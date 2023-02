Melyik ruhadarabot hányszor viselhetjük mosás nélkül?

Ruháink mosása ugyan elengedhetetlen a hétköznapi életünkben, azonban – amellett, hogy mindenki a saját életmódja és szokása szerint dönti el, mennyi ideig hord egy-egy ruhadarabot mosás nélkül – bizonyos ruhadarabok esetében hatványozottan érdemes odafigyelni arra, mikor kerülnek be azok a szennyesbe.

Örök vitatémát szolgáltat, és minden háztartásban, családban eltérő az, hogy az egyes ruhaneműket milyen gyakorisággal vesszük fel, így az is inkább a szokásokon, az ember neveltetésén és életkörülményein alapul, hogy ki milyen gyakran indítja el a mosógépet.

De mégis hány viselést követően kellene a szennyesbe dobni a különböző ruhadarabokat? Erre ugyan kifejezett szabály továbbra sem létezik, a szakértők szerint a válasz a kérdésre meglehetősen eltérő lehet, ez ugyanis helyzet- és személyfüggő. Ez főként olyan személyes szempontoktól függhet, mint az egyén izzadságszintje és életmódja, sok embernél pedig más, absztraktabb tényezők is szerepet játszhatnak.

A ruházati higiéniával kapcsolatos meggyőződésünk nagyrészt társadalmi és kulturális. Az emberek hajlamosak túltolni a higiéniát is, hiszen megvan az a luxusunk, hogy mindent megtehetünk, bármikor

– mondta a CNN-nek dr. Anthony Rossi, az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia munkatársa.

Az egyszeri használat után már azonnal szennyesbe kerülő ruhadarabokkal szemben a másik véglet, amikor főként a lustaságnak és a döntésképtelenségnek köszönhetően egymás utáni napokon viseljük ugyanazokat a ruhákat. Természetesen ez sem minden ruhadarab esetében jelent problémát, hiszen egy fehérneműt és egy pulóvert jó eséllyel mindenki különböző időközönként helyez a mosógépbe – ennek ellenére érdemes tisztában lenni azzal, melyek azok a darabok, amelyeket minden használat után érdemes mindenképpen kimosni.

Mindez szintén eltérő lehet egyénenként, azonban fontos odafigyelni, hogy mit, milyen időközönként szükséges kimosni, ugyanis a spektrum mindkét véglete következményekkel járhat. A túl ritka mosás bőrproblémákhoz vagy fertőzésekhez vezethet, a túl gyakori mosás pedig károsíthatja ruházatát. Ez utóbbi felesleges mosást így plusz erőforrás-felhasználást is eredményez – amit a rezsiszámla befizetésekor bizony könnyen megbánhatunk.

Mit kell mindenképpen kimosni?

Természetesen nincsen szigorú szabály arra vonatkozóan, hogy hányszor viselhetünk újra egy-egy ruhadarabot, de mint ahogy azt a társadalom normái is megkövetelik, a szakértők szerint is van néhány olyan darab, amelyet minden használat után kötelező lenne kimosni, az egészségünk érdekében is.

Ilyen ruha az alsónemű, a zokni, a harisnya, a leggings és a sportoláshoz használt összes ruhadarab, de ez a javaslat vonatkozik természetesen minden más foltos, izzadt, büdös vagy láthatóan koszos ruhára is.

Nyilvánvalóan ez a legtöbb ember számára nem újdonság, azonban tényleg érdemes megfogadni ezt a javaslatot mindenkinek. Az ilyen típusú ruhák ugyanis a testünk azon részeivel érintkeznek, ahol nagyon sok természetes baktérium él. Emiatt, mivel nap közben akaratlanul is izzadunk, az így létrejött nedvesség olyan környezetet teremt, ahol ezek a baktériumok könnyen túlszaporodhatnak.

Mindez pedig komoly egészségi problémákhoz vezethet, ugyanis a baktériumok túlszaporodása fertőzéseket, gombát és egyéb bőrproblémákat okozhat. Az izzadságból származó baktériumok mellett az edzőtermekben és a sportolás közben viselt ruhák olyan baktériumokkal is érintkezhetnek, mint a Staphylococcus aureus, amely a közösségi és kórházi környezetben gyakran fertőzésekhez vezethet, amelyek súlyossá válhatnak, ha bejutnak a belső szövetekbe vagy a véráramba.

Ennek ellenére vannak, akik levegőn vagy a hősugárzókon hagyják megszáradni az edzésruhájukat, hogy másnap ismét viselhessék azt, ez a megoldás azonban csak még tovább ronthat a helyzeten. A hő hatására ugyanis elszaporodnak a baktériumok, mivel a kinti hőmérséklet nem elég forró ahhoz, hogy sterilizálja azokat. Ezért mindenképpen mosószeres, gépben való mosásra, vagy saját kezűleg, forró vízzel és szappannal való tisztításra van szükség ahhoz, hogy valóban megszabadulhassunk a baktériumoktól.

De mi a helyzet a zoknikkal?

A fehérneműk mellett a zokni az a ruhadarab, amelyet mindenképpen érdemes napi rendszerességgel lecserélni. Ennek egészen egyszerű oka van, a lábujjakon és a lábfejen a gombás fertőzések könnyedén elterjednek, ugyanis a cipőnk belseje tökéletes környezet a gomba szaporodásához, hiszen meleg, párás, és sötét.

Emiatt a zoknit naponta, míg a cipőt vagy legalább a talpbetétet havonta egyszer mosógépben érdemes kimosni

– javasolja a bőrgyógyász.

…és mit nem?

Ugyan a fehérneműk, zoknik, és sportfelszerelések váltogatása és mosása a legtöbb esetben és helyen magától értetődő – természetesen lehetőségektől függően –, de mégis mi a helyzet a pólókkal, pulóverekkel, farmerekkel, pizsamákkal és kabátokkal?

A felsőruházatok, nadrágok és egyéb ruhák esetében az, hogy hányszor hordható egy-egy darab mosás nélkül, leginkább azoktól a körülményektől függ, hogy ki mennyire izzad a viselése során, milyen szagoknak kitett helyen viseli, illetve mennyire piszkolja össze azt. A pulóvereket, kardigánokat, és a vékony, pamutkabátokat például általában elég heti rendszerességgel kimosni, míg a vastagabb télikabátokat, amelyek nem érintkeznek bőrrel, elég ritkábban, szezononként egyszer-kétszer tisztítani.

Ami a nadrágokat és az ingeket illeti, a szakértők szerint a személyes komfortérzésen és azon múlik, hogy ki mennyire izzad a nap folyamán. Sokan viselnek atlétát vagy alápólót a felsőruházat alatt, amit szintén érdemes minden egyes használat után kimosni, az arra rávett inget, pólót, vagy pulóvert azonban elég lehet ritkábban a mosógépbe helyezni. Akárcsak a nadrágok esetében,

Kivéve, ha nem viselünk fehérneműt – ekkor mindenképpen ajánlott kimosni a ruhadarabot, mielőtt azt újra felvesszük.

Így van ez a pizsamák esetében is, amelyeket szintén nem kell napi rendszerességgel mosni. Amennyiben lefekvés előtt zuhanyozik, fehérneműt visel, és keveset izzad az éjszaka folyamán, akkor akár egy hétig is viselheti ezeket a ruhadarabokat mosás nélkül, viszont ha ezeket nem tartja, akkor minden lefekvés előtt új pizsamát ajánlott előhúzni a szekrényből.

És mi legyen farmerokkal, amelyek a sűrű mosás miatt hamar megkophatnak?

Mivel egyes ruhadarabok esetében, így a farmerok esetében is szeretnénk megőrizni az adott szövet vagy anyag épségét, emiatt minden viselést követően, ha azt semmi nem indokolja, nem is érdemes azonnal a mosógépbe dobálni. Természetesen, ha a farmer izzadt, piszkos, vagy foltos, akkor érdemes elindítani a gépet, azonban ezek esetében az egy-három hetente való mosás a javasolt.

A legfontosabb kérdések, amelyeket fel kell tenni magunknak, ha elgondolkozunk azon, hogy újra felvegyünk-e valamit mosás nélkül a következők: Van szaga? Van valamilyen bőrbetegségem, például ekcémám, kiütésem vagy bőrelváltozásom? Láthatóan koszos? Izzadt? Viseltem fehérneműt ehhez a ruhához?

Amennyibe ezen kérdések után is bizonytalanok vagyunk abban, hogy érdemes-e már a mosógépbe dobni az adott ruhát, az alábbi felsorolás segíthet a mosás ajánlott gyakoriságában ruhaneműnként.

Ruhadarab Milyen gyakran kell mosni? Fehérnemű, alsónadrág Minden viselést követően Melltartó 3-4 alkalom után Pólók, felsők Minden viselést követően Pulóverek és kardigánok 3-4 alkalom után Nadrágok 4-5 alkalom után Farmerek 1-3 hetente Leggingsek Minden viselést követően Női dresszek 1-2 használatot követően Pizsama (fehérneművel viselve) Hetente egyszer Ünneplőruhák Minden viselést követően Fürdőruha Minden viselést követően Bőr- és velúrkabátok Egy szezonban egyszer Kesztyűk, sálak, sapkák 3-5 alkalommal egy szezonban

(Borítókép: Shutterstock)