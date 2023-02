A Patek lett az úr, pedig a rapszakma rolexes volt

Albert Einsteintől Viktória királynőig vagy Diana hercegnőn át Victoria Beckhamig, a Patek Philippe órák régóta a hírességek kedvencei. A svájci luxusmárka hírneve azonban váratlan fordulatot vett az elmúlt években.

A rajongás nem véletlen, ugyanis ezt tartják a világ legdrágább óráit gyártó cégének – legalábbis, ha az aukciós rekordot mérik, biztosan. A valaha kalapács alá került 10 legdrágább óra közül nyolc Patek Philippe volt. Volt, aki egy rozsdamentes acél Reference 1518-ért, több mint 11,1 millió amerikai dollárt fizetett, illetve egy rózsaszín-arany változat is borsos áron talált új gazdára, az az óra 9,6 millió dollárért kelt el még 2021 szeptemberében.

A luxusmárkák szajkózása korántsem újdonság a hip-hopban, de 2017-ben robbanásszerűen megszaporodtak a lírai utalások a svájci luxusóragyártó Patek Phillippe-re. Abban az évben a Billboard Hot 100-on szereplő dalok egyharmada említette a márkát a Genius zenei weboldal szerint.

A listán olyan számokat láthatunk, mint a Soulja Boy „Patek” vagy Valee „Patek Philippe” című száma is, de azonos címen 2018-ban megjelent a G4 „Boyz Patek Philippe” dala is, és az óramárka temérdek említést kap a Migos Culture II albumán is.

Noha a Patek fellendülése némileg új keletű, az óra már évek óta a rapszövegek szerves részét alkotja, Jay-Z, Pusha-T, vagy Paul Wall már hosszú évekkel ezelőtt említést tett róla, akárcsak Lil Keke a Chunk Up the Deuce című 2006-os művében.

Az elmúlt években fellendült Patek Philippe jelenséget azonban három rapperr robbantotta igazán be: Future, Young Thug és Gucci Mane. Közülük is kitűnt Future „Too Much Sauce” című 2016-os dala, amelyben fajsúlyos szerepet kapott a luxusmárka. A dalszövegeken kívül ezzel egy időben a rapperek csuklóin is elkezdtek feltűnni a különleges Patek Phillipe-ek, amelyeket előszeretettel mutogatnak a közösségi médiában és a klipekben is.

Az ezt követő 2017-es hullám nagyrészt a Future és a Migos nevéhez fűződik, de az év közepén egy jelentős kiugró pont volt DJ Khaled Grateful albuma is, amelyen négy dalban is megemlítik az óramárkát.

Ekkora a Patek már mindenhol felbukkant, Cardi B, Chris Brown és Lil Uzi Vert dalaiban is megjelent, de a márkát legtöbbször említők továbbra is Future-ék voltak.

A Patek lett az úr, pedig a rapszakma rolexes volt

Annak ellenére, hogy az elmúlt években a Patek Philipp egyre népszerűbbé vált a szubkultúra képviselői körében, a rap egy igazi rolexes műfaj volt. Természetesen a műfaj évtizedei alatt voltak kikacsintások más óramárkák irányába is – különösen a Cartier, a Movado és a Muller volt népszerű –, de ezek rajongása leginkább egy-egy különleges darabra korlátozódott le.

A rapperek márkaválasztása azonban korántsem meglepő, ugyanis

A ROLEX A DROGBÁRÓ PABLO ESCOBAR ÉS A FIKCIÓS MAFFIAFŐNÖK, TONY SOPRANO KEDVENCE volt, ÍGY TÖKÉLETES AZ IDEALIZÁLT GAZDAG RAPKIRÁLY KARAKTERÉHEZ IS.

Ugyan a Rolex azóta is népszerű a szubkultúra különböző berkeiben, a népszerűségi rangsorban jelenleg jócskán a Patek Philippe mögött helyezkedik el – Ayo & Teo közös, Rolex című slágerét azonban még így is közel egymilliárdan hallgatták meg a YouTube-on...

Tudatosan telepedtek rá a márkára a rapperek

Nick Marino, a Hodinkee online óramagazin tartalomért felelős alelnöke szerint a jelenség egybeesik az óragyűjtés iránti érdeklődés szélesebb körű felfutásával.

„Mivel a Patek Phillipe mindig is az egyik legrangosabb óramárka volt, ésszerű volt, hogy mindenki erről beszéljen. A hip-hopban hosszú története van a művészek által kedvelt márkák kiáltásának, elég csak Run-DMC: My Adidas című számára gondolni” – mondta.

Az óra előkelőségét jól mutatja, hogy Viktória királynő, II. Erzsébet és Diana hercegné is oda volt a Patek Philippe óráiért, de Albert Einstein és IX. Piusz pápa tulajdonában is volt a luxusórából.

A szakember szerint a rapperek az ő nagyságukat szeretnék elérni az óra viselésével a hip-hop szubkultúra képviselői is.

A rapperek okosak. Tudják, mit jelent a státusz és mit jelent az exkluzivitás. Azt várhatnánk, hogy a rapperek Richard Mille-ről beszélnek, mert ez egy fiatal, mutatós óramárka, és ők is szeretik. Azzal azonban, hogy a rapperek Patek-ügyfelekként pozícionálják magukat, a 19. századig visszanyúló elit vonalába helyezik magukat. Ez a hatalom

– tette hozzá Marino.

A márka helye a popkultúrában nagyon távol áll attól, amit a cég kommunikált az elmúlt évtizedekben, ugyanis ekkor a márka vásárlói túlnyomórészt a kiváltságosnak tartott fehér szülők és gyermekeik voltak, akik gyakran generációról generációra hagyták a különleges órákat.

Ez hozzájárult az óráról kialakult képhez is, amely a szakértők szerint azt hirdette, hogy valójában senki sem birtokol egy Patek Philippe-et, az ember csak vigyáz rá, és megőrzi a következő generáció számára. A történelmet, az örökséget és a minőséget szem előtt tartó 182 éves márkát emiatt az Instagram-generáció státuszszimbólumává válása kényelmetlenül érintette. Ennek ellenére sincs mitől tartani, hiszen a márka exkluzivitása és luxusa annak ellenére is megmarad, hogy a populáris kultúra részévé vált – írja a CNN.

Ez a márka 1839 óta a luxus szimbóluma, ezért nem hiszem, hogy fennáll a veszélye annak, hogy úgy tekintsenek rá, mint egy átlagos óragyártóra

– vélekedett Marino.

Sharon Chan, a hongkongi Bonhams aukciósház órákért felelős igazgatója szerint a Patek Philippe helye a mai korszellemben nagyon pozitív jel a jövőre nézve.

Öt-nyolc évvel ezelőtt a Patek Philippe órákat többnyire idősebb ügyfelek vásárolták, de mostanában már egyre több a fiatal. Az ő gyűjtési stílusuk és a típusok, amiket választanak, igazán eltér az eddig tapasztaltaktól. Régebben a tapasztalt gyűjtők a termékek legbonyolultabb, és legkülönlegesebb változatait keresték. Manapság inkább az egyszerűbb darabokat választják – olyanokat, amelyek megjelenése letisztult és egyszerű. Míg a korábban árult Patek Philippe karórák 80 százalékát nemesfémből gyártották, mostanra a legnépszerűbbek rozsdamentes acélból készülnek

– ecsetelte Chan.

(Borítókép: Stefan Wermuth / Bloomberg / Getty Images)