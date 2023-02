Megérkezett a behívó, ekkor vonulhat börtönbe Galambos Lajos

Február 15-én, szerdán kezdheti meg börtönbüntetését a 3 év 6 hónap börtönre ítélt Galambos Lajos. A Bors információi szerint a zenész lélekben már felkészült a büntetés letöltésére, amit a hírek szerint Kecskeméten kell megtennie.

Az ügy több mint hét éve húzódik, Galambos Lajos korábban már 125 napot töltött előzetes letartóztatásban. A tárgyalások ideje alatt végig ártatlannak vallotta magát, a másodfokú ítélet után elmondta: egyáltalán nem erre készült.

A lapnak az egyik ismerős arról számolt be, hogy Galambos Lajos már megkapta erről szóló behívóját, betegsége miatt azonban halasztási kérelmet nyújtottak be ügyvédjével, azonban az idő szűkössége miatt nem biztos, hogy az átjut a rendszeren a következő napokban.

Ugyanakkor az tény, hogy Lajcsit súlyos fulladásos rohamok kínozzák, amit figyelembe kell vennie a büntetés-végrehajtási bírónak

– árulta el a Borsnak a neve elhallgatását kérő ismerős. A lap állítása szerint Galambos Lajost is kereste az értesülés miatt, ám a trombitaművész nem kívánt reagálni.

Munka, börtönbolt

A kecskeméti börtönben – más büntetés-végrehajtási intézethez hasonlóan – dolgozhatnak a rabok. A munkából származó pénzt a börtönboltban használhatják fel, ahol tisztálkodási szerek, dohánytermékek, zöldségek, gyümölcsök és bizonyos húskészítmények vásárlására is lehetőség van.

Az intézet befogadóképessége 238 fő, egy két évvel ezelőtti adat szerint 93 százalékos lehet a telítettség. Korábban az Index is arról számolt be, hogy a híresebb emberekkel jól bánnak a rabok, a heccelésen túl nem számítanak közellenségnek, és akár még népszerűek is lehetnek.

(Borítókép: Galambos Lajos 2021. szeptember 17-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)