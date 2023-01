Harry herceg nagy árat fizethet a királyi család szennyesének kiteregetéséért

Harry herceg a királyi kötelezettségeiről való lemondása, illetve az Egyesült Államokba költözése óta mumusként riogatja a királyi családot. A nejével, Meghan Markle-lel, Sussex hercegnéjével közösen készített netflixes sorozatuk, illetve az azóta megjelent interjúk után a herceg Spare, azaz Tartalék című könyve csak olaj volt a tűzre. A debütálása óta a királyi sarj már megerősítette, kezdetben nyolcszáz oldalasra tervezte a kötetet, aminek körülbelül a felét sikerült lefaragnia, kiszedve a kényesebb részeket, hogy ne haragítsa magára végérvényesen a családját. Ahogy a herceg a könyv legelején leszögezte, mivel más módot nem talált arra, hogy megértesse édesapjával, III. Károly királlyal, illetve testvérével, a trónörökös Vilmos herceggel cselekedetei fő mozgatórugóját, úgy döntött, egy könyvben fejti ki hosszabban saját szemszögét. Kérdés, mekkora árat kell fizetnie ezért.

Minden rekordot megdöntött

Az már a Spare megjelenése előtt (magyar nyelven március 17-én fog debütálni Tartalék címmel) szinte teljesen biztos volt, hogy Harry herceg könyve a toplisták élére fog ugrani. A szigetországban egy héttel ezelőtt, január 10-én már a könyvesboltok előtt várták tömött sorokban az olvasók, hogy beszerezzenek egy példányt belőle. Ekkora sikere a Harry Potter-könyvek óta nem volt egy kötetnek sem. Mint azt a Guinness World Records pénteken közölte, a Spare minden idők leggyorsabban eladott non-fiction könyve lett, miután az első napon 1,43 millió példányban kelt el az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Kanadában. Előtte Barack Obama tartotta ezt a rekordot Egy ígéret földje című művével, amiből a debütálása napján 887 ezret tudtak eladni.

Már napokkal a tervezett megjelenés előtt kiszivárogtak egyes részletek a kötetből – köszönhetően annak, hogy spanyol nyelven véletlenül öt nappal előbb került a boltok polcaira –, ami ennek ellenére jól láthatóan nem volt hatással a könyveladásra. Ez főleg annak tudható be, hogy viszonylag keveset tudunk a királyi családról, így amikor egy rangos tagja ki szeretné teregetni a família szennyesét, arra hirtelen mindenki vevő lesz – akár őszinte érdeklődésből, vagy a róluk alkotott negatív vélemény megerősítéseképp. A királyi család ugyanis egy olyan zárt közösséget képez, amelynek tradíciókhoz ragaszkodó rendszere nem teszi lehetővé, hogy a famílián belül valaki a saját berkeiken kívül eső jövőt képzeljen el magának. Harry herceg nehezen viselte, hogy élete keretek közé van szorítva, aminek hangot adva a rendszer kidobta őt önmagából. Attól pedig, hogy minderről a nyilvánosság előtt tálalt ki, nem feltétlen vált szimpatikusabbá.

Megint hazudott?

Számítani lehetett arra, hogy Harry herceg életrajzi könyve igencsak megosztó lesz, mivel nehéz semlegesnek maradni egy – mondhatni – királyi család rendszerét félig-meddig megbuktatni kívánó kötet elolvasása után. Elég, ha megnézzük az Amazonra érkezett értékeléseket, amelyekben vagy nagyon dicsérik, vagy a földig lehúzzák az életrajzi alkotást. Egyesek köszönetet mondtak a hercegnek azért, hogy őszintén elmondta az igazságot, míg mások úgy vélték, csak áldozatként akarja bemutatni magát, féltékenység állt a könyv megírása mögött, illetve nem találták túl valósághűnek a könyvben szereplő történeteket, a Harry Pottert már-már hihetőbbnek gondolták.

Egy brit olvasó egyenesen hazugsággal vádolta a herceget, aki azt állította, Erzsébet anyakirályné haláláról az iskolában értesült egy forró nyári napon. Tény, hogy II. Erzsébet édesanyja tavasszal halt meg, nem nyáron, ráadásul Harry herceg akkor épp a testvérével síelt – és erről valóban vannak képes bizonyítékok. Egy másik hazugságként említi, miszerint a királyi sarj azt állította, hogy édesanyja, Diana hercegné még a halála előtt vett neki egy XBoxot, amelyet a 13. születésnapjára kapott meg. A bökkenő csak az, hogy az Xbox 2002-ben jelent meg Európában, öt évvel a hercegné halála után. Elképzelhető, hogy inkább a Playstationre gondolt, ami 1995 őszétől volt elérhető a kontinensen. Hasonló csalódottságról számolt be egy amerikai olvasó, aki egyenesen mentális betegnek nevezte Harry herceget, aki még mindig nem tudta elfogadni édesanyja halálát, és továbbra is várja, hogy felbukkanjon – ahogy azt a könyvben egyébként többször említi.

Érthető okokból a brit sajtó sem vélekedett túl pozitívan a könyvről, aminek főleg az lehet az oka, hogy a herceg már a netflixes szériában is a lapokat ekézte, mondván, ők tehetnek arról, hogy nem maradt magánélete. A brit újságok azóta is foggal-körömmel védik a királyi családot, és rossz színben próbálják feltüntetni a herceget, aki továbbra is a família főgonosza. Ahogy az Sussex hercegének és hercegnéjének sorozatából már kiderült, a szigetországban a bulvármédiának nagy közvélemény-formáló ereje van, így nem meglepő, hogy Harry herceg könyvének megjelenése óta a pár miért vált ki már a britek feléből ellenszenvet.

Eljöhet a békülés ideje?

Már a Spare debütálása előtt is rebesgették, hogy a pár a legsúlyosabb esetben akár el is vesztheti a Sussex hercege és hercegnéje címét, azonban erre eddig nem került sor. Harry herceg a kötetben több alkalommal is kitért arra, próbálta rendezni a nézeteltéréseket a családjával, miután lemondtak királyi kötelezettségeikről, azonban ők nem akarták sem meghallgatni, sem megérteni az ő nézőpontját. A családi viszály elhárítása viszont egyre égetőbb kérdéssé vált III. Károly közelgő megkoronázása miatt. Bár arról is voltak feltételezések, hogy a herceget és nejét arra kérhetik, ne menjenek el a ceremóniára, úgy tűnik, az uralkodó nem szeretne ilyen drasztikus lépést tenni. A hírek szerint ugyan ott lehetnek az ünnepségen, nagyobb szerepet nem szánnak nekik – már ha egyáltalán elfogadják a meghívást.

Egy bennfentes elmondása szerint akár a békülésre is sor kerülhet, mivel ha Harry herceg, illetve Vilmos herceg és III. Károly király még a koronázást megelőzően nem nyújtanak békejobbot egymásnak, az további botrányhoz vezethet.

Meg kell hívniuk őket a koronázás előtt, különben akkora cirkusz lesz, hogy az teljesen el fogja vonni a figyelmet

– mondta.

A forrás szerint a következő hónapokban a felek arra fognak törekedni, hogy mielőbb rendezzék a konfliktusaikat. III. Károlyt nem lesz nehéz megnyerni, azonban Vilmos herceg keményebb dió, mivel megbántva érzi magát az ő személyét érintő múltbéli történések felemlegetésével, amelyekben testvére őt kissé indulatos, kizárólag a királyi család érdekeit előtérbe helyező félként mutatta be. Az informátor ugyanakkor kijelentette, ha a trónörökös úgy véli, a monarchia jövője szempontjából az a legfontosabb, hogy megbékéljen, akkor így fog tenni.

Ahogy Harry herceg a kötetben kiemelte, nyitott lenne a békülésre, sőt részben akár vissza is térne a hivatalos teendőkhöz, azonban ehhez az kell, hogy őszintén megbeszélhessék sérelmeiket anélkül, hogy bármi nyilvánosságra kerülne. Ugyanakkor azt is hozzátette, ha újra aktív tagja kívánna lenni a királyi családnak, elvárná, hogy a família bocsánatot kérjen Meghan Markle-től.

Diana hercegné közeli barátja üzent

Az Instagram-oldalán tett közzé egy burkolt üzenetet Diana hercegné egyik közeli barátja, Julia Samuel is, aki szoros kapcsolatban áll a királyi családdal. Ő Vilmos herceg legidősebb gyermekének, György hercegnek a keresztanyja, illetve azon kevesek egyike volt, akik ott lehettek a hercegné tiszteletére állított szobor felavatásán a Kensington-palota kertjében. A gyász feldolgozására szakosodott, pszichoterapeutaként dolgozó Samuels a közösségi oldalán jelentkezett egy videóval, amellyel valószínűsíthetően a hercegnek kívánt üzenni.

A felvételen a családokban előforduló vitákról, illetve annak tökéletlenségéről beszélt, kijelentve, nagy veszekedések fordulhatnak elő akár egy váratlan halálesetet követően is, amelyek nagy stressz alá helyezhetnek mindenkit. Hozzátette, azokat tudjuk a legjobban gyűlölni, akiket nagyon szeretünk. Mint mondta, neki is volt része ilyen veszekedésekben, azonban azok szerencsére a négy fal között maradtak, mivel „egyikünk sem akarja, hogy a legrosszabb oldalunkat lássák”.

Amikor a családok ennyire széthúznak, felmerülhet a gondolat, hogy csak egy valós történet vagy egy igazság létezik. Ez soha nem így van. Nincs egy hős sem, vagy egy kedvenc gyerek. Több történet és több igazság létezik

– fejtette ki gondolatait Samuel, amivel kétségkívül Vilmos és Harry herceg rivalizálására gondolt. Pontosabban utóbbi feltevésére, miszerint ő csak egy tartalék, és kevesebbet ér trónörökös testvérénél.

(Borítókép: JUSTIN TALLIS / AFP)