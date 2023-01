Fodor Zsóka: Először fordul elő életemben, hogy január végén nincs tele a naptáram

Fodor Zsókát, azaz a Barátok közt című sorozat Magdi anyusát ugyan a leginkább foglalkoztatott színésznők között tartják számon, az idei évben eddig mégsem kapott annyi felkérést, mint a korábbiakban.

Ahogy arról a Story magazinnak beszámolt, Svédországban töltötte a szilvesztert egy barátnőjénél, és az új évet már egy forgatással kezdte volna, így azzal az összeggel is számolt, azonban végül megbetegedett.

Nagyon készültem, rengeteg időt, energiát és pénzt áldoztam rá, és fejben már az érte kapott pénzt is elköltöttem. Erzsikével ugyanis megbeszéltük, egyszer élünk, a koporsónak pedig nincs zsebe, ezért utazzunk el Dubajba egy kicsit

– fejtette ki, hozzátéve, mivel beteg lett, a hatnapos antibiotikum-kúra végeztével a forgatást és a pénzt is bukta, így nem tudnak elutazni Dubajba.

Nem állok most túl jól anyagilag. És bár jelenleg négy darabban is játszom, hiszen Oszvald Marikával van kétszer negyvenöt perc prózai darabunk, Várkonyi Andrással két vígjátékban játszunk, ott a Leszállás Párizsban is, amit szintén imádok, de ezenkívül is van néhány, szívemnek nagyon kedves, alkalmankénti felkérés. Az azonban először fordul elő az életemben, hogy január végén még nincs tele a naptáram

– mondta.

Mint azt a lapnak kifejtette, egyelőre nyárra egy leszerződött munkája sincs, ami megijeszti őt, így az a célja, hogy mielőbb rendezze anyagi gondjait.

Hozzátette, van félretett pénze, azonban ahhoz nem szeretne hozzányúlni, hanem inkább addig nyújtózkodik, ameddig a takarója ér, mivel mindig is így élt. A színésznő elmondása szerint kifejezetten gavallértermészetű, szeret nagy lábon élni – két lakást is fenntart, egyet Budapesten, illetve Pécsen –, ahogy az étteremben is rendszerint ő fizet, ha egy barátnőjével épp ott esznek, azonban most szorosabbra kell húznia a nadrágszíjat.

Sajnos az elmúlt időszak miatt sok színházi embernek kell átgondolnia a kiadásait, mindannyian megérezzük, ahogy elfogynak a munkák. Ahogy az áremelkedéseket is

– magyarázta, kiemelve, mivel egyedül van, nem kell gondoskodnia senkiről saját magán kívül, viszont úgy érzi, „meg kell húzni egy időre a határvonalat, hogy utána könnyebb legyen minden”.

