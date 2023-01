Még a hamburgerimádó Bill Gates is odáig van a húspótlókért

Hiába az egyik legnagyobb hamburgerimádó, maga Bill Gates is igyekszik húshelyettesítő termékekkel pótolni kedvenceit – a globális felmelegedés elleni harc részeként. Korántsem biztos azonban, hogy a Föld megmentése mellett ezek a termékek feltétlenül jót tesznek az egészségünknek is. Hús vagy műhús kerüljön a kosárba?

Néhány évvel ezelőtt még rendkívül furcsállóan, szinte gúnyolódva néztek azokra, akik bármilyen elhatározástól vezérelve kizárták az életükből a húst, illetve sok esetben minden állati eredetű ételt, mára azonban már rendkívül nagy számban vallják magukat vegetáriánusnak és vegánnak az emberek, az ilyen tematikájú éttermek pedig szintén nagy népszerűségnek örvendenek.

Az évek során, részben a technológiai fejlődésnek is köszönhetően egyre többféle és különböző alapanyagból készítenek húspótló termékeket, amelyek nemcsak tápanyagban, de küllemre és ízre is szinte pontosan az állati eredetű társak nyújtotta élményt adják. Az áruk ugyan továbbra is rendkívül borsos, a húspiac árai még így is sok esetben meghaladják a helyettesítő termékekét, ezért egyre több esetben nyúlnak húsfogyasztó személyek is ezekhez.

A hírességek közül is egyre többen vallják magukat vegánnak, például Pamela Anderson, Demi Moore, Ariana Grande, Natalie Portman, Zac Afron, Paul McCartney, Stevie Wonder és a világ korábbi leggazdagabb embere, Bill Gates is igyekszik válását követően kizárni a húsfogyasztást az életéből.

Ennek azonban semmi köze nincs a volt a nejéhez vagy a válásához.

Vegán termékeket árul, de a hamburger szerelmese

A korábbi tech-guru több vegán húspótló készítményt gyártó céget is tulajdonol, így mondhatni, ideje volt már, hogy a saját termékeivel harcoljon a globális felmelegedés ellen, aminek az egyik legnagyobb mozgatórugója a húsfeldolgozó ipar. Igen ám, azonban Gates a hamburgerek szerelmese, így amellett, hogy a minél kisebb mértékű húsfogyasztásra biztatta volna az embereket, a fűszeres marhahúspogácsáknak ő maga sem tudott ellenállni.

Legalábbis eddig, ugyanis a húspótló termékek piaca olyan ütemben fejlődik, hogy már Gates is rátalálhatott a hamburgereit pótló termékekre, emiatt pedig most mindenki mást is – feltehetően már nem csak üzleti szempontból – arra buzdít, hogy próbálják ki ezeket a termékeket, és ha tehetik, válasszák ezeket a húsok helyett.

Úgy gondolom, hogy ezek a termékek nagyon jók lesznek, még akkor is, ha ma csak csekély a részesedésük a piacon. Nagyon jó választási lehetőséget jelentenek majd a fogyasztók számára

– idézi a New York Post Gates szavait, aki kiemelte, ez még mindig csak kis töredéke a húspiaci bevételeknek.

A nagy klímaaktivista hírében álló Gates szerint ugyan valóban a legfenntarthatóbb megoldást a vegetáriánus és vegán étrend jelentené, a legtöbb ember azonban sosem lesz hajlandó kizárni teljesen a húsfogyasztást az életből. Ennek ellenére törekedni kell arra, hogy a húsfogyasztók is minél több alkalommal válasszák a helyettesítő termékeket.

Azonnali változás kell

Az ENSZ idén arra figyelmeztetett, hogy a 2015-ös párizsi klímaegyezményben foglalt szükséges lépéseket nem sikerült tartani, emiatt ha a közeljövőben sem történik változás, akkor a klímakatasztrófa biztosan bekövetkezik.

Bill Gates viszont még mindig hisz abban, hogy elkerülhetjük a szörnyű kimenetelt, ám ehhez komoly törekvésekre van szükség – többek között a hagyományos hamburgertől való szívszorító elszakadásra.

A tanulmányok eltérők az állattenyésztés üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mértékéről, becslések szerint ezek a globális kibocsátás nagyjából 10-20 százalékát teszik ki, a legtöbb tanulmány szerint pedig még ennél is magasabb lehet az aránya – így nem meglepő, hogy ez az éghajlatváltozás egyik vezető tényezője.

Az éghajlatváltozás megállításának kulcsa az, hogy a fenntartható termékeket olyan olcsóvá tegyük, mint a nem fenntartható termékekét, minden területen – legyen szó repülőgépekről, építőanyagról vagy a húsról. Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk a folyamatot, viszont ha ez sok pénzbe kerül, és megfizethetetlen az embereknek, akkor nem fog sikerülni

– figyelmeztet Gates.

Többfajta húshelyettesítő is létezik

A legtöbb húspótló készítmény két kategóriára bontható, készítenek helyettesítő terméket növényi alapú fehérjékből és sejtalapú fehérjékből is.

A szupermarketek polcain található növényi alapú húsok, felvágottak, hamburgerek és kolbászok úgy készülnek, hogy a fehérjét növényi alapanyagokból vonják ki, gyakran borsóból, szójából, búzafehérjéből és gombából. Emellett azonban számtalan adalékanyagra is szükség van ahhoz, hogy ezek a termékek olyan kinézetűek és ízűek legyenek, mint a hagyományos hús. Az alapanyagokhoz például kémiailag finomított kókuszolajat és pálmaolajat adnak, hogy a termékek utánozzák a hús puha és lédús állagát.

Egyes cégek emellett természetes és nem természetes színezőanyagokat is alkalmaznak, például céklakivonatot használnak, hogy utánozzák a hús főzése során fellépő színváltozást, mára pedig már az egyes húsoknál megjelenő vért is pótolni tudják a helyettesítő termékeknél.

Vannak azonban olyan húshelyettesítő termékek is, amelyek nem növényi alapúak, hanem valódi húsból készülnek. Ezekhez igazán kevés húsra van szükség, miután laboratóriumi úton növesztik valós méretű álhússá őket. Az ilyen termékek viszont egyelőre a legtöbb országban tiltva vannak, a bevezetésükre pedig még egy ideig biztosan várniuk kell a tudatos táplálkozásra vágyóknak.

Vajon az egészségünknek mennyire jók?

A növényi alapú termékeknek egy előnyük biztosan van – több mint 130 ételt vizsgálva kiderült, hogy jóval alacsonyabb a kalória- és telített zsírtartalmuk, valamint magasabb a szénhidrát- és rosttartalmuk, mint a húsos termékeknek – írja a The Conversation. Azonban nem minden növényi alapú termékről mondható el az, hogy feltétlenül egészségesebb, mint a pótolni kívánt húsok. A növényi alapú hamburgerek telítettzsír-tartalma például ezen vizsgálat szerint jóval magasabb, mint egy sima marhahúspogácsáé, amely így korántsem jelent egészséges megoldást a hús kiváltására.

A növényi alapú termékeknek általában a sótartalma is meglehetősen magas, de ez azért változó. A mű darált hús például akár hatszor több nátriumot tartalmazhat, mint a hústermékek, a növényi alapú kolbászban azonban átlagosan kétharmadával kevesebb a nátrium.

A kérdés tehát az, hogy az állati eredetű élelmiszerek növényi alapúra cserélése javítja-e az egészséget. Egy nyolchetes, 36 amerikai felnőtt bevonásával végzett kísérletben pontosan ezt vizsgálták, és a kutatók azt állapították meg, hogy

a növényi alapú termékek fogyasztására való átállás csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, illetve a koleszterinszintet és a testsúlyt is.

A kutatás azonban ezen a területen még gyerekcipőben jár, és hosszabb távú kísérletekre van szükség.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a legtöbb hamis hús az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartozik, amelyek azonban pont az előbb említett egészségi károsodásokhoz és betegségekhez vezethetnek, így ember legyen a talpán, aki el tudja dönteni, melyik növényi megoldást érdemes választania...

(Borítókép: Húshelyettesítő hamburgerpogácsa. Fotó: Illustration by Drew Angerer / Getty Images)