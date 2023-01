Miley Cyrus bármihez nyúl, az arannyá válik

A Disney egykori üdvöskéje, Miley Cyrus leginkább a Z generáció tagjainak életében tölthetett be fontos szerepet még gyermekkorukban. A Hannah Montana című szitkom főszereplőjeként a köztudatba berobbanva a népszerűsége olyan ütemben nőtt, illetve akkora őrület övezte a szériát, hogy a hype vonatra felülve turnét szerveztek – amelyen az énekesnő Hannah Montanaként lépett fel –, illetve több albumot, DVD-t, könyvet és videójátékot is kiadtak a sorozathoz kapcsolódóan. A szitkom egy fiatal lány, Miley Stewart kettős életét mutatta be, akinek mindamellett, hogy tiniként a diákok mindennapi problémáival kell szembenéznie, népszerű előadó is, viszont a színpadon szőke parókát visel, így senki nem ismeri fel.

Ahhoz kétség sem fér, hogy Miley Ray Cyrus, azaz születési nevén Destiny Hope Cyrus vérében van a zene, mivel édesapja Billy Ray Cyrus ismert countryénekes – ahogy a keresztanyja is egy híresség, Dolly Parton countrylegenda. Az énekesnő azon kevés előadók közé tartozik, akik ugródeszkaként tudták használni a Disney-nek köszönhetően megszerzett ismertséget, és nem törte meg őket, hogy már ilyen fiatalon – ő 14 éves volt a sorozat megjelenésekor – ekkora érdeklődést tanúsítottak irántuk. Évről évre való megújulása páratlan a szórakoztatóiparban, és nem túlzás kijelenteni, hogy szinte bármihez nyúl, az valóban arannyá válik.

Poptól rockig

Ha Miley Cyrus zenei munkásságát vizsgáljuk, akkor hamar feltűnik, hogy az albumai általában a pop, rock, hiphop, R&B és country műfaj területein mozognak, de voltak már kísérletezgetései egyéb irányzatok felé is. Érdemes megjegyezni, hogy csak a Hannah Montana-széria miatt öt lemeze jelent meg 2007 és 2010 között. Sőt, volt olyan év, amikor kettő is, mivel 2009-ben a Hannah Montanából film készült, amelynek dalaiból szintén kiadtak egy albumot. Ez idő alatt egyébként sorozatbeli karakterét levetkőzve, Miley Cyrusként is próbált helytállni a szórakoztatóiparban, ami be is jött neki.

2008-ban jelent meg legelső, nem Hannah Montanához köthető stúdióalbuma, a Breakout, amelyet további öt követett, a Can't Be Tamed (2010), a Bangerz (2013), a Miley Cyrus & Her Dead Petz (2015), a Younger Now (2017) és a Plastic Hearts (2020). Ahogy telt az idő, úgy váltak egyre merészebbé a stílusváltások, így hol hosszú loknis hajjal, hol egy golyón lengve, hol kábítószerről és ivásról dalolva, hol hippiként, hol westernkalapban, hol rockistennőként mikrofont ragadva láthattuk őt. A zenei tevékenysége, illetve úgy önmagában a stílusa igen széles skálán mozgott mindig is, ám más előadókkal ellentétben neki talán annyi előnye van, hogy a rajongók ezt szokták meg tőle, így nem hat idegennek, ha minden lemezen valami újjal rukkol elő. Legújabb szerzeménye, a Flowers is egy új éra kezdetét jelöli, egyúttal arra is utal, végre révbe ért, és a megújulása ismét gyümölcsöző lehet.

Férjének üzent

Cyrus legutóbbi stúdióalbuma, a Plastic Hearts 2020-ban jelent meg, azonban a popműfajtól némileg eltávolodva azon javarészt rock stílusú dalok kaptak helyet. Ez volt egyébként az utolsó lemez, amelyet az RCA Records kiadó oltalma alatt adtak ki, mivel az énekesnő a Columbia Recordshoz szerződött. A következő albuma március 10-én fog megjelenni Endless Summer Vacation néven, azonban egy szerzeményt már hallhattunk róla, a Flowerst, ami január közepén debütált. A Flowers olyan fülbemászó dalra sikeredett, hogy már a csapból is ez folyik, és még az is hallotta, aki ténylegesen meg sem hallgatta a számot. A TikTokon egyenesen ömlenek a felhasználókra az ezen dal felhasználásával készült videók, ami nem véletlen.

A Flowers többek között funk és dance elemekkel dolgozik, amelyek visszarepítik a hallgatót a diszkókorszakba, azonban a zenei hangzása mellett a dalszövegre is érdemes kitérni. Az énekesnő egyes feltételezések szerint ugyanis egykori férjének, Liam Hemsworthnek kívánt üzenni, akivel kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva váltak el még 2020-ban. Ezt a feltevést arra alapozzák, miszerint a dal Hemsworth születésnapján jelent meg, illetve Cyrus az egykori közös otthonukról énekel az első sorokban, amely 2018-ban égett le. Az énekesnő mindemellett azt is igyekszik érzékeltetni a dalban, hiába van egyedül, így is boldog. Ezzel az életfelfogással pedig úgy tűnik, emberek milliói tudnak azonosulni.

Rekordokat döntött meg

A Flowers már a megjelenése hetében rekordokat döntött, azonnal felugrott a Billboard 100-as listájának élére. Ezt a dalt játszották le egy hét alatt a legtöbbször a Spotifyon, illetve a leghamarabb érte el a 100 millió streamelést. Több országban is a slágerlisták csúcsáig küzdötte fel magát, köztük Magyarországon is. A Spotifyon az ötven legkedveltebb zeneszámot tartalmazó listán az első helyen szerepel még mindig, az Apple Musicon pedig a dobogó előkelő második fokáig tudott jutni.

A Flowers sikeréből kiindulva szinte biztosra vehető, hogy a dalhoz hasonlóan az Endless Summer Vacation album is hódító hadjáratra fog indulni már közvetlenül a debütálás hetében. Bár a rajongók könnyen hihetik azt, már nincs olyan oldala Miley Cyrusnak, amit ne láttak volna, ő erre rendre rácáfol. És ez maradjon is így.

(Borítókép: Vijat Mohindra / NBC / Getty Images)