Ozzy Osbourne nincs jól, lemondta teljes európai turnéját

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a „Sötétség Hercege” nincs jó állapotban. Egy interjúban korábban arról beszélt, hogy Parkinson-kórral küzd, a nyakát a nyár elején műteni kellett, a jobb kezén két staphilococcusfertőzés van, mindezek mellett pedig még „depresszióval, vérrögökkel és bénító idegfájdalommal is küzd”. Ennek ellenére a nyár végén Osbourne még azt nyilatkozta, ha törik, ha szakad, megtartja 2023-ra csúsztatott turnéját.

„Azt mondom, hogy egy utolsó turnén még ki fogom hozni magamból a legjobbat. Garantálom, hogy nem most láttátok utoljára Ozzy Osbourne-t. Ha pedig felmegyek a színpadra, és meghalok az első szám alatt, akkor garantálom, hogy a következő nap vissza fogok térni” – magyarázta a nyár végén, 2023. február elsején azonban lesújtó hírt közölt rajongóival.

Valószínűleg ez az egyik legnehezebb dolog, amit valaha is meg kellett osztanom hűséges rajongóimmal. Mint talán mindannyian tudjátok, négy évvel ezelőtt ebben a hónapban súlyos balesetet szenvedtem, ahol megsérült a gerincem

– kezdte bejegyzését a legendás énekes.

Ez idő alatt egyetlen célom volt, hogy újra színpadra álljak. Az énekhangom rendben van. Azonban három műtét, őssejtkezelések, végtelen fizikoterápiás kezelések, és legutóbb az úttörő Cybernics (HAL) kezelés után a testem fizikailag még mindig gyenge. Őszintén megható, ahogyan mindannyian türelmesen kitartottatok a jegyeitek mellett mindvégig, de mostanra jó lelkiismerettel arra a felismerésre jutottam, hogy fizikailag nem vagyok képes a közelgő európai/angol turné dátumait végigcsinálni, mivel tudom, hogy nem bírnám ki a szükséges utazást

– folytatta, később hozzátéve, hogy a gondolat, miszerint csalódást kell okoznia a rajongóinak, jobban felidegesíti, mint azt valaha is gondolnánk, hiszen soha nem hitte volna, hogy a turnéjának ilyen vége lesz.

Mint az kiderült, Osbourne csapata jelenleg is azon ötletel, hogy hol tudna az énekes anélkül fellépni, hogy városról városra, országról országra kellene utaznia. Bejegyzésében továbbá köszönetet mondott családjának, zenekarának, csapatának, régi barátainak, a Judas Priestnek, illetve természetesen a rajongóinak is a végtelen odaadásukért, hűségükért és támogatásukért, valamint azért, hogy olyan életet adtak neki, amilyenről soha nem is álmodhatott volna. Osbourne csapata ezzel egy időben lehetővé tette a már megvásárolt jegyek visszatérítését is.

(Borítókép :Ozzy Osbourne 2022. szeptember 10-én. Fotó: Scott Dudelson / Getty Images)