Állítólag egyre sikeresebb az orosz elnökről elkeresztelt prémium divatmárka, a Putin Team, Oroszország szerte nyitja ugyanis az üzleteket a sportruházati cég. Ami a vállalkozást egy megszállott rajongó hóbortjától vagy egy politikai aspiráns akciójától megkülönbözteti, hogy már minisztériumi szinten is bábáskodnak afelett, hogy minél többen viseljék magukon márkajelzésként a világ talán egyik leggyűlöltebb emberének nevét.

Az orosz divatélet látott már szebb napokat is, a közel egy éve kezdődött ukrajnai háború alaposan leamortizálta az egészen addig pezsgő bizniszt. A nagy világmárkák, köztük a legtöbb luxusbrand szinte azonnal bezárta az üzleteit, illetve franchise-partnerei felé is leállította a szállításokat, így eshet meg az, hogy a moszkvai Cum luxusáruház webshopján jelenleg alig találni új kollekciós terméket. Egy-két üzletbe még érkezik ugyan új áru, ilyen például a neves, Vörös téri Gum áruházban található Agent Provocateur luxus fehérnemű márka vagy a Paul Smith – utóbbi, a Daily Mail által kirobbantott botránynak köszönhetően jelenleg forró téma is az Egyesült Királyságban;

a neves divattervező, Sir Paul Smith címeinek elvételét sürgetik egyesek.

Egy korábbi, a témáról szóló cikkünkben már írtunk róla, hogy a hiányt az orosz divatcégek tölthetik be, bár az igazi fizetőképes kereset erre meg nem annyira vevő a híradások alapján. A Telegraph szerint az orosz szupergazdagok feleségei, barátnői és szeretői kifejezetten háborúellenesek, hiszen London elegáns negyedeiben vagy a francia Riviérán egyre kevésbé szívesen látott vendégek – nemcsak az ukrán nép viszontagságainak következményeként, hanem a mindenhol érződő, a háború eszkalálta megélhetési válságból fakadóan is.

Amíg eddigi nyugati törzshelyeiken a párjaik pénze egyre inkább veszít az értékéből, addig Dubaj vagy a török Riviérának is nevezett, az utóbbi időben látványosan felfejődött Bodrum tárt karokkal várja a még nem zárolt orosz vagyonokat. A baj csak az, hogy se szolgáltatásban, se társaságilag ez nem az a színvonal, amit e hölgyek megszoktak, és kifejezetten frusztráltak állítólag amiatt, hogy pár szétlőtt ukrán megye megszerzésének ők is megisszák most a levét.

Mennyibe kerül a Putyin-csapat tagjának öltözni?

A Putin Team Russia (PTR) webshopján böngészve könnyen összeadható, hogy öltözködéssel ország-világ előtt felvállalni az embernek a pártszimpátiáját bizony nem olcsó mulatság. Az alapvetően az orosz trikolór színeit használó sportruházati márkánál a legolcsóbb pamut kapucnis pulcsi 43 ezer forint, hozzá a tréningnadrág további 45 ezer forint. A dzsekik már 100 ezer forint felett vannak, a bőr pénztárca 30-55 ezer forint között mozog. Többszázezres tétel tehát tetőtől talpig ebben megjelenni.

Természetesen a sapkák, a zoknik és a mobiltokok jóval vásárlóbarátabbak.

A kollekciót persze nem is az orosz vidék nyomorába szánják, az üzleteik nagyobb városok plázáiban és repterein találhatók - de világszerte házhoz is szállítanak. A Putin Team számunkra nem tűnhet talán a legjobb névválasztásnak, aligha fogja kiütni a Nike-t, az Adidast vagy a Porsche Designt ebben a szegmensben, de odahaza a megfelelő közegben bizony jó cseng.

Szándékosan utal ugyanis a 2017-ben elindított, megegyező elnevezésű civil mozgalomra, amelyet Alekszandr Ovecskin profi jéghoki játékos alapított, hogy ezzel is támogassa Putyin 2018-as győzelmét az elnökválasztáson. A sikeres kezdeményezés mellé egy sereg orosz sportoló és művész odaállt, például az Eurovíziós Dalfesztivált 2008-ban megnyerő, népszerű orosz popsztár, Gyima Bilan is.

A mindent megnyerő tervező és Putyin, mint divatdiktátor

A Putin Team Russia tulajdonosa a jekatyerinburgi Shishkin Tailor's Manufactury cégcsoport, amely eredetileg egy méretre szabott öltönyöket gyártó középvállalkozás. Munkavállalóinak száma 100 fő felett van, akik körülbelül évi 400 egyedi öltönyt és kiegészítőt gyártanak magas minőségben az orosz elit számára. A weboldalukon az ember szinte bárhova kattint, mindenhol az elért eredményeikkel találja szemben magát, láthatólag nagyon büszkék az Arany Orsó-díj többszöri elnyerésére, amely az egyik legrangosabb divatipari elismerésnek számít Oroszországban.

A tulajdonos, ügyvezető és vezető divattervező a 35 éves, jogászként végzett Dimitrij Siskin politikai körökben is jól mozog. Egyetemi évei mellett divatújságíróként dolgozott, majd 20 évesen megalapította a céget, hogy egyéni megrendeléseket teljesítsen. 2009-ben mutatta be az első kollekcióját, 2015-ben a Nemzeti Divatipari Akadémia legfiatalabb tagjává választották.

2019-ben az országos ruhaipari bizottság elnöke lett, a Covid alatt az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium hozzá fordult így, hogy szervezze meg a maszkok és védőöltözetek gyártását. Tavaly pedig – nyilván ennek köszönhetően – behúzta a Hazáért Érdemrendet is, amit Putyin ítél oda.

Ezzel a névvel nem fog menni

A Putin Team Russia az elnök jóváhagyását követően 2019-ben mutatkozott be Jekatyerinburgban, majd 2020-ban Münchenben, de azóta megjárta a dubaji expót is az orosz pavilon kiállítójaként. A digitális gyártási technológiával készült, az orosz elnök szabadidős szettjei inspirálta darabokban az állam is nagyon hisz, az alapító nyilatkozata szerint az Ipari és Kereskedelmi Minisztériummal szoros együttműködésben állnak, személyesen Viktor Jevtukov miniszter-helyettes és államtitkár támogatását élvezik, akinek nyilatkozata alapján ez a célja a márkával:

Meg akarjuk mutatni, hogy Oroszország olyan magas minőségű termékeket tud előállítani, amelyek nemcsak odahaza népszerűek, hanem képesek a nyugati nagy gyártókkal is versenyezni.

Ehhez viszont valóban célszerű lenne a névváltoztatáson és az alapkoncepción elgondolkodni, mert bár egy limitált Air Jordan x Dior kollaborációs csukával menő felvágni, a Putyin által hordott dzsúdó ruha vagy jogging sort másolatával nem annyira.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin a 2018-as téli olimpiára induló orosz csapattól kapott mezzel. Fotó: Mikhail Svetlov/Getty Images)