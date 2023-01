Elnapolják L.L. Junior válóperes tárgyalását

L.L. Junior és felesége, Körtvélyessy Kinga január 25-re, szerdára tervezett válóperes tárgyalása elmarad. Az időpontot lemondták, és elnapolják az ügyet – értesült a Blikk.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga sem hajlandó kompromisszumot kötni, mindketten ragaszkodnak saját elképzeléseikhez. Az egykori pár korábban részt vett személyes konzultáción is, mely egyfajta mediációs ülés, amelynek lényege az lett volna, hogy a felek peren kívül megegyezzenek – így ugyanis nem kellene éveken át bíróságra járniuk, a közös megegyezés miatt pedig sokkal hamarabb is elválasztanák a házaspárt, Junior és Kinga azonban ragaszkodik a saját igazához.

Ennek következményeképp bírósági ügy lett a válásból. Arról, hogy miért marad el a szerdai tárgyalás, nincsenek információk. Az énekes a közeljövőben Dominikán indít el új vállalkozást, ám úgy tudni, hogy még nem utazott el.