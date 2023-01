Keményen kritizálták G.w.M-et, aki sajátos stílusban válaszolt

A közösségi médiában keveredett vitába egymással G.w.M és Szabó Szabolcs Achilles, művésznevén Szabyest. Szabó Szabolcs az internetre feltöltött műsorban a rapper munkásságával kapcsolatban úgy fogalmazott: „kéthetente rohadvány zenéket hoz ide”.

– fogalmazott az ugyancsak zenészként ténykedő Szabyest.

Varga Márk, azaz G.w.M nemrég hosszabban reagált az őt bírálatokra. Mint fogalmazott, „aki G.w.M-et bármilyen formában a szájára veszi, az egy-két napos hírnévnek örvendhet”.

De azért innen is köszönöm ennek a nagyon aranyos Crazy Frog formának, hogy a szakma szóról én jutottam először eszébe, és a véleménye természetesen nem mérvadó számomra, mert soha nem hallottam még róla, de most, hogy utánanéztem, az eddigi karrierjét tekintve nem is igazán brillírozott