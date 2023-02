„Egy gyors döngetés volt két barát között” – mindenről kitálalt a nő, aki elvette Harry herceg szüzességét

A sussexi herceg a Tartalék című memoárjában árulta el, hogy miként vesztette el a szüzességét. Mint mondta, még az Eton College diákja volt, amikor először szexelt egy „nagyon forgalmas kocsma” mögött lévő mezőn. Az aktust „megalázó epizódként írta le egy idősebb nővel, aki szerette a macsó férfiakat, és aki úgy bánt vele, mint egy fiatal csődörrel”. Azt viszont nem mondta el, hogy kiről van szó.

Emiatt a sajtóban beindultak a találgatások, és most az érintett úgy döntött, hogy elmondja a történetet a saját verziójában. A nő, Sasha Walpole – aki az alábbi képen is látható, és akkoriban még a trónörökös, III. Károly lovászlánya volt – azt mondta: neki nem szóltak arról, hogy a herceg új könyvében az intim együttlétük részletei is nyilvánosságra fognak kerülni.

A The Sun című bulvárlap különkiadásában a nő részletesen beszámolt arról, hogy mi is történt 2001 júliusában azon a napon, amikor „vadul szeretkeztek”.

Én vagyok az a nő, aki elvette Harry szüzességét. Szó szerint egy gyors döngetés volt két barát között. A szex szenvedélyes és szikrázó volt, pont mert tilos volt. Egyik dolog gyorsan vezetett a másikhoz. A földön kötöttünk ki. Nekem ő nem Harry herceg volt. Harry volt, a barátom − és a dolgok egy kicsit kicsúsztak az irányításunk alól

− mondta a The Sunnak Sasha Walpole a Sky News szerint, majd arról is beszámolt, hogy mi vezetett ehhez az egészhez.

Harry herceg megvigasztalta, ezután történt a dolog

Sasha Walpole szerint a dolog úgy indult, hogy meghívta Harryt a Vine Tree pubba azért, hogy együtt megünnepeljék a 19. születésnapját. Állítása szerint a herceg akkoriban még csak 16, és nem 17 éves volt, ahogy azt önmagáról írta a könyvben (vagyis Walpole olyan sokkal azért nem volt idősebb Harrynél).

A kocsmában azonban egy kínos helyzetbe kerültek, ugyanis Walpole exe is beállított aznap este – az új barátnőjével. A nő azt mondta, hogy az este Harry herceg vigasztalgatta őt emiatt, és eközben – néhány röviditallal – alaposan be is rúgtak, így kötöttek ki később a kocsma mögött kettesben.

Walpole azt mondta, hogy szerinte valaki biztos meglátta őket a pub mögött édeskettesben. A nő arról is beszélt, hogy a herceggel az együttlét után soha többé nem beszéltek vagy találkoztak. Éppen ezért megdöbbent, amikor Harry részletesen beszámolt az aktusról a memoárjában.

Senki sem figyelmeztetett arra, hogy ez a dolog benne lesz a könyvben − pedig Harry, vagy az alkalmazottai megtalálhattak volna, hogy közöljék velem, ha akarták volna

− mondta Sasha Walpole.

(Borítókép: Harry herceg 2021. május 8-án. Fotó: Kevin Winter / Getty Images for Global Citizen VAX LIVE)