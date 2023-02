Nemi erőszak vádjával letartóztatták a Farkasokkal táncoló színészét

A Las Vegas-i rendőrség kedden letartóztatta a Farkasokkal táncoló című film színészét, akit azzal vádolnak, hogy két évtizeden keresztül szexuálisan bántalmazott fiatal őslakos lányokat – derül ki az Associated Press által megszerzett rendőrségi feljegyzésekből.

Nathan Chasing Horse-t az otthonában vették őrizetbe, amit állítólag öt feleségével osztott meg. Este kommandósokat láttak a kétszintes ház előtt, miközben a nyomozók átkutatták az ingatlant.

A hét Oscar-díjat besöprő filmben a Smiles a Lot (Mosolyogj sokat) nevű sziú törzs fiatal tagjaként ismert Chasing Horse az Egyesült Államokban és Kanadában a törzsek körében úgynevezett gyógyító sámánként szerzett hírnevet, aki spirituális összejöveteleket tartott.

A rendőrség szerint hírnevét és befolyását arra használta fel, hogy fiatal indián lányokat molesztáljon.

A hatóságok egy bejelentés nyomán 2022 októberében kezdtek nyomozni a férfi után. Az AP által megszerzett 50 oldalas házkutatási parancs szerint Chasing Horse vélhetően a The Circle nevű szekta vezetője. A dokumentum szerint a Las Vegas-i rendőrség legalább hat állítólagos áldozatot azonosított, és több államban is szexuális vádakat tártak fel Chasing Horse ellen a 2000-es évek elejétől datálva, írja a CBS News.

Szexkereskedelem és gyermekbántalmazás is szerepel a vádak között

Bár az elfogatóparancs máshol bejelentett bűncselekmények részleteit tartalmazza, a letartóztatását állítólag a nevadai Clark megyében elkövetett bűncselekmények miatt rendelte el a rendőrség.

EZEK KÖZÉ A SZEXKERESKEDELEM, A 16 ÉVNÉL FIATALABB GYERMEK SZEXUÁLIS ZAKLATÁSA ÉS A GYERMEKBÁNTALMAZÁS TARTOZIK.

Az állítólagos áldozatok közül néhányan mindössze 13 évesek voltak. Chasing Horse egyik feleségét állítólag 15 éves korában „ajándékba” ajánlották fel neki, míg egy másik a 16. életévének betöltése után lett a felesége.

Az egykori színészt egyebek mellett azzal is vádolják, hogy a szexuális bűncselekményekről videót is készített, illetve más férfiakat is bevont az illegális orgiákba, akik ezért fizettek neki.

Ebben a cikkben a szexuális visszaélés a téma. Kérjük, olvassa el erről szóló írásunkat is!

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes, 06 (80) 20-55-20-as számon.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06 (80) 505-101-es telefonszámon.