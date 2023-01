Herczeg Zoltán több mint két hónapja nem beszélhetett kedvesével

Herczeg Zoltánt még október 21-én fogta el a rendőrség, kábítószer-birtoklással, illetve kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják. A divattervező a kihallgatásakor a drogfogyasztást ugyan elismerte, azonban azt tagadta, hogy terjesztette is volna a szert. Decemberben szabadlábra helyezéséért, valamint az enyhébb kényszerintézkedésért nyújtott be fellebbezést, amelyet a bíróság elutasított, így a karácsonyt is a rácsok mögött töltötte.

Ügyét február 23-án fogják újratárgyalni, miszerint továbbra is előzetes letartóztatásban marad-e, vagy szabadon távozhat. Mint arról kedvese, Mariann beszámolt a Blikknek, ő már több mint két hónapja nem tudott kommunikálni vele, mivel a hatóságok ezt nem tették lehetővé.

Nem titok, hogy még mindig nem tudok kommunikálni vele, és ez mindkettőnket nagyon megvisel. Nem látogathatom, nem hívhatom fel, de még csak levelet sem írhatok neki

– mondta a lapnak.

Ahogy arról Herczeg párja beszámolt, csak csomagot küldhet neki, viszont a legutóbbit vissza is küldték, mivel tíz dekával nagyobb volt a súlya a megengedettnél. Hozzátette, leginkább az zavarja, hogy nem érti, miért vonták meg tőle a kapcsolattartás lehetőségét. Elmondása szerint tudja, hogy kedvesének szüksége lenne rá, mivel tökéletes „szellemi partnerei” egymásnak, érzik a „másik rezdüléseit”, és tudna neki olyat mondani, ami segítene.

A lap információi szerint a divattervező kizárólag az ügyvédjével és a szüleivel beszélhet, utóbbiakkal is csak tíz percet naponta. Egy közeli barát állítása szerint, ugyan Herczeg ügyvédje is úgy véli, a divattervezőt megilletné a jog, hogy több emberrel tartsa a kapcsolatot, így többen kérvényt adtak be emiatt, amelyeket rendre elutasítottak.