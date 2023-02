Magyar művész rekordját döntheti meg Beyoncé az idei Grammy-gálán

Február 6-án magyar idő szerint hajnali egytől veszi kezdetét a 65. Grammy-gála, amelyet a Los Angeles-i Crypto.com Arenában rendeznek, és ami előreláthatólag a közösségi felületeiken, köztük a Facebook-, TikTok-, YouTube-, Twitter- és Instagram-oldalukon is nyomon követhető lesz. A díjátadón, amelyre több mint ötezer vendéget várnak, a 2021. október 1. és 2022. szeptember 30. között megjelent szerzeményeket díjazzák, összesen 91 kategóriában. Van miért szorítanunk az előadóknak, különösen Beyoncénak. Ő kapta a legtöbb jelölést, szám szerint kilencet, Kendrick Lamar követi őt nyolccal, illetve Adele és Brandi Carlile héttel.

Ha Beyoncé a kilenc jelöléséből legalább négyet trófeára tud váltani, akkor történelmet írhat a gálán – megdöntheti a legtöbb díjjal rendelkező korábbi művész, Solti György magyar karmester rekordját, aki pályafutása alatt 31-et kapott, míg Beyoncé 28-at. Férjével, Jay Z-vel együtt egyébként ők tartják a legtöbb Grammy-jelölés rekordját, mindkettőjüket 88 alkalommal érte eddig ez a megtiszteltetés. Sőt, Adele és Beyoncé együtt tartják az egy este alatt női előadó által megnyert legtöbb díj rekordját hat-hat elismeréssel, amit – tekintve, hogy mindkét énekesnő több jelölést kapott hatnál – akár túl is szárnyalhatnak. A rajongók és valószínűleg a szakmabeliek is lélegzet-visszafojtva fognak szurkolni Beyoncénak, hogy Solti után ő ülhessen fel a dobogó legfelső fokára, azonban nem ez lesz az egyetlen érdekes pillanat a gála estéjén.

Sztárparádé ígérkezik

Három év után újra visszatér a Beverly Hilton Hotelbe Clive Davis fényűző, Grammy-gála előtti partija, amit tavaly elhalasztottak, 2021-ben pedig online formában tartottak meg. A hírességektől hemzsegő bulira napokkal ezelőtt kiküldték a meghívókat, és a hírek szerint néhány sztár már visszajelzést adott a részvételéről, köztük Cardi B, Offset, Lars Ulrich, Miranda Lambert, Sharon Stone, Demi Lovato, Avril Lavigne, Lizzo, illetve Ozzy és Sharon Osbourne.

A modern zene történetének legnagyobb előadásaira, látványos, egyedülálló duettekre és olyan új előadók bemutatkozására kell számítanunk, akik szupersztárokká válhatnak – ahogy Whitney Houston is, miután elsőként fellépett a bulin

– fejtette ki az eseménnyel kapcsolatban Clive Davis.

A díjátadó műsorvezetői feladatait már 2021 óta Trevor Noah látja el, ami a 65. Grammy-gálán sem lesz másképp. Mellette további hírességek is a színpadra fognak lépni, hogy átadjanak egy-egy díjat, többek között az amerikai elnök, Joe Biden neje, Jill Biden. Nem ő az első first lady, aki részt vesz a Grammyn, mivel korábban már Michelle Obama és Hillary Clinton is megjelentek a rendezvényen, és mindketten egy-egy elismeréssel tértek haza, amit könyvük hangoskönyv verziójáért kaptak. Az eddigi információk szerint a díjakat átadó hírességek között lesz még James Corden, Cardi B, Viola Davis, Dwayne Johnson, Olivia Rodrigo és Shaina Twain.

Tekintve, hogy 91 kategória győztesét hirdetik majd ki, a gála is hosszúra fog nyúlni, így a szervezők extra produkciókkal készülnek, tehát több előadó fellépésére is számítani lehet. Az eddig bejelentett nevek között van Harry Styles, Bad Bunny, Mary J. Blige, Sam Smith és Kim Petras, Luke Combs, Steve Lacy, Brandi Carlile és Lizzo. Egyes pletykák szerint arra számítanak, hogy az est két – várhatóan – legünnepeltebb énekesnője, Beyoncé és Adele is fellép, azonban ezt még nem erősítették meg. Az viszont biztosnak látszik, hogy Doja Cat, Zach Bryan, Future és a legjobb új előadó kategória összes jelöltje, tehát a Maneskin, Muni Long, DOMi, JD Beck, Samara Joy, Latto, Anitta, Omar Apollo, Molly Tuttle és Wet Leg meg fog jelenni a gálán. Ugyan sokan reménykedtek abban, hogy Lady Gaga is a résztvevők között lesz, mivel két kategóriában is jelölt, egy filmforgatás kellős közepén van, így nincs sok esély arra, hogy ő is megjelenik.

Új jelöltek és kategóriák

Számos előadót ért idén először az a megtiszteltetés, hogy Grammy-jelölést kapott, köztük Latto, Anitta, Kim Petras, Gayle és Viola Davis. Utóbbit a Finding Me nevezetű hangoskönyve kapcsán jelölték egy kategóriában, és ha nyer, új tagot üdvözölhet az EGOT-klub – amely Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat nyert művészekből áll. A színésznő ugyanis korábban már nyert egy-egy Oscar- és Emmy-díjat, illetve két Tony-díjjal büszkélkedhet, így már csak a Grammy hiányzik neki a polcról ahhoz, hogy az elit társasághoz tartozhasson, ami jelenleg 17 főt számlál.

Mindemellett újabb kategóriákat is bevezettek, amelyek a következők:

legjobb alternatív zenei teljesítmény,

legjobb amerikai előadás,

legjobb videójáték-betétdal,

legjobb hangoskönyv formátumú versalbum,

az év dalszövegírója, nem klasszikus.

Az idei gálán először fordul elő tehát az, hogy azon szerzemények egyike is nyerhet Grammy-díjat, amely egy videójátékban csendült fel, ez egy nagy újítás a szervezők részéről. A legjobb videójáték-betétdal kategória első jelöltjei pedig az Aliens: Fireteam Elite (Austin Wintory), az Assassin’s Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok (Stephanie Economou), a Call Of Duty: Vanguard (Bear McCreary), a Marvel’s Guardians Of The Galaxy (Richard Jacques) és az Old World (Christopher Tin).

Az elhunytak és a nagy művészek előtt tisztelegnek

Ahogy azt az Oscar-gálán megszokhattuk, a Grammy-díj-átadón is megemlékeznek majd azokról a művészekről, akik az elmúlt évben hunytak el. Idén Loretta Lynn, Christine McVie és Takeoff emléke előtt fognak adózni. Loretta Lynn a pályafutása során három Grammy-díjat nyert, és 2010-ben életműdíjat kapott. Christine McVie-t két Grammyvel jutalmazták a Fleetwood Mac zenekar énekeseként, míg Takeoffot két jelöléssel a Migos tagjaként.

A 90 éves korában meghalt Loretta Lynn 1970-es klasszikusát, a Coal Miner’s Daughtert Kacey Musgraves adja elő, a Sheryl Crow, Mick Fleetwood és Bonnie Raitt alkotta trió a Songbird című dalt énekli majd a 79 évesen meghalt Christine McVie tiszteletére, míg a Maverick City Music zenei társulat Quavóval együtt viszi színpadra a Without You-t a 28 évesen eltávozott Takeoff emlékére. Az elhunytak mellett nagy hangsúlyt fektetnek azon művészekre is, akik már sokat tettek le az asztalra, így a Grammy oltalma alá tartozó Special Merit-díjat – amelyet február 4-én adnak át – a következő előadóknak, zenekaroknak ítélték oda:

The Supremes – Mary Wilson és Florence Ballard posztumusz díjat kap,

Nirvana – Kurt Cobain posztumusz díjat kap,

Ma Rainey posztumusz díjat kap,

Nile Rodgers,

Ann Wilson,

Nancy Wilson,

Bobby McFerrin,

Slick Rick,

Jim Stewart, a Stax Records alapítója posztumusz díjat kap,

Ellis Marsalis jazz-zongorista és oktató posztumusz díjat kap.

Érdekesség, hogy az egykor a The Supremes zenekarhoz tartozó Diana Rossnak ez lesz a második életműdíja – mivel 2012-ben szólistaként is megkapta a kitüntetést –, holott még egyszer sem kapott Grammyt. 40 év után idén jelölték őt először, a Thank You című lemezével verseng a legjobb hagyományos popalbum kategóriában.

Mi lesz a menü?

A Grammy-gálát követően egy vacsorával egybekötött ünneplésen vehetnek majd részt a vendégek. A jó ételekről pedig Jason Fullilove séf fog gondoskodni, aki egy modern és kifejezetten egzotikus menüt állított össze az eseményre. Fullilove már több mint húsz év tapasztalattal rendelkezik, azonban ehhez hasonló felkérésben még nem volt része – bár 2017-ben ő volt a Grammy afterpartijának executive séfje.

Ahogy azt a People magazinnak kifejtette, az étlapon található fogások különböző országok, régiók – Kuba, Mexikó, Jamaica, Miami – ételeinek ízvilágát képviselik majd. Feltálalnak például akiszilvát, főzőbanánnal készült kókuszos rizssalátát, marhahússal töltött jamaicai pogácsákat és minitortákat gianduja csokoládéból készített krémmel. A helyszínen 48 különböző bárpult, illetve 48 ételpont lesz, ahol a tenger gyümölcseitől kezdve a gluténmentes ételeken át a vegetáriánus és vegán fogásokig minden elérhető lesz.

Nehéz egy kedvencet választani, de nagyon izgatott vagyok a fehér húsú kokoda halból készült kókuszos ceviche miatt. Ez az én verzióm a hagyományos fidzsi ceviche-ből, amit még 2019-ben a Fidzsi-szigetekhez tartozó Tokoriki-szigeten volt szerencsém megkóstolni

– jegyezte meg a séf.

Amiatt sem kell aggódni, hogy a gála afterpartijára készült temérdek fogás végül a kukában végzi, mivel a szervezők együttműködésben állnak a Musically Feddel, egy olyan szervezettel, amely a rászorulókhoz juttatja el a megmaradt ételt.

Ajándékkal is készülnek

A Grammy-gála fellépőit, illetve a különböző kategóriák nyerteseit kihirdető hírességeket egy-egy ajándékkal fogják meglepni a szervezők. Az eddigi információk szerint az ajándéktasakban egy kanadai pékség, a Flour and Flower termékei is megtalálhatóak lesznek. Ahogy azt a cég vezetője, Rachel Nedelec kifejtette, egy három süteményből álló dobozt állítottak össze, amelyben fehér csokoládés, ehető virággal díszített édesség kapott helyet, illetve egy elültethető papír, amiből vadvirágok nőnek ki.

Mindemellett az is biztosnak tűnik, hogy az ajándékzacskókban két kanadai orvos, Dr. Jaggi Rao és Dr. Namita Rao által megalkotott három bőrápoló termék is landol majd, köztük botanikai alapú hámlasztó, vegán retinolszérum és arcbalzsam.

Kik a nagy esélyesek?

A 65. Grammy-gálán nagy valószínűséggel a kilenc jelölést kapó Beyoncé, a nyolc kategóriában esélyes Kendrick Lamar, illetve a hét-hét jelöléssel jutalmazott Adele és Brandi Carlile tarolhat. Már hónapok óta folynak az esélylatolgatások azzal kapcsolatban, a főbb kategóriákban (év lemeze, felvétele, dala, új előadója) mely jelöltek a legesélyesebbek a győzelemre. A Billboard által közölt, a slágerlistákon elért helyezéseket alapul vevő összeállítás szerint az év felvétele díj nyertese feltehetőleg Adele (Easy On Me), Steve Lacy (Bad Habit), Lizzo (About Damn Time) és Harry Styles (As It Was) közül fog kikerülni, ők utóbbi győzelmére tippelnek.

Az év albuma kapcsán Adele 30, Bad Bunny Un Verano Sin Ti, Beyoncé Renaissance és Harry Styles Harry’s House című lemezét tartják esélyesnek, de úgy gondolják, végül Beyoncé viszi majd el a díjat. Bár az igen meglepő, hogy az év dala elismerés kapcsán már nem merült fel a neve a sereghajtók között. Szerintük Lizzo, Taylor Swift, Harry Styles, Lacy vagy Adele nyerhet, ám utóbbi győzelmét találják a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Míg az év új előadója kategóriában Anitta, Muni Long, Latto és a Maneskin merült fel a lehetséges nyertesek között, de ők Lattóra tippelnek.

Az összes kategória jelöltjeit ide kattintva tudja megnézni.

Ön szerint a jelöltek közül ki kapja majd az év dalának járó elismerést? GAYLE - abcdefu

Lizzo - About Damn Time

Taylor Swift - All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Harry Styles - As It Was

Steve Lacy - Bad Habit

Beyoncé - BREAK MY SOUL

Adele - Easy On Me

DJ Khaled feat. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - GOD DID

Kendrick Lamar - The Heart Part 5

Bonnie Raitt - Just Like That

(Borítókép: Beyoncé 2021. március 14-én. Fotó: Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy)