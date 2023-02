Nem változtatna semmit a múlton a szexuális zaklatással vádolt Armie Hammer

A sokat támadott színész először adott interjút azóta, hogy a szexuális visszaélési botrány miatt összeomlott az élete, a hollywoodi karrierje és a házassága. Mint arról korábban az Index is hírt adott, több rémtörténet is napvilágot látott 2021 elején a színészről, akit vádoltak már kannibalizmussal, bántalmazással és erőszakkal is.

Armie Hammer szexuális irányítási szándéka egy gyerekkori szexuális zaklatás eredménye, ugyanis, mint elmondta, 13 évesen egy lelkész szexuálisan molesztálta őt. Emellett mesélt arról, hogy 2021 februárjában a Kajmán-szigeteken kísérelt meg öngyilkosságot. Olyan messzire próbált meg úszni az óceánban, amennyire csak tudott, abban reménykedve, hogy megfullad, megtámadja egy cápa, vagy átmegy rajta egy hajó.

Aztán rájöttem, hogy a gyerekeim még mindig a parton vannak, és ezt nem tehetem meg velük

– mondta Hammer.

A színész a legsúlyosabb vádról is beszélt, amely egy House of Effie nevű közösségi oldalon terjedt róla – utóbb kiderült, hogy a nőt Efrosina Angelovának hívják –, ahol azt állította az akkor 24 éves lány, hogy az amerikai színész négy órán keresztül erőszakoskodott vele még 2017-ben. Hammer tisztázta, hogy egy előre megbeszélt szerepjátékról volt szó.

Minden részletet megtervezett, onnantól kezdve, hogy melyik Strabucksnál találkozunk, egészen addig, hogy hazáig követem, és a nyitva felejtett ajtón besurranok. Minden egyes dolgot előre megterveztünk. Soha nem erőltettem magamat rá senkire. Soha

– fogalmazott.

Armie Hammer mutatott egy olyan üzenetet is az interjú alatt, amelyben Angelova gyakorlatilag bevallotta a Szólíts a neveden című filmben is játszó férfi akkori feleségének, Elizabeth Chambersnek, hogy futott a színész után – írja a Hollywood Reporter.

Az interjú végén Hammer elmondta: azért vállalta el a beszélgetést, hogy elismerje a hibáit, emellett vállalja a felelősséget azért, mert egy „seggfej” volt, illetve azért, mert kihasználta az embereket céljai eléréséhez, hogy aztán továbblépjen rajtuk.

Most egészségesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb ember vagyok. Úgy tudok ott lenni a gyermekeim mellett, ahogy még soha. Nagyon hálás vagyok az életemért, a felépülésemért és mindenért. Nem mennék vissza a múltba, hogy bármit is megváltoztassak, ami velem történt

– vallotta be a színész.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20-as számon vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája itt található: http://vansegitseg. im.gov.hu

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

(Borítókép: Armie Hammer 2018. január 11-én. Fotó: Christopher Polk/Getty Images for The Critics' Choice Awards)