Botrány lett egy Oscar-jelölésből, megszólaltak a szervezők

Nemrég közzétették azoknak a színészeknek a nevét, akiket a 2023-as Oscar-díjra jelöltek. Az egyik színész esetében az is felmerült, hogy visszaélés történt, és emiatt törölni kellene a jelzését. Az ügyben már a díjátadó szervezői is megszólaltak.

Arról már beszámoltunk ebben a cikkünkben, hogy kiket jelöltek az idei Oscarra. Köztük van a brit Andrea Riseborough, akit a To Leslie című, alacsony költségvetésű filmben nyújtott alakításáért jelöltek a díjra a legjobb színésznő kategóriában.

A többi jelölthöz képest kevésbé ismert Riseborough nagyrészt annak is köszönhetően nyerte el a jelöltséget, hogy a film készítői egy aktív kampányt folytattak ennek érdekében. Ennek részeként olyan sztárok lobbiztak a jelölése mellett, mint Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston vagy Edward Norton, és a közösségi médiában a rajongói is nagyon aktívak voltak.

Ezzel még önmagában semmi baj nem lenne. A probléma ott kezdődik, hogy a Riseborough-t népszerűsítő bejegyzésekben és megszólalásokban

több alkalommal is összehasonlították őt a közvetlen vetélytársaival – ami viszont tilosnak számít a jelölési kampányban.

A To Leslie saját Instagram-oldalán is volt legalább egy ilyen poszt (amelyet azóta már töröltek). Abban Richard Roepert, a Chicago Sun-Times kritikusát idézték, aki azt a véleményt fogalmazta meg, hogy Cate Blanchett helyett Riseborough-nak kellene nyernie a díjat a kategóriában. Ezzel a kijelentéssel értelemszerűen nem a kritikus követett el hibát, hanem a film készítőinek nem lett volna szabad felhasználniuk egy ilyen kijelentést a kampányban.

Mindeközben egy másik színész, Frances Fisher nemcsak Blanchetthez, hanem Michelle Yeoh-hoz, Danielle Deadwylerhez és Viola Davishez is hasonlította Riseborough-t, és azt mondta, hogy – a felsoroltakkal ellentétben – a brit színésznő munkásságát még nem ismerték el, ezért kellene most nyernie.

E megnyilatkozásokat azóta az Oscar-díj-átadót szervező Academy of Motion Picture Arts and Sciences is megvizsgálta. Mint írták: valóban voltak „problémák” Andrea Riseborough kampányával, de arra a következtetésre jutottak, hogy ezek a problémák nem annyira súlyosak, hogy emiatt vissza kellene vonni a színésznő (és a film) jelölését.

Közleményükben azt is hozzátették, hogy „az érintett felekkel” most egyeztetnek minderről. Azt, hogy pontosan kiket takarnak az érintett felek, nem árulták el, de egyelőre nincs arra utaló jel, hogy magát Riseborough-t bármilyen közvetlen felelősség terhelné a történtek miatt – írta a BBC.

Igazságtalanság a feketékkel szemben?

Andrea Riseborough mellett végül Cate Blanchett, Michelle Yeoh, Ana de Armas, valamint Michelle Williams kaptak jelölést a legjobb színésznő kategóriában. A korábban említett nevek közül viszont Danielle Deadwylerhez and Viola Davis – akik mindketten afroamerikai származású színészek – azonban lemaradtak a jelöltségről.

Emiatt Danielle Deadwyler filmjének a rendezője, Chinonye Chukwu azzal vádolta meg a szervezőket és a hollywoodi filmes közösséget, hogy szemet hunytak afelett, hogy a fekete nőkkel szemben igazságtalanul jártak el a jelölési kampányban.

Az esettel kapcsolatban az Academy of Motion Picture Arts and Sciences is elismerte, hogy szükség van a mostani szabályozások felülvizsgálatára, pontosítására. Azt ígérték, hogy az idei díjátadó után (amely március 12-én lesz) bevezetik és ismertetik az új módosításokat.

(Borítókép: Andrea Riseborough a BAFTA Tea Partyn, Los Angelesben 2023. január 14-én. Fotó: Alberto E. Rodriguez / WireImage)