Kovács Kati: Kicsit zavar, hogy mások is éneklik a dalaimat

A Kossuth-díjas énekesnő még 2022-ben fertőződött meg koronavírussal. Hamar kigyógyult a betegségből, de az utóhatásait azóta is érzi magán.

Kovács Kati könnyűszerrel küzdötte le a koronavírus tüneteit, négy védőoltást kapott előzetesen, de a betegség utóhatásait a mai napig érzi. A Blikknek nyilatkozta, hogy csupán rövid ideig voltak tünetei, azonban ízlelése és szaglása azóta sem tért vissza. Most szakember segítségével igyekszek rendbe hozni ezt.

Ez elég kellemetlen, mert egyébként sem fordítok nagy figyelmet az étkezésre, és most még élvezni se tudom. Szakemberhez fordultam, aki megpróbálja visszahozni a szaglásomat és az ízlelésemet, bízom benne, hogy sikeres lesz a terápia. Kicsit fáradékonyabb is vagyok, de ezt betudom annak, hogy tél van, és ilyenkor nem mozgok annyit, mint amire igényem lenne.

Az énekesnő felettébb aktív életvitelt folytat, ha teheti programokat szervez, sportol, a családjával tölti az időt. Őt az tartja a szakmában, hogy mozgalmas és szórakoztató élete lehet, a közönsége pedig töretlenül kitart mellette. Imád utazni egyik fellépésről a másikra, és mivel nem ő vezet, így alkalma nyílik a tájban gyönyörködni.

Egyik legutolsó televíziós megjelenéséről, a Csináljuk a fesztivált!-ról is mesélt. Én főként vagányságból vállaltam el, és mert így alkalmam adódik találkozni fiatal tehetségekkel és megismerni őket. A régi időkben a zenészek, énekesek mindig egy körben mozogtak, összegyűltek, ám ez már nemigen szokás, de nekem hiányzik.

Hozzáteszi:

Én abban az időben szocializálódtam, amikor nem volt divat más dalát énekelni, mindenki a saját szerzeményekkel érvényesült. Ma már ez nem így van, az én dalaimat is sokan éneklik, ami kicsit zavar, mert mindegyikre a saját gyermekemként tekintek, és olyan érzésem van, mint amikor egy gyerek elkerül otthonról. Ugyanakkor annak örülök, hogy a fiatalok is viszik tovább a dalokat, így azok még szélesebb körhöz jutnak el.

Az énekesnő a műsorban Balázs Fecó egyik legemlékezetesebb számát, a Homok a szélben-t énekelte. A dalt együtt választotta ki családjával és kollégáival. Azon túl, hogy a megfelelő hangnemet is meg kellett találni, valamint technikailag is át kellett dolgozni, hogy az ő hangszínén is jól meg tudjon szólalni, szövege és előadásmódja miatt kimondottan férfiasnak tartja a dalt, ami így hatalmas kihívás volt a számára.