Február 6-án rendezik meg 65. alkalommal a Grammy-díj-átadót, ami nem egy tenyérizzasztó pillanatot tartogathat a zenei világ iránt érdeklődőknek. Idén ugyanis újra a jelöltek között tudhatjuk a világ két legmeghatározóbb előadóját, Adele-t és Beyoncét. Öt éve nem volt arra példa, hogy mindketten jelölést kaptak, köztük a legrangosabb, az év albuma, felvétele és dala kategóriákban. 2017-ben Beyoncé a Lemonade, Adele pedig a 25 című albummal, illetve annak legnépszerűbb dalával szállt versenybe.

Bár az amerikai énekesnő 2017 óta szinte minden évben a jelöltek között tudhatta magát, kivéve tavaly, Adele egy időre visszavonult, és 2021 végén robbant be újabb lemezével, ami a 30 címet kapta. Az előadók az idei Grammy-díj-átadón azonban újra megmérettethetik magukat, mivel három ugyanazon kategóriában is jelölést kaptak.

Idén is lesz kettétört díj?

Öt évvel ezelőtt Adele és Beyoncé az év felvétele, dala, albuma és a legjobb szóló popénekes teljesítményért kategóriákban voltak esélyesek, azonban végül ezek mindegyikében a brit énekesnő győzedelmeskedett. Adele akkor összesen öt elismerést zsebelt be, és minden jelölését díjra tudta váltani, ami igen meghatotta őt. Akkor tört el igazán a mécses, amikor az év albumának járó Grammy-díjat vette át, ugyanis beszédében kihangsúlyozta, Beyoncé a kedvenc előadója, és szerinte ő érdemelné az elismerést, mivel a Lemonade lemez sokat adott neki, illetve a fekete közösségnek is. Adele végül a színpadon állva törte ketté a díjat, hogy az egyik felét Beyoncénak adja. Erre végül nem került sor, mivel kapott helyette egy újat, azonban mindenképp nemes gesztus, hogy így szerette volna elismerni pályatársát.

Úgy tűnik, a történelem akár meg is ismételheti önmagát, mivel az idei díjátadón ismét a három legfontosabb kategóriában jelölték mindkettőjüket, ami az év albuma, felvétele és dala. Míg Beyoncé összesen kilenc, addig Adele hét jelölést kapott. Beyoncé egyébként a Grammy történetének legtöbbször jelölt női előadója is egyben, az eddigi 28 győzelmével pedig a legtöbb Grammy-díjat elnyert nő is. Ha idén legalább négy trófeát elvisz, ő lesz a legtöbb Grammy-győzelemmel rendelkező előadó, megdöntve a néhai magyar–brit zongoraművész, karmester, Solti György (Sir Georg Solti) rekordját, aki 31 díjat nyert. Érdekesség, hogy Beyoncé és Adele tartják az egy este alatt női előadó által elnyert legtöbb Grammy-díj rekordját is, amit egyenként hat elismeréssel tudtak megdönteni.

Beyoncé hat év után 2022 nyarán jelentett meg egy új lemezt, a Renaissance-t, ami azóta is óriási népszerűségnek örvend, köszönhetően többek között a rajta található Break My Soul és Cuff It című daloknak – amelyeket főleg a TikTokon kaptak fel. Hasonló sikerben lehetett része Adele-nak, akinek élete nagy változáson ment keresztül. Elvált, Los Angelesbe költözött, ledobta pluszkilóit, majd 2021 végén jelentkezett 30 című albumával, amelyen főleg lírai, soul- és jazzhangzású zeneszámok kaptak helyet. A brit énekesnő a dalokban igen kitárulkozó volt, és ha burkoltan is, de beszámolt arról, milyen megpróbáltatásokon kellett keresztülmenni a lemez megjelenését megelőző időszakban.

Az említett három kategória jelöltjei között szétnézve pedig aligha találunk olyan előadót, aki megszorongathatná Beyoncét és Adele-t, így szinte biztos, hogy az év albuma, felvétele és dala valamelyikük nevéhez fog fűződni – vagy akár Harry Styleséhoz. Az ugyanakkor kérdéses, hogy újra megtörténhet-e az, ami anno 2017-ben, és Adele a győzelme esetén ismét képes lenne-e kettétörni a díját, vagy viszonzásul Beyoncé ugyanígy tenne-e.

Díjeső érte őket eddig is

Ha díjakról van szó, akkor se Beyoncénak, se Adele-nak nincs oka a panaszra, mivel a szakma a tenyerén hordozza őket. Előbbinek eddig ugyan a rangosabb díjak közül „csak” a zenei fronton sikerült elismeréseket elnyernie, köztük 28 Grammy-díjat, azonban Oscar-, Golden Globe- és Emmy-díjat még nem kapott. Bár utóbbi kettő esetében lehetősége lett volna rá, mivel több jelölést is kapott, azonban az Oscar-díj közelébe eddig csak egyszer került.

Adele esetében már más a helyzet, mivel ő a 2012-ben bemutatott huszonharmadik James Bond-filmnek, a Skyfallnak köszönhetően Oscar- és Golden Globe-díjat is hazavihetett már 2013-ban. 2022-ben pedig Emmy-díjjal jutalmazták a filmet, az Adele One Night Onlyt, amelyet a visszatérő koncertjéről készítettek. Mindemellett 15 Grammy-díj büszke tulajdonosa, és előreláthatólag ez a szám csak nőni fog. Sőt, ha Adele a jövőben a Broadwayre is betör, esetleg Tony-díjat szerez, akkor beléphet az elit EGOT-klubba, amelybe olyan művészek, előadók tartoznak, akiknek pályafutásuk során sikerült Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat nyerniük.

(Borítókép: Adele. Fotó: Gareth Cattermole / Getty Images, Beyonce. Fotó: Christopher Polk / MTV1415 / Getty Images)