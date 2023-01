Több mint száz éves lenne ma Kojak, a kopasz, nyalókás nyomozó

A magyarok még dalt is írtak róla, sőt filmet is készítettek Inke László főszereplésével.

Kopaszra borotvált feje, és a szájából kikandikáló nyalókapálcika tette igazán egyedülállóvá Kojak nyomozót, így az őt alakító Telly Savalast is – aki ma ünnepelné 101. születésnapját. A színész 1922. január 21-én látta meg a napvilágot a New York állambeli Garden Cityben, Aristotelis Savalas néven. Édesanyja, Christina Kapsalis New York-i művész míg édesapja, Nick Savalas étteremtulajdonos volt, így semmi sem indokolta azt, hogy fiúkból feltétlenül híres színész válhat egykoron.

Talán Savalas sem dédelgetett ilyen álmokat, ugyanis az érettségi után először munkába állt, majd beiratkozott a Columbia Egyetemre, ahol angolt, rádiózást és pszichológiát tanult, majd a diploma megszerzése után mint rádióbemondó debütált. Nem sokkal ezt követően már rendezői munkát kapott az ABC tévétársaságnál, amelynek köszönhetően teljesen megváltozott az élete.

Az az elengedhetetlen nyalóka

Karakterszínész lett, majd több műsorban is feltűnt, ezt követően pedig már nem volt megállás. Az Oscar-díjas Burt Lancaster felfigyelt rá, így a mozivásznat is hamarosan meghódította, olyan filmekben kapott szerepet, mint A piszkos tizenkettő , A Kelly hősei , vagy a James Bond: Őfelsége titkosszolgálatában .

Ugyan legtöbb szerepében a jellegzetes, erős vonásai és kopaszra borotvált feje miatt a rosszfiút játszotta, a Kojak sorozat főszereplőjeként hanyag, de mindig elegáns és kimért jófiúként is megismerhette őt a közönség. Az 1973 és 1978 között forgatott sorozat 5 évadot élt meg, ezalatt pedig 118 részen keresztül követhették végig a görög származású Theocrates „Theo” Kojak, a dél-manhattani rendőrkapitányság hadnagyának és csapatának kalandjait, nyomozásait.

A színésznél 1989-ben diagnosztizáltak húgyhólyag-, majd prosztatarákot, halálát is ezen betegségek okozták végül. Savalas egy nappal 72. születésnapját követően, 1994. január 22-én hunyt el. De a nyalókán és a jellegzetes kinézetén kívül mit lehet még tudni Kojakről, azaz Telly Savalasról? Nyomozza ki a válaszokat mai kvízünkben ön is!

(Borítókép: Telly Savalas 1986. november 1-jén. Fotó: Avalon/Getty Images)