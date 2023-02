Öt év után ismét turnézni indul Beyoncé

Beyoncé tavaly nyáron bemutatott albuma egyből a slágerlisták élére került az olyan rendkívül fülbemászó daloknak köszönhetően, mint például a You Won’t Brake My Soul vagy a Cuff It. Renaissance című albumáról a közönség és a kritikusok egyaránt ódákat zengetek – többek között ennek köszönhető, hogy a 2023-as Grammy-gálán több kategóriában is jelölték.

Mivel az album hatalmas siker lett, minden rajongó arra várt, mikor jelenti be végre új turnéját az énekesnő, a jó hír pedig az, hogy ez most megtörtént,

Beyoncé május 10-én a svédországi Stockholmban hivatalosan is elindítja Renaissance című turnéját.

A 41 éves énekesnő minderről szerda délután az Instagram-oldalán adott hírt. A turné hivatalos weboldalán egyelőre 15 európai dátum található, e szerint Beyoncé Stockholmban, Brüsszelben, Cardiffban, Edinburgh-ben, Sunderlandben, Párizsban, kétszer Londonban, Barcelonában, Marseille-ben, Kölnben, Amszterdamban, Hamburgban, Frankfurtban és Varsóban fog fellépni.

Sajnos a közép-kelet-európai régióról látszólag ismét megfeledkeztek a szervezők, a varsói koncert után a kanadai Torontóban folytatódik a turné – a nagy keresletre való tekintettel azonban szinte biztosan új dátumokat is hozzáadnak majd a felsoroláshoz, akár európaiakat is.

Beyoncé legutóbb 2018-ban férjével, Jay-Z-vel turnézott, akkor az On the Run II című fellépéssorozatukkal töltötték meg világszerte az arénákat.

(Borítókép: Beyoncé 2013. február 3-án. Fotó: Ezra Shaw / Getty Images)