Kiderült az egyik legnagyobb angol király titka

VIII. Henrik király az angol történelem egyik legjelentősebb alakja volt, aki uralkodása idején több, ma már inkább drasztikusnak és meggondolatlannak nevezhető lépést tett. Hat felesége közül kettőt, Boleyn Annát és Howard Katalint lefejeztette, és az ő ideje alatt vált le a katolikus egyházról végérvényesen az anglikán egyház, amelynek ezáltal ő lett az első vezetője – és azóta is az éppen aktuális brit uralkodó viseli ezt a címet.

A néhai király életével kapcsolatban már több információra is fény derült, azonban még mindig vannak olyan részletek, amelyeket homály fed.

A National Trust a Leicesteri Egyetemmel együttműködve próbált utánajárni, a történelem mely alakjai küzdöttek valamilyen fogyatékossággal életükben, és

összesen nyolcvanra bukkantak.

A volt angol királlyal, VIII. Henrikkel kapcsolatban is nagy felfedezést tettek: az uralkodó mozgáskorlátozott lehetett. Ezt arra alapozzák, hogy súlyos sérülést szenvedett, miután 1536-ban egy csataló ráesett, és szétzúzta a lábát. A kezdeményezésről egy videót is megosztottak, amelyben kifejtették, többek között az is problémát okozhatott, hogy VIII. Henrik a balesetet követően hízni kezdett, így fekélyek alakultak ki a lábán.

Hozzátették, amikor a király 1547-ben meghalt, több mint 177 kilogrammot nyomott, és a derékbősége 80 centiméterről 130 centiméterre nőtt. Nagy súlya és lábproblémája miatt így sétapálcára és tolószékre volt szüksége ahhoz, hogy közlekedni tudjon. Sőt kialakítottak neki egy olyan felvonót, amely feljuttatta őt a Whitehall-palota lépcsőjén. VIII. Henrik ugyanakkor nem szerette volna, ha kitudódnak mozgásproblémái, ezért egyik róla készült festményen sem így ábrázolták.

VIII. Henrik gondosan felépített magáról egy képet, elrejtette fogyatékosságait, hogy a hatalom és a királyság nagyságát mutassa

– fejtik ki a felvételen.

Eszméletlen állapotba került

VIII. Henrik a greenwichi palotánál szenvedett balesetet még 1536 januárjában. Harci díszbe öltözve ücsörgött a lován, azonban az állat ledobta őt magáról, majd rá is zuhant. A király ezt követően két órán keresztül eszméletlen állapotban volt, ezért a tanácsadói azt hitték, hogy valóban életveszélyesen megsérült. Az esés ugyan nem volt halálos, de a lábát olyan komoly sérülés érte, hogy élete hátralévő részében nem tudott már normálisan járni.

A felvételen egyébként az uralkodó mellett megemlítik még Geoffrey Winthrop Young brit hegymászót és Sir Jeffrey Hudsont, aki apró méretéből adódóan I. Károly király udvari törpéje lett. Winthrop Youngnak más egészségi problémával kellett szembenéznie. Miután megsérült az első világháborúban, amputálni kellett az egyik lábát. Hogy továbbra is folytathassa a mászást, megtervezett és elkészített egy műlábat, amit aszerint lehetett beállítani, hogy épp mekkora sziklát akart megmászni.

