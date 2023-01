Vége a viszálynak? Berki Krisztián édesanyja kibékült fia özvegyével

A 2022 májusában meghalt celeb édesanyja és özvegye közt már régóta konfliktus volt. Berki Krisztián édesanyja, Júlia asszony még azt is felvetette, hogy közvetve Berki Renáta is hozzájárulhatott Berki Krisztián lelki problémáihoz, és ezzel a halálához is.

A sajtóhírekből úgy tűnt, hogy a két fél elsősorban azon veszett össze, hogy a celeb édesanyja mikor láthatja unokáját, vagyis Berki Krisztián és Renáta közös gyermekét, ebbe a vitába már a gyámügyet is bevonták.

Itt az [unoka] ajándéka, egy beszélő kis plüsselefánt, de hogy mikor adhatom oda neki, még nem tudom. Mazsit ugyanis hiába hívtam többször is 24-én, nem vette fel a telefont, és nem is hívott vissza

– mondta Berki Krisztián édesanyja még karácsonykor.

A Blikk most úgy értesült, hogy az utóbbi napokban az édesanya és az özvegy normalizálták a viszonyukat, és Júlia asszony is találkozhatott unokájával.

Minden rendben, találkoztam Emmával, és Mazsival is beszéltünk, erről azonban most nem szeretnék többet mondani. Rendben van most közöttünk minden

– fogalmazott Júlia asszony, aki telefonon nyilatkozott a Blikknek. A találkozóra vélhetően azt követően került sor, hogy Berki Renáta visszatért a legutóbbi nyaralásáról.

