A biciklis állítólag hirtelen bevágott Schwarzenegger autója elé, a legendás testépítő pedig hiába taposott a fékbe, esélye sem volt elkerülni a balesetet – írja a TMZ. Az osztrák–amerikai színész nem sérült meg, a kerékpáros nő viszont kórházi kezelésre szorult az ütközés miatt.

A bicyclist was struck by Arnold Schwarzenegger's car Sunday morning -- an accident that law enforcement, for now, says wasn't his fault. https://t.co/ex6DE14Cum