Minden idők legnagyobb rekordja dőlt meg a Grammy-gálán

Beyoncé lepipálta a magyar származású karmestert, Solti Györgyöt, Viola Davis az EGOT-klub tagjává vált, illetve elismerték az első transzszexuális előadót is az idei Grammy-díj-átadón.

Hétfő hajnalban 65. alkalommal rendezték meg a Grammy-díj-átadót Los Angelesben, ezúttal a Crypto.com Arénában. A Trevor Noah vezette gála vörös szőnyege csak úgy hemzsegett a világsztároktól, mindenki megjelent, aki számít Hollywoodban. Az elismerések átadása között a színpadon szórakoztatta a közönséget többek között Bad Bunny, aki megnyitotta az estét, továbbá Harry Styles, Mary J. Blige, Sam Smith és Kim Petras, illetve Lizzo. Ebben az évben több új kategóriát is bevezettek (legjobb alternatív zenei teljesítmény, legjobb amerikai előadás, legjobb videójáték-betétdal, legjobb hangoskönyv formátumú versalbum, az év dalszövegírója: nem klasszikus), így összesen 91 díjat adtak át.

A legnagyobb esélyesesek közé tartozott Beyoncé kilenc, Kendrik Lamar nyolc, Adele és Brandi Carlile hét, Mary J. Blige, Harry Styles, DJ Khaled, Future és The-Dream pedig hat jelöléssel. Az este azért ígérkezett kifejezetten izgalmasnak, mivel számítani lehetett arra, hogy a legtöbb kategóriában elismerésért harcba szálló Beyoncé rekordot dönthet. Az eddig 88 Grammy-jelölést kiérdemlő énekesnő pályafutása során 28 díjat nyert, míg a csúcstartó, a magyar származású Solti György karmester 31-et, ami azt jelentette, ha legalább négy elismerést bezsebel, ő lesz – és lett is – a Grammy történelmének legtöbbet díjazott előadója. Sőt, Beyoncé és Adele, akik a legfőbb kategóriákban versenyeztek egymással, tartják a női előadó által egy este alatt elnyert legtöbb Grammy rekordját, egyenként hat-hat díjjal.

Rekordok születtek

A gálán 91 kategória nyertesét kellett kihirdetni, így a „kevésbé fontos” díjakat mondhatni futószalagon adták át már közvetlenül a legelején. Gazdára talált többek között

a legjobb rockalbumnak járó trófea, amelyet a napokban európai turnéját elkaszáló Ozzy Osbourne kapott, övé lett a legjobb metál teljesítményért járó elismerés is,

míg Michael Bublé például a legjobb tradicionális vokális pop albumért kapott elismerést. Viola Davis a legjobb prózai album kategóriában győzedelmeskedett Finding Me című hangoskönyvével, aminek köszönhetően új tagot üdvözölhet az EGOT-klub – amely Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat nyert művészekből áll. A színésznő ugyanis korábban már nyert egy-egy Oscar- és Emmy-díjat, illetve két Tony-díjjal büszkélkedhet, így már csak a Grammy hiányzott neki a polcról ahhoz, hogy az elit társasághoz tartozhasson, ami immár nem 17, hanem 18 főt számlál. Kim Petras pedig az első transzszexuális előadó lett, akit Grammy-díjjal jutalmaztak, őt a legjobb popduó vagy együttes teljesítményért kategóriában ismerték el Sam Smithszel együtt.

Beyoncénak, aki egyébként több hírességgel egyetemben a nagy dugó miatt elkésett a gáláról, már a megérkezése előtt három elismerést ítéltek oda a legjobb hagyományos R&B-teljesítmény, a legjobb dance/elektronikus felvétel, illetve a legjobb R&B dal kategóriákban, amelyeket így át sem tudott venni. Az énekesnő ugyan még oda sem ért a jeles eseményre, már fej fej mellett haladt Solti Györggyel, mivel mindkettőjüknek 31 Grammy-díja volt akkor, azonban

Beyoncé végül a legjobb dance/elektronikus album kategóriáért járó trófea megnyerésével túlszárnyalta a magyar származású karmester rekordját, így 32 elismeréssel a Grammy történetének legtöbbet díjazott előadója lett.

Beszédében köszönetet mondott Istennek, a családjának és a queer közösségnek – akiktől ötletet merített új albumához.

Próbálok nem túl érzelmes lenni, és csak megélni ezt az estét

– mondta könnyekkel küszködve.

Az este folyamán további díjat ítéltek oda a szintén sok jelölést kapó Adele-nak a legjobb szóló popénekes teljesítményért és Harry Stylesnak a legjobb popalbum, illetve az év albuma kategóriákban. Mellettük három-három trófeával ismerték el Brandi Carlile és Kendrick Lamar munkásságát, illetve az új előadónak számító Wet Leg is kettő elismerést vihet haza.

A négy legfőbb kategóriában sokak meglepetésére – mivel Beyoncét és Adele-t emlegették a nagy esélyesek között – a következő előadók győzedelmeskedtek:

Az év felvétele: Lizzo – About Damn Time

Az év dala: Bonnie Raitt – Just Like That

Az év albuma: Harry Styles – Harry's House

A legjobb új előadó: Samara Joy

Az összes kategória nyerteseit ide kattintva tudja megnézni.