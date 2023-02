Harry herceg nem csak szüzessége elvesztéséről hazudhatott

Bár gondolhatnánk, hogy egy hónappal Harry herceg Spare, azaz Tartalék című könyvének debütálása utána már némileg alább hagyott az őt körülvevő őrülethullám, ez koránt sincs így. Az utóbbi hetekben ugyan főképp azzal volt elfoglalva a királyi sarjat már-már hobbiból ekéző brit sajtó, hogy Sussex hercege és hercegnéje vajon ott lesz-e III. Károly király májusban esedékes koronázási ünnepségén, ám egy hétvégén felreppent hírnek köszönhetően ismét a kötetről szól minden. Jelentkezett ugyanis az a nő, Sasha Walpole, akivel Harry herceg még tiniként vesztette el a szüzességét, azonban kissé másképp emlékszik a történtekre, mint ahogy ő taglalta könyvében.

A kötetben ugyanis Harry herceg azt állította, egy forgalmas kocsma mögött került sor az együttlétre, amit kifejezetten megalázónak élt meg. Kifejtése szerint egy idősebb nővel feküdt le, aki szerette a macsó férfiakat, és úgy bánt vele, mint egy csődörrel. Ezt a sztorit egyébként már korább is elmesélte, így hosszú évek óta találgatják, vajon ki lehetett az a titokzatos nő, akinek mostani felbukkanásával másik oldalról ismerhetjük meg, mi történt pontosan 2001 júliusában. Walpole – aki akkoriban a trónörökös, III. Károly lovászlánya volt – közölte: valóban szenvedélyesen szeretkeztek, azonban mindez két barát között történt, amit a herceg elfelejtett megemlíteni. Azzal kapcsolatban is kissé csúsztatott, hogy „idősebb nőként” emlegette őt, mivel csak három év van közöttük. Azon az estén Walpole 19. születésnapját ünnepelték a Vine Tree pubban, ahol megjelent az exe az új barátnőjével. Harry herceg vigasztalni kezdte, majd alaposan felöntöttek a garatra, és a kocsma mögött kötöttek ki kettesben, ahol megtörtént az aktus, majd nem találkoztak és nem beszéltek soha többé. Walpole nézőpontját megismerve felmerül a kérdés: ha Harry herceg ebben füllentett, mi más lehet még a könyvben, ami nem feltétlenül felel meg a valóságnak? Akad belőlük bőven.

Kamilla királyné az ellenség

A herceg a kötetben többször is megemlíti Kamilla királynét, aki harmadik félként édesapja, III. Károly és édesanyja, Diana hercegné közé állt. Beszámolt többek között első találkozójukról, amelynek részletei később kiszivárogtak. Azt gondolta, mivel testvére, Vilmos herceg nem tett volna ilyet, mostohaanyja lehetett az elkövető, amelyet a könyvben is taglal. A valóság ezzel szemben az, hogy Kamilla királyné akkori tanácsadója csepegtetett ki információkat a sajtónak, aki bocsánatot kért és felmondott. A történtekkel kapcsolatban egy közleményt is kiadott akkor, miszerint sajnálja, hogy óvatlansága miatt nyilvánosságra kerültek egyes részletek Vilmos és Harry herceg első találkozásáról apjuk új párjával. Hozzátette, visszaélt a belé vetett bizalommal, ennek tudatában nem tudna továbbra is felelős pozícióban dolgozni.

Kamilla királyné vélt kiszivárogtatásához hasonlóan a herceg Erzsébet anyakirályné halálával kapcsolatban is félrevezette az olvasókat. Ez volt talán az első olyan nyilvánvaló tévedés, amelynek hatására többekben merült fel a kérdés, hogy csak rosszul emlékszik a történtekre, vagy tudatosan szeretne palira venni mindenkit. A könyvben ugyanis azt írta, az Eton iskolában volt, amikor jött a telefonhívás, hogy meghalt a dédnagyanyja, viszont akkoriban még csak nem is tartózkodott az Egyesült Királyság területén.

Az Etonban voltam épp, amikor kaptam egy hívást. Bárcsak emlékeznék, kinek a hangja volt a vonal másik végén, azt hiszem, egy udvaroncé. Emlékszem, hogy ez épp húsvét előtt történt, kint világos és meleg volt az idő, fény dőlt be az ablakomon, tele élénk színekkel. Ő királyi fensége, Erzsébet anyakirályné elhunyt

– olvasható a kötetben.

Vilmos és Harry herceg viszont ebben az időben épp a svájci Klosters-Serneusban síelt, amiről képek készültek. Ezt támasztja alá az is, hogy Erzsébet anyakirályné halálhírének nyilvánosságra kerülése után az akkor még herceg Károly szóvivője nyilatkozatot adott ki, amelyben azt írta, a trónörökös le van sújtva, és mielőbb haza szeretne térni. Ejnye, Harry.

Xbox vagy Playstation?

A herceg kisebb füllentései közé tartozik, amikor a könyvben azt ecseteli, édesanyja, Diana hercegné még halála előtt Párizsban vett neki egy Xboxot, amelyet végül a 13. születésnapjára kapott meg a nagynénjétől. A bökkenő csak az, hogy az Xbox 2002-ben jelent meg Európában, öt évvel a hercegné halála után. Elképzelhető, hogy inkább a Playstationre gondolt, ami 1995 őszétől volt elérhető a kontinensen. A kötetben ezzel együtt egyébként azt is hangsúlyozta, hogy édesanyja halála után úgy érezte, mintha védekezési mechanizmusként a memóriája már nem úgy működne, mint azelőtt – és ez érzékelhető is a pontatlanságokon.

Hasonlóképp csalt a herceg emlékezete Meghan Markle-lal való első randevúja kapcsán is. Bár a kötetben az olvasható, Sussex hercegnéje farmerben, fekete pulóverben és magas sarkúban ment el a találkozóra, Markle ezzel szemben egy kék ruháról számolt be. Az is lehet, hogy a herceg – aki nem tartja túl divatbolondnak magát, mivel félévente megy ruhát vásárolni, és akkor is csak T.J. Maxxbe, ami Magyarországan mondjuk a HalfPrice-nak felelne meg – csupán összekeverte a szetteket, mivel visszaemlékezése szerint felesége a második randijukon viselt kék ruhát. E kisebb baklövések sorában említendő még a könyv azon részlete, amelyben a herceg azt állítja, azután, hogy neje édesapját, Thomas Markle-t zaklatni kezdte a sajtó, felajánlották neki, hagyja el Mexikót.

Azt mondtuk neki, hagyja el Mexikót azonnal, mivel hamarosan a zaklatások új szintre fognak lépni, szóval jöjjön Nagy-Britanniába az Air New Zealand első osztályán, Meg lefoglalta és kifizette

– áll a könyvben, amivel kapcsolatban már megszólalt az Air New Zealand szóvivője is, kijelentve: a légitársaság soha nem indított járatokat Mexikóból Nagy-Britanniába, illetve csak Business Premier jegyet kínálnak, nem első osztályút.

A történelemmel akadtak gondok

Megorrolhattak a történelem iránt rajongók is a hercegre, aki a kötetben az őseiről is említést tesz. Köztük VI. Henrik királyról, az Eton iskola alapítójáról, akit „üküküküküküküküküküküküküküknagyapjaként” emleget, azonban a kutatók szerint ez nem lehetséges, mivel VI. Henriknek csak egy fia volt, Lancasteri Eduárd walesi herceg, aki 17 évesen halt meg a csatamezőn, mielőtt még saját gyermekei születhettek volna, így nem is lehet a herceg közvetlen őse.

Harry herceg a könyv utolsó lapjain kitér nagyanyja, a néhai II. Erzsébet halálára is – emiatt csúszott a kötet megjelenése januárra. A királyi sarj szó szerint versenyt futott az idővel, hogy elbúcsúzhasson tőle a balmorali kastélyban, azonban végül késve érkezett. Beszámolója szerint épp ereszkedni kezdett a gép, amikor telefonján felvillant a kijelző, egy üzenet várta nejétől, amelyben azt írta, hívja fel. Mint hozzátette, ez arra késztette, hogy megnézze a BBC oldalát, amelyen már azt látta, hogy II. Erzsébet meghalt. Különböző palotabeli források ugyanakkor azt állították, ez nem így történt.

A király határozottan kitartott amellett, hogy a hivatalos nyilatkozatot nem szabad nyilvánosságra hozni, amíg a család összes tagját nem értesítették

– mondta egy forrás.

Tekintve, hogy a királyi család mennyire ragaszkodik a protokollhoz, valószínűsíthető, hogy ez valóban így történt, de miért hazudott volna erről a herceg? Hogy szimpátiát ébresszen? Vagy talán II. Erzsébet halála kapcsán is ugyanaz a helyzet állt elő, mint amit Diana hercegné elvesztése után tapasztalt, és a memóriája már nem a régi.

