, pár óra, és ő is víg özvegy lesz.

A hotelbe visszaérve ismét veszekedni kezdtek, mire Alibert felkapott egy borosüveget, és megfenyegette párját, hogy széttöri a fején. A férje erre úgy felelt, ha így tesz, ő sem fog másképp cselekedni. Alibert ekkor elhagyta a szállodát, majd hajnali kettőkor tért vissza, és újra kiabálások hallatszottak ki a lakosztályukból, a veszekedést pedig a folyosón is folytatták. A vitájuk szem- és fültanúja volt az éjszakai portás, John Beattie, aki értesíteni szerette volna a menedzsert, azonban mire elindult, lövéseket hallott. Visszaérve vette csak észre, hogy Ali Fahmy egy vértócsában fekszik, fejbe lőtték. A gyilkos Marguerite Alibert volt, aki ekkor ledobta a pisztolyt a padlóra, és azon sopánkodott, mitévő legyen. Arra még volt ideje, hogy lecserélje véres Chanel ruháját, majd letartóztatták, és a Holloway börtönbe szállították, míg férje a kórházban halt meg órákkal később. Ugyan egyértelműnek tűnt, hogy Alibert-t gyilkosság miatt akasztás általi halálra fogják ítélni, végül felmentették. A híresztelések szerint mindez a királyi családnak köszönhető.

Botrányba keveredett volna a herceg

Valószínűleg soha nem fog megerősítést nyerni az a feltételezés, miszerint a királyi család VIII. Eduárd bőrét mentve szembeszállt az igazságszolgáltatással – attól félve, hogy korábbi szeretője rossz színben tünteti majd fel őt –, azonban a körülmények mindenképp gyanúsak. Andrew Rose könyve szerint a királyi család attól tarthatott, hogy az ügyészség Alibert zűrös múltját arra használja fel, hogy egy agyafúrt szajhának fessék le őt. Ezen pedig az a tény sem segített volna, hogy egykor VIII. Eduárd ágyasa volt, ami a királyi sarj szemszögéből nézve csak egyet jelentett volna: ismét szégyenfoltot ejtettek a jó hírükön. Ugyan hivatalos dokumentumok nem támasztják alá, hogy a királyi család közbenjárására volt szükség Alibert felmentéséhez, egy nyilvánosságra került levél másról árulkodik.

Andrew Rose író szerint a prostituált már a börtönben egyezséget köthetett a famíliával, miszerint átadja nekik a VIII. Eduárd által írt leveleket, és cserébe ők egy szót sem ejtenek a múltbéli viszonyról. Az akkor még herceg Eduárdot a korábbi szeretője tárgyalására is elküldték Kanadába, amivel kapcsolatban az akkori külügyminiszter, Lord Curzon is írt egy levelet a nejének:

A minap Londonban hallottam egy hírt, ami téged is mulattathat. Az a francia lány, aki lelőtte úgynevezett egyiptomi hercegét, és gyilkosság miatt bíróság elé állítják, az a nő, aki a herceg ágyasa volt Párizsban a háború alatt… és rettegtek attól, hogy őt is bevonják az ügybe. Szerencse, hogy Kanadába utazik, és a nevét nem kell titokban tartani

– írta.

Alibert a tárgyaláson azt állította, egy fegyverrel a párnája alatt aludt, mivel félt az ékszertolvajoktól. Férjét pedig félelmében lőtte le, mivel ellene fordult, amikor közölte vele, el akar válni. Valójában azonban Ali Fahmyt akkor lőtte hátba háromszor, amikor az épp a kutyájuk fölé hajolt. Az ügyvédje úgy írta le az örömlányt, mint egy szegény, nyomorult nőt, akinek erőszakos férje keserítette meg a mindennapjait. Hozzátette, mivel Fahmy biszexuális volt, anális szexre is kényszerítette őt. A jogász így arra kérte a esküdtszéket, engedjék őt szabadon, és maga a bíró is beteges, undorító és kegyetlen cselekedetnek nevezte, amit a férfi tett.

Végül az esküdtszék felmentette Alibert-t, akinek később Fahmy vagyonára fájt a foga. A férfi családja megakadályozta, hogy örököljön, így újra prostituáltként kezdett dolgozni. VIII. Eduárd pedig korábbi hibáiból sem tanulva egyik nőtől ment a másikig, amíg meg nem ismerte Wallis Simpsont, akiért a trónról is képes volt lemondani.



(Borítókép: VIII. Eduárd király. Fotó: Hulton Archive / Getty Images)