Utánajártak, valóban Mexikóban él-e Olivia Newton-John 17 éve eltűnt szerelme

Már évek óta terjednek különböző teóriák a 73 éves korában elhunyt Olivia Newton-John volt szerelme, Patrick McDermott rejtélyes halála kapcsán, ami máig felvet tisztázatlan kérdéseket. A férfi 1995-től kezdve kilenc éven át alkotott egy párt a színésznővel. 2005-ben a 48 éves McDermott huszonkét ismerősével együtt ment el horgászni, amelyre Los Angeles partjainál kerítettek sort, azonban ő eltűnt. Feltehetőleg a vízbe esett, és megfulladt, viszont egy összeesküvés-elmélet szerint a férfi súlyos anyagi gondjai miatt akarhatott eltűnni a térképről.

Az azóta nyilvánosságra került adatok szerint harmincezer dolláros adóssága volt, így csődöt jelentett, ami akár magyarázatként szolgálhatott volna arra, miért akarhatta megjátszani a saját halálát. Ugyan már több mint tizenhét éve nyoma veszett, azon teóriának, miszerint Mexikóban köthetett ki, hogy új életet kezdjen, eddig még igen kevesek néztek utána. A témát a Pseudocide: Patrick McDermott podcast egyik adásában járták körül, hogy bizonyosságot kapjanak arról: Patrick McDermott 2005-ben a hullámok között lelte halálát.

Megfulladt vagy sem?

Ahogy azt a podcastben leszögezték, szkeptikusak voltak azon feltevéssel kapcsolatban, miszerint McDermott Mexikóban telepedhetett le, holott nem egy szemtanú jelentkezett az elmúlt évek folyamán. Hozzátették, ennek ellenére nyitottak szerettek volna maradni, mivel úgy hitték, ha már ennyien állítják, hogy látták a férfit Mexikóban, lehet valami alapja a teóriának.

Mint felelevenítették, amikor McDermott 2005. június 30-án horgászútra ment, egykori párja, Olivia Newton-John éppen promóciós körúton volt Ausztráliában. Az eltűnését ugyanakkor nem vették észre időben, mivel társai csak akkor észlelték, hogy nincs a hajón, amikor másnap leszálltak. Autója kulcsát és a pénztárcáját ugyan a fedélzeten találták, nem aggódtak afelől, hogy baj történhetett. Mivel a személyzet nem számolta meg az utasokat, további egy hét telt el, mire rájöttek, nyoma veszett. Július 6-án kellett volna részt vennie egy családi eseményen, azonban nem jelent meg, autóját pedig a San Pedro kikötő közelében találták meg.

A hajón nem láttak bűncselekményre, balesetre vagy öngyilkosságra utaló jeleket, ezért úgy vélték, a tengerbe veszett. Bár a leglogikusabb magyarázat az volt, hogy a vízbe esve megfulladt, egy összeesküvés-elmélet szerint egy másik hajóval találkozhatott a tengeren, amely Mexikóba vihette őt.

Kamukép terjedt el

Az elmúlt évek során több szemtanú is jelentkezett, akik látni vélték Dermottot az országban. Sőt, 2017-ben egy fotó is bejárta a világhálót, ami olyan szalagcímekkel futott, miszerint tizenkét év után fejtették meg a rejtélyt, megtalálták Patrick McDermottot a mexikói Sayulita városában. A bökkenő csak az volt, hogy a képen nem Dermott volt látható, hanem egy kanadai férfi, Wes Stobbe. A podcast készítői megkeresték őt, és mint arról beszámolt, le volt döbbenve, mikor megpillantotta magát a címlapokon.

Azt mondtam: 'Nos, nem úgy nézek ki, mint ő, de néhányan azt hiszik, hogy igen'. Nagyon nevettem, kitört belőlem a röhögés

– fejtette ki Stobbe, hozzátéve, az egyik tetovált barátja olyan jót mulatott az incidensen, hogy még egy tetoválást is csináltatott erről.

A férfi elmondása szerint ugyanakkor sajnálta McDermott családját, hogy bizonytalanságban kell élniük, illetve szerette volna értesíteni Olivia Newton-Johnt is arról, nem ő az elveszett partnere. Ekkora már elözönlötték a turisták Sayulita városát, illetve McDermott eltűnése kapcsán egy weboldalt is indítottak, hogy mielőbb megtalálják.

Mégis ott él?

Sayulita még ma is a Patrick McDermott eltűnésével kapcsolatos összeesküvés-elméletek epicentrumának számít. A spanyol média még 2016-ban közölte, hogy a helyiek közül többek úgy vélik, a férfi ott él és azt szeretné, ha békén hagynák. Egyesek pedig arról számoltak be, gyakran látták őt futni a parton, illetve helyi bárokban és kávézókban. A podcast készítői megkeresték az egyik szemtanút, Oswaldót is, aki egyben a város önkormányzatának munkatársa, azonban ő azt sem tudta, ki az a Patrick McDermott.

Mint azt kifejtette, soha nem látta és nem is beszélt vele, holott 2016-ban másképp számolt be erről. A készítők felvették a kapcsolatot azon tíz emberrel is, akik akkoriban azt jelentették ki, látták a férfit Sayulita környékén, azonban egyikük sem tudta megerősíteni, hogy ez valóban így történt-e. Ugyan korábban teljes meggyőzőséddel újságolták el, McDermott még életben van, évek múltán már nem voltak ebben annyira biztosak.



Bár a rejtélyes esetek mindig lázban tartották az összeesküvés-elméletek iránt érdeklődőket, Patrick McDermott esetében talán nem érdemes abban bízni, hogy Mexikóban kezdhetett új életet. A pletykákra korábbi szerelme, Olivia Newton-John sem hallgatott, hanem elfogadta a tényt, amit a hatóságok is állítottak: Patrick McDermott horgászás közben a tengerbe esett, és életét vesztette.



