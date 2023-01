Tom Cruise 23 év után tehet csodát az idei Oscar-gálán, de nem ő az egyetlen

A 2023-as Oscar-díjátadó jelöltjei között több olyan művészt is találni, akik elsőként kaptak lehetőséget a filmakadémiától, hogy március 12-én aranyszoborral térhessenek haza. Tom Cruise-t 23 év után jelölték újra, bár nem a legjobb színész kategóriában, ahogy az Elvis Presley-ként feltűnő Austin Butler, illetve a szerep kedvéért meghízó Brendan Fraser is a nagy esélyesek között van.

Sok izgalmat tartogat az idei Oscar-gála, amelyen ugyan ezúttal nem drukkolhatunk egy magyar alkotásnak sem – bár bekerült a jelöltek közé egy főként Magyarországon, magyar szakemberek közreműködésével forgatott film, a Mrs. Harris Párizsba megy jelmeztervezője, Jenny Beavan a legjobb jelmez kategóriában –, több olyan művész is esélyes az aranyszoborra, akit elsőként jelöltek, vagy hosszú idő után ismét.

A legtöbb jelölést – szám szerint tizenegyet – bezsebelő film idén a Minden, mindenhol, mindenkor lett, azonban a Nyugaton a helyzet változatlan és A sziget szellemei készítői sem búslakodhatnak, ők kilenc, míg az Elvis nyolc, A Fabelman család hét, a Tár és a Top Gun: Maverick hat, a Fekete Párduc 2 öt és az Avatar: A víz útja négy kategóriában esélyes. Az előbbiekben felsorolt filmeken dolgozó szakemberek között szép számmal találni olyanokat, akiket elsőként ért az a megtiszteltetés, hogy munkájukat a szakma egy-egy jelöléssel ismerte el – amelyet március 12-én akár díjra is válthatnak.

A nagy visszatérők

Az idei gála egyik nagy visszatérője Tom Cruise, aki ugyan a Top Gun: Maverick című filmben nyújtott alakításáért színészként nem kapott jelölést, azonban annak köszönhetően, hogy ő volt az alkotás egyik producere, a legjobb film kategóriában még nyerhet. Ez lenne élete első Oscar-díja. Legelőször 1990-ben került az aranyszobor közelébe, akkor a Született július 4-én, majd 1997-ben a Jerry Maguire – A nagy hátraarc, míg legutóbb 2000-ben a Magnólia című film kapcsán. Mindez 23 évvel ezelőtt történt, és ez idő alatt mintha megfeledkezett volna róla az amerikai filmakadémia. Holott 2000 óta összesen 29 filmen dolgozott, hol színészként, hol producereként, köztük öt Mission Impossible-részt is leforgatott, így lett volna miért jelölni. Érdekesség, hogy mindhárom produkcióért, amelyeknek köszönhetően a korábbiakban egy lépéssel közelebb került az Oscar-díjhoz, végül Golden Globe-ot kapott.

Bár az idei Golden Globe-on a Top Gun: Maverick nem hozott díjat a színész-producernek, kérdéses, hogy az Oscar-gálán mekkora sikerrel fog járni a produkció, és a hat jelöléséből hányat tud majd díjra váltani. A legjobb film kategória nyertesének kihirdetésekor ökölbe szorított lábfejjel izgulhat majd. Tekintve hogy milyen egyéb alkotások szerepelnek a jelöltek között, alaposan fel kell kötnie a gatyáját. Az viszont mindenképp a Top Gun: Maverick mellett szól, hogy megjelenését követően napról napra döntötte meg a nézettségi rekordokat. Eddig közel 1,5 milliárd dollárt hozott a konyhára, amivel a minden idők legtöbb bevételt hozó filmek listáján a 12. helyig tudta feltornázni magát, míg a szintén a legjobb film kategóriában jelölt Avatar: A víz útja a negyedik, így nemigen lehet megtippelni, a jelöltek közül végül melyik alkotás viheti majd haza az aranyszobrot.

Tom Cruise mellett nagy visszatérőnek számít az a Brendan Fraser is, akit a legtöbben az 1999-ben megjelent A múmia Rick O’Connelljeként ismernek. Annak ellenére hogy ezt követően még legalább harminc produkcióban tűnt fel, munkássága eddig szakmailag nem igazán volt elismert – leszámítva azt a SAG-díjat, amelyet még 2006-ban nyert az Ütközésekkel. Az idei Oscar-gálán A bálna című filmben nyújtott alakításával lesz esélye nyerni a legjobb színész kategóriában. Az utóbbi időszakban ugyan nem a szakmai teljesítményével került be a hírekbe, hanem súlygyarapodása miatt, azt viszont kevesen tudhatták, hogy új szerepe is megkövetelte a hízást. A bálnában egy 270 kg-ot nyomó, a feleségét gyászoló tanárt játszott, aki bánatában lassan halálra eszi magát. Bár Fraser egészségügyi gondjai miatt korábban amúgy is meghízott, ezen alakításánál kapóra jöttek a felszedett kilók – ahogy a maszkmesterek és sminkesek is kitettek magukért, hogy még több súlyt pakoljanak rá.

A színésznek utoljára a G. I. Joe: A kobra árnyéka hozott jelölést még 2009-ben az IGN Summer Movie Awardson, majd tavaly a Doom Patrol a Critics’ Choice Super Awardson, azonban A bálnának köszönhetőn 54 éves korára újabb kapuk nyíltak meg előtte. Csak e filmnek köszönhetően 2022 óta 61 jelölést kapott különböző díjakra, köztük a Screen Actors Guild-, a Critics’ Choice Movie- és a Golden Globe-díjátadón szállhatott harcba, ezek közül a Critics Choice-díjátadón oda is ítélték neki az elismerést – ahogy másik 21-et is, míg A bálna előtt csak hat díjat kapott.

Először kaptak lehetőséget

A 95. Oscar-gála jelöltjei között szétnézve hamar kirajzolódik, hogy a filmakadémia többek között az újonnan felfedezett tehetségeket szeretné elismerni és felhelyezni a térképre, illetve azon híres színészeket is ki akarják emelni, akiknek eddig még nem volt lehetőségük Oscar-díjat nyerni. A Minden, mindenhol, mindenkor film jelöltjei között például három új név is szerepel: Michelle Yeoh (legjobb színésznő, ő már Golden Globe-ot is nyert az alkotással), Ke Huy Quan (legjobb férfi mellékszereplő) és Stephanie Hsu (legjobb női mellékszereplő), illetve e produkció kapcsán kapott először jelölést Jamie Lee Curtis is, aki egyébként már két Golden Globe-díjjal büszkélkedhet.

1934 óta nem fordult elő az sem, hogy a legjobb színész kategória minden jelöltje elsőként kerül az aranyszobor közelébe. Az Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (A sziget szellemei), Brendan Fraser (A bálna), Paul Mescal (Aftersun) és Bill Nighy (Élni mint Mr. Williams) alkotta kompániából talán Butler, Farrell és Fraser közül kerülhet ki a győztes. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a Golden Globe-díjátadón kik voltak a díjazottak – ami jó alapként szolgál arra vonatkozólag, a szakma mely alkotásokat ismeri el –, akkor Austin Butler és Collin Farrell némi előnyből indul. Az Elvis összesen nyolc kategóriában esélyes az idei Oscar-gálán, megjelenése óta már számos elismerést ítéltek oda neki, azonban a legrangosabbakat Austin Butler kapta – köztük a Critics’ Choice Awardson és a Golden Globe-díjátadón győzedelmeskedett.

Az Elvis mellett pedig A sziget szellemei is tarolhat a gálán, összesen kilenc jelölést tudhat magáénak. A filmben feltűnő művészek közül Colin Farrellt, Brendan Gleesont, Kerry Condont és Barry Keoghant elsőként jelölték Oscar-díjra. A Golden Globe-ról a produkció három elismeréssel térhetett haza, köztük Colin Farrellt is díjazták, így Austin Butler emberére talált benne, ahogy az előbbiekben említett Brendan Fraser is nagy vetélytársuk lehet.

Rajtuk kívül A kiútbólismert Brian Tyree Henry is első jelölésének örülhet a legjobb férfi mellékszereplő, Hong Chau (A bálna) a női mellékszereplő, míg Ana de Armas (Szöszi) és Andrea Riseborough (To Leslie) a legjobb színésznő kategóriában. Riseborough jelölése egyébként igen megosztó volt, kifejezetten meglepte a szakmát, mivel a produkció, amelyben főszerepet vállalt, mindössze 27 ezer dollár, azaz csaknem tízmillió forint bevételt hozott – ami összehasonlítva mondjuk az Avatar: A víz útja 1,5 milliárd dolláros hozadékával valóban édeskevés.

Már történelem született

Idén nyerhet először Oscar-díjat Angela Bassett is, aki a legjobb női mellékszereplő kategóriában esélyes. Ő az első nő, aki egy Marvel-film kapcsán kaphat aranyszobrot – a Golden Globe-díjátadón már sikerült bezsebelnie az elismerést szintén e kategóriában. Bassett mellett elsőként nyílhat lehetősége Oscar-díjjal hazatérni Michelle Williamsnek (A Fabelman család) a legjobb színésznő, míg Judd Hirschnek a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában.

Utóbbi egyébként megdöntötte Henry Fonda korábbi rekordját, akinek két jelölése között (előbb az Érik a gyümölcs, majd Az aranytó kapcsán) 41 év telt el, míg Hirsch esetében 42. Ő először 1980-ban az Átlagemberek című filmben nyújtott alakításának köszönhetően volt esélyes az aranyszoborra, illetve idén ismét harcba szállhat az elismerésért.

(Borítókép: Tom Cruise a Top Gun: Maverick című film bemutatóján Dél-Korában 2022. június 19-én. Fotó: Han Myung-Gu / Getty Images / Paramount Pictures)