III. Károly király kitüntetett egy magyar holokauszt-túlélőt

A királyi család hivatalos Instagram-oldalán tettek közzé egy videót néhány nappal azelőtt, amelyben bejelentették, a magyar származású Lily Ebert az MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire), azaz a Brit Birodalom Legkiválóbb Rendjének tagja lett. Mint azt a bejegyzésben kifejtették, a 99 éves Ebert az Egyesült Királyság egyik utolsó holokauszt túlélője, aki sokak szemét nyitotta fel azzal kapcsolatban, milyen borzalmakat kellett átélniük azoknak, akiket a haláltáborokba szállítottak. A díjat, amellyel Ebert fáradozásait szerették volna elismerni, maga III. Károly király adta át a Windsor-kastélyban.

Hogyan magyarázhatnám meg a megmagyarázhatatlant? Ez egy nagyon különleges kitüntetés a számomra

– mondta az elismeréssel kapcsolatban Ebert, illetve a videóban kifejtette:

Holokauszt-túlélő vagyok, túléltem, de ennek oka kell, hogy legyen. Megfogadtam, hogy bármennyi évet is szán nekem a Jóisten, arra fogom tanítani az embereket, hogy mi mind emberek vagyunk, és emberségesen is kell viselkednünk.

Mint azt Lily Ebert dédunokája, Dov Forman – akivel együtt készítenek tartalmat a TikTokra, már kétmillióan követik őket, így sokan belefuthattak a videóikba – az eseménnyel kapcsolatban kifejtette, megható volt látni, hogy dédnagymamája könnyekig hatódott, miközben a királlyal beszélgetett. Elmondása szerint Ebert azt mondta az uralkodónak, soha nem hitte volna, hogy túl fogja élni Auschwitz poklát, és nagyon különlegesnek tartja, hogy most ott lehet vele a palotában, illetve úgy érzi, ez a kitüntetés minden holokauszt-túlélő érdeme.

Lily Ebert és III. Károly egyébként már évek óta ismerik egymást. 2015-ben együtt gyújtottak gyertyát a holokauszt nemzetközi emléknapja alkalmából, majd 2022-ben ismét találkoztak. Az uralkodó tavaly ugyanis arról rendelkezett, hogy művészek fessék le a holokauszt hét, még életben lévő túlélőjét – köztük Lily Ebertet –, hogy így emlékezzenek meg azon hétmillió emberről, akik a haláltáborokban lelték halálukat. Ahogy a királyi család oldalán megosztott videóhoz írt szövegben kiemelték, III. Károly, aki akkor még Wales hercege volt, írt előszót Ebert 2021-ben megjelent könyvéhez is – amelyben a holokauszt alatt tapasztaltakról számolt be.

Lily története pont annyira mélyen megindító, mint amennyire inspiráló személy ő maga is. Ő és a története egy pislákoló fény a sötétben, a remény szimbóluma a kétségbeesés közepette

– írta a könyvbe III. Károly.

A TikTokon ismerték meg a történetét

Lily Ebertet 1944 júliusában deportálták a magyarországi Bonyhádról édesanyjával, egyik bátyjával és három lánytestvérével Auschwitzba. A táborba érkezésük után édesanyját, Ninát, bátyját, Bélát és idősebb nővérét, Bertát azonnal elgázosították. Két megmaradt nővérével, Pirivel és Renée-vel négy hónapot töltött Auschwitzban, onnan egy lipcsei fegyverüzembe kerültek. Lipcsében az amerikai hadsereg szabadította fel őket 1945-ben, a három nővér Svájcban kapott menedéket. Az asszony 1953-ban újra találkozhatott másik bátyjával, a háború alatt egy náci munkatáborban raboskodó Imrével. 1967-ben emigrált Nagy-Britanniába, ahol Londonban telepedett le.

Lilynek három gyermeke, tíz unokája és harmincöt dédunokája született. Korábban is többször beszélt nyilvánosan arról, mit tettek vele és családjával a holokauszt alatt, mert úgy érzi, az utolsó túlélők egyikeként kötelessége a politikai szélsőségek veszélyeiről és az átélt borzalmakról addig tanítania az új generációt, amíg megteheti.

A történetét a legtöbben a dédunokájával, Dov Formannel közösen indított TikTok-oldalnak köszönhetően ismerhették meg, amelyet a koronavírus-járvány miatti lezárás ideje alatt lendítettek fel. Forman elsőként egy különleges bankjegyről osztott meg a Twitteren egy fotót, amelyet Ebert egy amerikai katonától kapott a németországi Pfaffroda városában. Korábbi elmondása szerint ez volt az első kedves emberi gesztus, amelyet a sok szörnyűség után valaki az irányába tett, és olyan sokat jelentett neki, hogy megőrizte a bankjegyet.

A képnek viszont akkora sikere lett, hogy Ebert dédunokája úgy gondolta, itt az idő egy TikTok-oldalt indítani. Azóta már kétmillió követőt sikerült szerezniük, így Lily Ebert történetét a világ minden pontján ismerik. Bár több mint 55 éve él Londonban, magyarul nem felejtett el, és nem egy olyan videót találni a TikTok-oldalukon, amelyben az anyanyelvén szólal meg.

(Borítókép: Lily Ebert és dédunokája, Dov Forman 2023. január 31-én. Fotó: Andrew Matthews / POOL / AFP)