Ungár Anikó elárulta, mi a legnagyobb vágya

Ungár Anikó a Storynak adott interjújában elmondta, nőnek lenni szerinte felelősségteljes feladatok halmaza, és minél többet ki szeretne hozni magából. A szabályokat elfogadja, ám mindig az egyediségre törekszik, ugyanis nem szeret beállni a sorba.

Úgy véli, a gyerek a legnagyobb boldogság egy nő életében, a bűvészlétről pedig azt mondta: „a sorsom”.

Ez az én szerepem az életben. Az életemben több olyan szituáció is adódott, amikor választhattam volna más utat, talán ott is megálltam volna a helyemet, de soha nem akartam kierőszakolni egy olyan helyzetet, ami nem magától értetődő volt

– fejtette ki.

Mesélt a legkedvesebb trükkjéről is, ami nem más, mint amikor a mindenkori közönségével közösen varázsolnak, ám az illúzió megtartása is fontos számára. Arról is beszélt, hogy Japán volt a legmesszibb ország, ahol valaha járt, és a kulturális különbségek miatt ott ismerte fel, hogy mit is jelent Európa.

Ungár Anikó az idő múlását teljes mértékben elfogadja, és nem menne vissza az időben. Amit biztosan szeretne megélni még az életben, az a gyerekei gyerekeinek a születése.

A barátnőimen azt látom, nagymamának lenni csodálatos, és a születés önmagában is csoda

– fogalmazott.