Elhízott, zabáló emberekért rajong az internet

Hiába tűnik már első ránézésre is eszetlen ötletnek, egyre többen rajonganak és hódolnak a mukbang jelenségért, azaz a kamerák előtt történő nagy mennyiségű étel megevéséért a közösségi média felhasználói. Bár a főként a YouTube-on és a TikTok-on terjedő különböző kihívások és videók több millió embert érnek el, ezek komoly veszélyt is jelenthet mind a nézők, mind a tartalmat gyártó személy számára. De mégis miért rajongunk azért, hogy másokat bámuljunk eszeveszett evés közben?

Valaki már a látványtól rosszul van, mások számára azonban pont a közösségi médiában egyre gyakrabban feltűnő evős videók jelentik a szórakozást és a kikapcsolódást egy hosszú munkanap végén. A népszerű videómegosztó platformok, a YouTube és TikTok már évek óta tele van különböző étel-kihívásokkal, illetve nagy mennyiségű eledelt vagy éppen extra csípős fogásokat elfogyasztó tartalomgyártókkal. A már ránézésre is egészségtelen hóbort azonban komoly egészségügyi kockázatokat rejthet.

De miért éri meg meghalni párezer kattintásért ezeknek a személyeknek?

A nagy mennyiségű ételfogyasztásról szóló videók kultúrája, azaz a mokpang – latin betűs átírással mukbang – koreai eredetű műfaj, amely két dél-koreai szóból származik: az evésből és a közvetítésből. A legtöbb közösségi média-felhasználó szándékosan vagy véletlen találkozott már olyan videóval, amelyben a kamera előtt egy, vagy inkább több hatalmas tál ételt fogyaszt el egy tartalomgyártó, mindezt ráadásul meglehetősen rövid idő alatt.

Ezt a kultúrát kezdték vegyíteni különböző, már évtizedek óta hódító ételkihívásokkal a videókészítők, elég csak a hotdog, hamburger, vagy pizzaevő versenyekre és kihívásokra gondolni, amelyekben egy közös pont mindig akad:

a hatalmas, akár több család ebédjének megfelelő mennyiségű ételt és italt minél rövidebb idő alatt igyekszik bekebelezni a videó készítője.

Több étel, több néző?

Annak ellenére, hogy az továbbra is tartalom- és tartalomkészítő-függő, ki hány nézőt tud bevonzani a közösségi oldalaira feltöltött videóival, mára arra is van példa, hogy valaki kifejezetten a mukbang videóival épít hatalmas követőtábort.

Ez történt a közösségi platformokon széles körben ismert Nicholas Perryvel – nicknevén Nikocado Avocadóval – is, aki már jóval azelőtt elkezdte a tartalomgyártást a YouTube-on, hogy belevágott volna a nagy mennyiségű ételek eszeveszett fogyasztásába. Kezdetekben azonban korántsem követték ennyien a munkásságát...

A YouTube-on 3,5 millió, míg a TikTok-on 2,2 millió követővel rendelkező tartalomgyártó hosszú utat tett meg 2016-os első videója óta. Ahogyan az már a csatornája nevéből gyanús lehet, Perry korábban nem fogyasztott húst és állati eredetű termékeket, a követői egy mosolygós, jókedvű, vékony, vegán étrendet követő srácot ismerhettek meg benne, aki receptjei és tanácsai mellett hegedűtudásával is kitűnt.

Ezt rúgta fel 2016-ban, amikor is úgy döntött, szembemegy az addig erősen hangoztatott és támogatott étrenddel, és azóta többnyire zsíros, húsos ételek elfogyasztásáról készít mukbang videókat. A csatornáján emellett a nézői azt is végigkísérhetik, mekkora súlygyarapodáson megy keresztül – ez ugyanis feltett szándéka. A videóiban elfogyasztott már extrém mennyiségű rament, csípős csipszet, tengeriherkentyűket, rántott csirkét, és 10 ezer kalóriát tartalmazó adagokat is, a követői számának gyarapodása mellett pedig

valóban elkezdett rohamosan nőni a súlya.

Egy idő után viszont már egészségi problémákról is elkezdett beszélni, amit az extrém súlygyarapodás és a korántsem megfelelő étrend váltott ki nála. Több alkalommal is a mozgássérültek, vagy idősek által használt elektromos kismotorral közlekedett a felvételeken, és egy időben légzéssegítő készüléket is használt, hogy kövérsége miatt ne fulladjon meg alvás közben éjjel. Emellett állandóan homályos látásra, hasi és herefájdalomra, merevedési zavarokra és gyakori hasmenésre panaszkodik, a súlyos egészségi kockázatok ellenére azonban továbbra sem tervezi abbahagyni az őrült videók gyártását. Könnyen lehet, hogy ebben az is közrejátszik, hogy a videóinak köszönhetően állítólag már 7 millió dolláros vagyonnal rendelkezik, az viszont biztosan kijelenthető, hogy neki egyáltalán nem helytálló egy-egy étkezés után azt mondani, hogy egészségedre...

Van, aki halálra eszi magát

A fent bemutatott példából jól látható, hogy egyáltalán nem gyerekjáték a mukbang, és a különböző evési, vagy jóval inkább zabálási kihívások teljesítése. Ugyan Nikocado még nem ette szó szerint halálra magát, volt, aki nem úszta meg pusztán egészségkárosodással a felelőtlen kattintáshabzsolást.

A TikTokon befutott Waffler69 – valódi nevén Taylor LeJeune –, aki bizarr és néha lejárt ételek fogyasztásával szerzett internetes hírnevet, néhány hete szívinfarktust kapott, és meghalt – koporsójába pedig jóeséllyel evős videóival verte be az utolsó szegeket.

A 33 évesen elhunyt LeJeune 1,9 millió követővel büszkélkedhetett a platformon, amelyen furcsa videókat tett közzé többek között arról, ahogyan a 90-es évekből származó, már lejárt, vagy éppen bizarr és különleges ételeket eszik jóízűen. Nem sokáig hódolhatott szenvedélyének, ugyanis genetikai hajlamából adódóan a szíve nem bírta ezt az életmódot.

Bár a videók mára sokszor eltérő tematikájúak, a kamera előtt való evés még mindig elképesztő népszerűségnek örvend a közösségi oldalakon. Akárcsak a vicces macskás felvételek és a receptvideók, a mukbang is szerves része lett az internetes kultúrának – a növekvő tendencia pedig a szakemberek szerint is kétségbeejtő.

Nem egy elhízási járvány előtt állunk, hanem már jócskán benne vagyunk abban. Őrültség, hogy csodáljuk ezeket a hatalmas kalóriabeviteleket, és azokat, akik művelik. Egyszerűen ezzel normalizáljuk azt, ami abnormális

– mondta a DailyMail megkeresésére Dr. Zak Uddin általános orvos, aki szerint z társadalom ilyen, mindig is a furcsa és meghökkentő dolgokért rajongtak az emberek, az elhízás és a rohamevés azonban egyre komolyabb problémát jelent Európa és világszerte.

Egy 2017-es publikáció szerint:

A mukbang nézőinek az egyik lehetséges motivációja az, hogy egyfajta nézői közösséget alkotnak azokkal, akik ugyanaz iránt érdeklődnek, mint ők. Emellett kommunikálhatnak egymással, ami elősegíti az élvezet és az összetartozás érzésének kialakulását.

Hiába azonban a közösségkovácsoló erő, a mentálhigiénés szakértők attól tartanak, hogy a mértéktelen evést, illetve rendellenes étkezési szokásokat népszerűsítő videókra rászokva az ember könnyen elveszítheti a kontrollt, ami extrém elhízáshoz, annak köszönhetően pedig komoly mentális és egészségi problémákhoz vezethet.

Mivel az egyének ilyenkor a szemükkel esznek, ha látják, hogy valaki befalja ezeket az egészségtelen ételeket, az olyan válaszreakciót válthat ki bennük, ami azt eredményezheti, hogy a hatalmas mennyiségű ételek befalását a való életben is normális viselkedésnek fogják tekinteni

– áll a tanulmányban.

A extrém csípős kihívások is hódítanak

A nagy mennyiségű és a különleges ételek mellett természetesen a csípős ételekkel is egyre többen feszegetik a saját tűréshatárukat, mondani sem kell, sokszor ezt is túlzásba viszik.

Az utóbbi időben a TikTok-on elképesztő trend lett az egy csipszes, azaz One Chip kihívás, amely során bátor – vagy sokkal inkább eszetlen – felhasználók a leírás szerint a világ legerősebb chilijével fűszerezett csipszet esznek meg. Nem meglepő fordulat, hogy néhány másodperccel a videók kezdete után vörösödni, izzadni, nyálazni kezdenek a korábban még igencsak vállalkozó kedvű tartalomgyártók, amin a követőik persze jót derülnek, az egészségüknek viszont biztosan nem használ.

A különböző kihívásokat megszenvendő amatőrök mellett vannak olyanok is, akik láthatóan tényleg szemrebbenés nélkül képesek akár egyszerre is befalni a világ legcsípősebb és legerősebb paprikáit, chilijeit, szószait és ételeit, azonban az egészségi kockázat miatt ilyen mértékben ezeket sem javasolt fogyasztani.

Veszélyes lehet, ha egy kevésbé edukált személy, vagy gyerek az ilyen videókon felbuzdulva úgy érzi, maga is képes mindezt lemásolni, hiszen a hegyes erőst megnyalva sem fut ki a világból otthon... Mindenképp célszerűbb a hősködést a profikra hagyni, és ha különös vágytól vezérelve mégis izgat valakit a méregerős ételek hatása, jobb, ha a témában készült temérdek videó nézegetésénél marad.

(Borítókép: Lauri Patterson / Getty Images)