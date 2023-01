Brad Pitt ismét rossz lóra tett?

Brad Pitt és Jenniffer Aniston egykor Hollywood álompárjának számítottak, és éveken át házasok voltak. Még 2000-ben kötötték össze az életüket, azonban nem találták meg a boldogságot egymás oldalán, így a frigy 2005-ben felbomlott – mindez Angelina Jolie-nak volt köszönhető, akivel a színész a Mr. és Mrs. Smith forgatásán melegedett össze. A csúnya szakítás ellenére Pitt és Aniston azóta baráti kapcsolatot ápolnak egymással, amit a színésznő is megerősített a korábbiakban egy interjú alkalmával, kijelentve, tartják a kapcsolatot és haveri viszony van közöttük.

A 2020-as SAG Awards vörös szőnyegén való összeölelkezésük ugyan nem egy pletykát szabadított útjára, miszerint már több van köztük barátságnál, azonban ez azóta sem bizonyosodott be. Sőt, mindketten külön utakon folytatták az életüket.

Új szerelem a láthatáron

Zátonyra futott házasságokkal kapcsolatban már van némi tapasztalatuk, mivel Jennifer Aniston Pittet követően Justin Theroux-nak mondta ki a boldogító igent még 2015-ben, majd három évvel később elváltak. Pitt kapcsolata sem volt túl hosszú életű Angelina Jolie-val, hiszen 2016-ban ők is felbontották a házasságukat, és azóta sem csillapodtak a kedélyek kettejük között. Ugyan Jennifer Aniston kiszemeltjeiről nem sokat lehet hallani, Pitt esetében már annál több név került be az utóbbi időben a kalapba. Ehhez Anistonnak is van egy-két szava.

Tavaly ősszel még azt rebesgették, miszerint Emily Ratajkowski és Brad Pitt egy párt alkotnak, azonban néhány hónappal később már egy másik hölggyel kapták lencsevégre a színészt. Egy egész hétvégét töltött együtt az ékszergyártásban érdekelt 30 éves Ines De Ramonnal, aki 29 évvel fiatalabb nála – és nem mellesleg a Vámpírnaplók című sorozat sztárjának, Paul Wesley-nek a volt felesége. Egyelőre még egyikük sem ismerte el, hogy együtt lennének, azonban már nem egy közös fotót készítettek róluk, amelyekről lerí, hogy nem csak barátság van közöttük. Együtt jelentek meg például Bono Los Angeles-i koncertjén, a Babylon című film afterpartiján, illetve egy bennfentes elmondása szerint közösen szilvesztereztek a mexikói Cabo San Lucasban.

Az 59 éves Pitt minden bizonnyal örülhet, hogy ennyi sikertelen próbálkozással töltött év után végre rámosolygott a szerencse, azonban exneje, Jennifer Aniston a hírek szerint nem repes az örömtől – pontosabban inkább attól félti volt párját, hogy megint megüti a bokáját.

Aniston visszakozna

Egy informátor beszámolója szerint a színésznőnek rossz előérzete támadt Pitt új párkapcsolata miatt, sőt kifejezetten bizonytalannak ítélte meg a viszonyt. Ahogy azt a forrás kifejtette, a volt házasok barátságának némileg gátat szabhat a színész új kapcsolata. Erre utalhat az is, hogy ugyan a múlt héten mindketten a mexikói Cabo San Lucasban voltak, és alapvető esetben találkoztak volna, akkor mégsem tették, mivel Aniston tud az új barátnőjéről, ezért nem kereste fel őt.

Jennek és Ines volt férjének, Paulnak vannak közös barátai, ami természetesen befolyásolta a véleményét. Jen tudja, hogy nem igazán mondhat semmit, de azt is tudja, hogy már vannak intő jelek

– fejtette ki egy forrás, hozzátéve, a színésznőnek azt a tanácsot adták a barátai, hogy inkább ne avatkozzon bele Pitt románcába, mivel azzal csak saját magának árthat.

(Borítókép: Brad Pitt 2019. szeptember 18-án. Fotó: Amy Sussman / Getty Images)