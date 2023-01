Aranyozott fogkefe várja a vendégeket a szállodában, amit Beyoncé nyitott meg

Az énekesnőt érte a hétvégén a megtiszteltetés, hogy megnyithatta Dubaj legújabb luxushotelét, az Atlantis The Royalt, ahol fényűzésből nincs hiány. Az oda látogatóknak egy vagyont kell kifizetniük éjszakánként, azonban cserébe aranyozott fogkefével moshatnak fogat.

Szombat este négy év után először állt színpadra Beyoncé amerikai énekesnő, akit a világ egyik legjobb előadójának tartanak, így nem véletlen, hogy őt kérték fel, koncertjével nyissa meg a dubaji Atlantis The Royal luxushotelt. A csak VIP-tagoknak megrendezett eseményre több híresség is hivatalos volt, köztük Kendall Jenner, Rebel Wilson, Liam Payne, Mark Wright és Michelle Keegan, valamint Beyonce férje, Jay-Z és három gyermekük – nagylányuk, Blue Ivy énekelt is az édesanyjával.

A pletykák szerint az énekesnő 8,6 milliárd forintot kaphatott az egyórás koncertért – amelyen egyébként tilos volt fotózni –, így nagyon odatette magát. A kiszivárgott felvételek alapján egyértelmű, hogy fényűzésért nem kellett a szomszédba menniük a szervezőknek. Beyoncé a fellépés alatt háromszor öltözött át, volt vízesés és tűzijáték, sőt, a show végén egy vízsugáron emelték több méter magasra őt. A bulizók összesen négyezer Moet & Chandon pezsgőt kortyolgattak el, aminek ugyan elég változó az ára, de ha a hazai viszonylatokat nézve egy húszezer forintos átlagárral számolunk, akkor már önmagában csak a pezsgőfogyasztás 80 millió forintra jött ki. És hol van még a többi…

Medence a magasban

A szerencsések már átélhették a 43 emeletes, 3000 fős személyzettel rendelkező Atlantis The Royalban tanyázó luxust, azonban a szálloda csak a jövő hónapban fogja megnyitni kapuit a társadalom tehetősebb rétege előtt. Bár Dubajban nem nehéz olyan hoteleket találni, amelyek felülmúlják az európaiakat, az Atlantis The Royal mindenen túltesz. A Palm Jumeirah mesterséges szigeten épült szálloda külsejét olyan impozánsra tervezték, hogy minden fotón jól mutasson – és ezzel még több látogatót vonzzon.

A területén található többek között egy szökőkút is, ami másfél hektárt ölel fel.

A hotel 795 szobával büszkélkedhet, amelyek közül 44-nek van saját medencéje, azonban ha valaki itt szeretné álomra hajtani a fejét, annak igen borsos ára lesz. Beyoncé és családja a Royal Mansion nevezetű lakosztályban szállt meg, ami jelenlegi árfolyamon körülbelül 35,8 millió forintba kerül egy éjszakára. Az 1020 négyzetméteres lak a 22. emeleten található és jár hozzá négy óriási szoba, moziterem, biztonsági helyiség és medence. Ha pedig az ott megszállóknak még több helyre lenne szükségük, egy 15 szobás lakosztállyá bővíthető éjszakánként 71,7 millió forintos áron. Az Atlantis The Royal legolcsóbb szobájáért is mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a látogatóknak, mivel éjszakánként 447 ezer forintnyi összeget kell kicsengetni érte.

Arany fogkefe és -fésű

A szobák ára mellett ugyanakkor akad más érdekesség is a szállodában, ahol a többi hotelhez hasonlóan szintén biztosítanak pipereholmikat a vendégeknek. Az Atlantis The Royalba látogatók ugyan inkább elit kategóriába eső ellátásban részesülnek, mivel ők aranyozott fogkeféket, fésűket és borotvákat kapnak – amelyeket valószínűleg haza fognak vinni. Sőt, személyes komornyik is a rendelkezésükre áll.

A hotel területén lévő boltban Picasso-alkotásokat lehet vásárolni, lehetőség van delfinekkel együtt meditálni, illetve a vendégek 17 étterem és bár közül választhatnak, amelyekben nyolc világhírű séf főz. A szakácsok között van Heston Blumenthal is, aki a Resonance-ban várja az enni vágyókat. Az ő éttermében lehet megcsodálni a hat és fél méter magas akváriumot, amiben négyezer medúza úszkál. Az egyik bár egy ultra lounge-nak nevezett szolgáltatást is biztosít, ami annyit takar, hogy a tehetősebb vendégek egy húsz asztalból álló területet vehetnek birtokba, amelyeknek egyenként kilencmillió forintos minimális költésük van.

Ahogy arról a szállodafőnök, Timothy Kelly beszámolt a Daily Mailnek, ezt az exkluzív helyet csak a leggazdagabb hírességek és méltóságok számára tartják fenn – akik megtehetik, hogy asztalonként kilencmilliót hagyjanak ott egy bárban.

(Borítókép: Stuart C. Wilson / Getty Images for Atlantis The Royal)