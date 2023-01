Egy könyv teheti tönkre III. Károly koronázási ceremóniáját

III. Károly király megkoronázása már itt van a nyakunkon, azonban egy újabb önéletrajzi kötet megjelenése árnyékolhatja be az egyébként jeles eseményt. Ezúttal nem a királyi család valamelyik tagja az elkövető, hanem az András herceget szexuális zaklatással megvádoló Virginia Roberts Guiffre.

A brit királyi család eddig biztonságot jelentő falait napról napra tépázzák meg a famíliát érintő botrányok, amiknek köszönhetően a róluk alkotott kép már többekben fordult át inkább negatívra, mintsem pozitívra. Felidézni is nehéz azokat az eseményeket, amelyek az utóbbi időben viszályt szítottak a családban, de talán Harry herceg királyi kötelezettségeiről való lemondása és az Egyesült Államokba költözése, illetve András herceg jogi hercehurcája az, ami a leginkább szíven üthette a famíliát. Utóbbiról az elmúlt időszakban ugyan viszonylag keveset hallhattunk, mivel minden Harry herceg és neje, Meghan Markle netflixes sorozata, illetve a királyi sarj nemrég megjelent könyve körül forgott, amelyekben kiteregette a család szennyesét.

A brit sajtó pedig annyira el volt foglalva a pár befeketítésével, hogy megfeledkeztek a család egy másik fekete bárányáról, a szexuális zaklatással vádolt András hercegről, akinek még tavaly sikerült peren kívül megegyeznie Virginia Roberts Guiffre-val. Bár a pontos összeget nem tudni, a feltételezések szerint 12 millió fontról, azaz jelenlegi árfolyamon körülbelül 5,2 milliárd forintról szólhatott a megállapodásuk. A herceg mindvégig tagadta az ellene felhozott vádakat, sőt arra sem emlékezett, hogy találkozott-e valaha Guiffre-val, viszont valószínűleg jobbnak látta mielőbb elsimítani az ügyet, mielőtt még jobban eszkalálódna. Egyes információk alapján a herceg jelenleg azon ügyködik, hogy visszaszerezze jó hírét – és talán azokat a címeit is, amelyeket még édesanyja, a néhai II. Erzsébet királynő vett el tőle –, azonban a tervének, illetve ezzel együtt III. Károly király megkoronázási ceremóniájának is keresztbetehet a könyv, amelyet Virginia Robert Guiffre készül kiadni.

Milliós szerződést írhatott alá

Nem elég, hogy III. Károly király májusi megkoronázásáról elvonhatja a figyelmet, ha esetleg a família jelenlegi főgonoszainak számító Harry herceg és Meghan Markle részt vesz majd az eseményen, még András herceg is könnyen reflektorfénybe kerülhet. Köszönhetően annak, hogy egyes értesülések szerint az őt korábban szexuális zaklatással vádoló Virginia Roberts Guiffre egy többmilliós könyvszerződést írhatott alá. Az önéletrajzi kötetet állítólag néhány héttel a ceremónia előtt hozhatják majd nyilvánosságra, amiben kitálalhat arról, milyen szálak fűzték őt a herceghez.

Eddigi elmondása szerint Jeffrey Epstein üzletember – akit emberkereskedelem miatt ítéltek el, majd öngyilkosságot követett el a börtönben 2019-ben – és a kerítője, Ghislaine Maxwell által ismerték meg egymást, amikor ő még csak tinédzser volt. Ez a 2000-es évek elején történt, amikor Epstein több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. A királyi sarj mindvégig tagadta a vádakat, kijelentve, hogy soha nem találkozott vele, ahogy Epstein egykori jobbkeze, a húsz év börtönre ítélt Maxwell is azt állította nemrég egy interjúban: Virginia Roberts Guiffre emlékei zavarosak, így jobb mindent megkérdőjelezni, amit mond. Többek között azt is, találkozott-e egyáltalán valaha a herceggel.

Ahogy azt különböző bennfentesek kifejtették, az egyébként már 12 éve készülő könyvet azért a megkoronázás idejére időzítik, mivel akkor minden szempár a királyi családra fog szegeződni, amit Guiffre kiadója szeretne kamatoztatni. Mint kiderült, a felek korábbi megállapodásának részét képezte egy olyan passzus, miszerint egy éven át titoktartás kötelezi őket, ami márciusban fog lejárni. Guiffre célja minden bizonnyal az, hogy András herceget és ezzel együtt a királyi családot ismét nagy kalamajkába keverje, ráadásul pont a família életének legjelesebb eseményekor – hátha III. Károly még jobban megorrol az öccsére.

Visszaszerezheti címeit?

András herceg nem titkolt célja, hogy visszaszerezze jó hírét – és ezzel együtt a királyi és katonai címeit, amelyeket II. Erzsébet királynő vett el tőle még egy évvel ezelőtt, így azóta nem aktívan tevékenykedő tagja a famíliának. A királyi sarj ismét jogi csatározásba kezdhet, mivel a hírek szerint arra készül, hogy ajánlatot tegyen a Guiffre-val kötött egyezség felszámolására. Már ügyvédekkel is konzultált, és azt szeretné elérni, hogy az amerikai nő visszavonja az állításait és kérjen bocsánatot.

Állítólag azért vetemedett erre, mivel Guiffre nemrég visszavonulót fújt egy másik férfival szemben indított kereset kapcsán. Őt is szexuális zaklatással vádolta, azonban végül elismerte, hogy hibázhatott az azonosításakor. Mint kiderült, a herceg 10 millió fontot, vagyis jelenlegi árfolyamon 4,4 milliárd forintot szán arra, hogy tisztázza magát.

Azt mondja, hamarosan nyilvánosságra hozzák azokat a részleteket, amelyek megváltoztatják az emberek róla alkotott képét. Elmondása szerint ez a jövő hónapban fog megtörténni

– fejtette ki a Daily Mail szerzője, Richard Eden.

Kellenek uralkodók?

A királyi család sorozatos botrányai miatt már évek óta firtatják, van-e egyáltalán jövője a monarchiának a szigetországban, szükség van-e arra, hogy királyok és királynők, hercegek és hercegnők képviseljenek egy-egy államot, amire nemigen lehet egyértelmű választ adni. Mi, magyarok az Egyesült Királyságban jelenleg is uralkodó alkotmányos monarchiával a 19. század közepén ismerkedhettünk meg, és egészen a 20. század elejéig élvezhettük annak előnyeit – vagy épp hátrányait. IV. Károly utolsó magyar király uralkodása 1918-ban ért véget, mikor Magyarország államformája köztársaság lett, azonban akkor még más idők jártak.

Jelenleg az uralkodó az Egyesült Királyságban ugyan rendelkezik számos előjoggal, például háborút jelenthet be, elbocsáthatja a miniszterelnököt és a kormányát, vagy épp parancsot adhat a hadseregnek, azonban e privilégiumokkal már nem élnek. A királyi család sokkal inkább egy jelképe lett az adott országnak, és a szerepük diplomáciai szempontból fontos. Ha valaki megfordult már a szigetországban az uralkodó születésnapját ünneplő Trooping The Colour eseményen, akkor megtapasztalhatta, a britek mennyire imádják a famíliát, akiknek tagjait már-már úgy kezelik, mintha a saját rokonaik lennének, akikkel csak évente egy-két alkalommal találkoznak. Az elérhetetlenségük pedig csak még népszerűbbé teszi őket, így ha valakinek lehetősége nyílik arra, hogy lássa a családot, az felér egy olyan érzéssel, mintha megnyerte volna a lottót.

A brit királyi család mellett egyébként még további hat található Európában, köztük Dániában, Svédországban, Norvégiában, Hollandiában, Belgiumban és Spanyolországban. Többségük államformája monarchia, kivéve Belgiumot és Svédországot, ahol a britekhez hasonlóan alkotmányos monarchia van még mindig. A famíliákat pedig rokoni szálak is fűzik egymáshoz, mivel Dánia uralkodója, II. Margit a néhai II. Erzsébet harmadik unokatestvére, ő jelenleg az egyetlen királynő Európában.

(Borítókép: III. Károly király 2023. január 8-án. Fotó: Max Mumby/Indigo/Getty Images)