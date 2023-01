Margot Robbie lerántotta a leplet a Babylon fülledten erotikus jeleneteiről

A (nálunk is) múlt héten bemutatott, blockbusternek szánt hollywoodi szuperprodukciót, Damien Chazelle eposzát, a Babylont az Index is úgy ajánlotta a közönségnek, hogy „ennél erotikusabb filmet még életünkben nem láttunk”. No de ha valóban ennyire erotikus – tényleg az –, akkor vajon hogyan oldják meg a színészek, hogy az imitált aktusok ne csússzanak át valóságosba? Ha egyáltalán meg akarják oldani, mert nem is biztos, hogy meg akarják...

Erről Margot Robbie, a film ausztrál női főszereplője beszélt hazájában a Fitzy and Wippa nevű népszerű reggeli rádióműsornak. Az imádni való sztár, aki pont tíz éve A Wall Street farkasával robbant be Hollywood legelső vonalába, és időközben megannyi filmben (Suicide Squad, Én, Tonya, A nagy dobás, Volt egyszer egy Hollywood, Ragadozó madarak, Amszterdam) nyújtott emlékezetes alakítást (bár az Amszterdam kivétel, mert kevés ennyire unalmas mozit láttunk), a Babylon fiatal mexikói protagonistájával, a Narcos című Netflix-sorozatban feltűnt Diego Calvával ment el a Fitzy and Wippa stúdiójába, és nyilatkozott a két névadó riporternek, Ryan 'Fitzy ' Fitzgeraldnak és Michael ' Wippa ' Wipflinek.

A két rámenős riporter természetesen nem kerülgette a forró kását, azt kezdték el feszegetni, hogyan forgatták le olyan élethűen a film explicit szexjeleneteit, amelyekben – legalábbis úgy tűnik – semmi sem takarja el a szereplők intim testrészeit.

Dehogynem takarja – vihogott aranyosan Margot. – Van ez a merkin nevű valami, ami igazából egy szeméremparóka, és azt erősítjük magunkra ott lenn.

Robbie azt, hogy „ott lenn”, így mondta angolul: „downstairs”...

Aztán az ausztrál színésznő azt is elárulta, hogy ő személy szerint először A Wall Street farkasa forgatása közben ismerkedett meg a merkinnel, hiszen abban a filmben is volt egy-két erős jelenete Leonardo Di Caprióval.

Emlékszem, volt egy egész merkinszobánk, ahol kedvünkre válogathattunk a szeméremparókák között

– mondta.

Robbie arról is beszélt, hogy A Wall Street farkasa forgatásakor annyira ideges volt a szexjelenetek előtt, hogy segédeszközt kellett használnia az ellazuláshoz.

„Bevallom, a kritikus jelenetek előtt mindig felhajtottam pár korty tequilát. És úgy már nem volt probléma az erotikus jelenetekkel...” – mosolyodott el.

Diego Calva afféle kulisszatitokként megosztotta a hallgatókkal, hogy a Babylon forgatásánál a harmadik nap után már annyira hozzászoktak a meztelenséghez, hogy fel sem tűnt nekik, mintha az lenne a legtermészetesebb, hogy pucéran járnak-kelnek a színészek.

Az angolul tudók meghallgathatják a podcast teljes szövegét.

(Borítókép: Margot Robbie 2020. január 19-én. Fotó: Emma McIntyre / Getty Images for Turner)