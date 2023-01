Priscilla Presley bíróságon támadta meg Lisa Marie Presley végrendeletét

Elvis Presley legendás amerikai énekes egyetlen lánya, aki maga is énekes és dalszerző volt, január 12-én, 54 éves korában halt meg egy Los Angeles-i kórházban néhány órával azt követően, hogy mentővel a sürgősségi osztályra vitték. Halálának okát még nem hozták nyilvánosságra.

A 77 éves Priscilla Presley színésznő, Elvis Presley hajdani felesége beadványában megkérdőjelezte lánya végrendeletének érvényességét, egész pontosan a végrendelet egy 2016-os keltezésű kiegészítését, amelyben Lisa Marie visszavonta, hogy halála esetén anyja rendelkezhessen vagyona felett, és helyette két gyermekét – Riley Keough-t és az azóta, 2020-ban elhunyt Benjamin Keough-t – nevezte meg kedvezményezettnek.

A beadványban arra hivatkoznak, hogy Priscilla Presley neve helytelenül van leírva, valamint – az ügyvédek által megfogalmazott érvelés szerint – a dokumentumon Lisa Marie Presley aláírása is „elüt a megszokott kézjegyétől”. A kiegészítést továbbá nem tanúk vagy közjegyző jelenlétében írták alá.

Priscilla Presley állítása szerint csak lánya halála után értesült ennek a kiegészítésnek a létezéséről, és beadványában kéri a dokumentum semmissé nyilvánítását.

(Borítókép: Priscilla Presley 2022. augusztus 27-én. Fotó: Michael Kovac/Getty Images for Festival of Arts of Laguna Beach)