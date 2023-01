81 éves korában meghalt a The Byrds és a Crosby, Stills & Nash alapító tagjaként is ismert ikonikus zenész, David Crosby.

Meghalt David Crosby énekes-dalszerző-gitáros, akit elsősorban a két nagy hatású '60-as évekbeli folk rock együttes, a The Byrds és a Crosby, Stills & Nash (később Crosby, Stills, Nash & Young) zenekar alapító tagjaként ismertek – írja a Variety. A zenész 81 éves volt, halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

(Más portálok a Varietyre hivatkozva azt írják, Crosby felesége, Jan Dance közölte a lappal, hogy a zenész hosszú betegség után hunyt el, miközben a fiukkal, Djangóval együtt mellette voltak, ám nem sokkal később frissítették a hivatkozott cikket, és a nyilatkozatot, amit korábban Crosby feleségének tulajdonították, megerősítés hiányában eltávolították abból, amit az írás végén fel is tüntettek.)

A Twitteren is aktív Crosby még szerdán is bejelentkezett az oldalán, egyik utolsó tweetje egy jellegzetesen tréfás megjegyzés volt a mennyországról:

Úgy hallottam, túlértékelt hely… felhős.

Crosby zenésztársai közül Graham Nash, akivel az elmúlt években, miután az együttesük tagjainak útjai különváltak, a közösségi médiában emlékezett meg róla. „Mély és mély szomorúsággal értesültem arról, hogy barátom, David Crosby elhunyt” – írta Nash, hozzátéve:

Tudom, hogy az emberek hajlamosak arra összpontosítani, hogy időnként mennyire ingatag volt a kapcsolatunk, de ami Davidnek és nekem mindennél jobban számított, az az együtt alkotott zene tiszta öröme volt, a hangzás, amit együtt fedeztünk fel, és a hosszú évekig tartó mély barátságunk. David az életben és a zenében nem ismert félelmet. Ami a személyiségét és a tehetségét illeti, hatalmas űrt hagy maga után.

Nash kiemelte: Crosby a zenén keresztül tolmácsolta szenvedélyét, érzéseit, illetve a gondolatait, hihetetlen örökséget hagyva hátra.

A Los Angeles-i születésű David Crosby 1964-ben alapította a The Byrds zenekart, amellyel egy évvel később óriási népszerűségre tett szert Bob Dylan Mr. Tambourine Man című dalának feldolgozásával – írja a TMZ. Pete Seeger Turn! Turn! Turn! című számának coverje repertoárjukban szintén az ismertebbek közé tartozik, ahogy a saját szerzeményeik közül az I'll Feel a Whole Lot Better és az Eight Miles High című dal.

1968-ban Stephen Stills és Graham Nash társaságában David Crobsy megalapította a Crosby, Stills & Nash nevű együttest, amelynek első albuma többszörös platinalemez lett, és 1969-ben elnyerte a legjobb új előadónak járó Grammy-díjat. Idővel Neil Youngot is bevették a csapatba, és a nevük Crosby, Stills, Nash & Young-ra változott. Crosby később szólóban is alkotott – utolsó albuma 2021 júliusában jelent meg For Free címmel. A zenészt a The Byrds tagjaként és a Crosby, Stills & Nash csapatával végzett munkásságáért is beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be.

Crosbynak rendőrségi ügye is akadt: 1985-ben 9 hónapra leültették Texasban fegyverhasználattal és kábítószerrel kapcsolatos vádak miatt – írja a Dailymail.

(Borítókép: David Crosby, 2020. január 26., Grammy-gála, Los Angeles. Fotó: Getty Images)