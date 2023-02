Újabb sztárfellépőt jelentettek be a Paloznaki Jazzpiknikre

Most már biztos, hogy a Level 42 is ott lesz az idei pikniken, méghozzá a zárónapon, augusztus 5-én. Tehát egy igazi legendát hoznak el a szervezők a Balatonra, hogy rajongóik nagy örömére pótolják a 2020 óta már kétszer elmaradt koncertjüket.

A Level 42 a nyolcvanas évek legendás jazz-funk fúziós együttese. A brit zenekar a jazz, a rock, a pop, a funky, illetve a soul és a blues elemeit ötvözte egyedi hangzásban, amelyért milliók rajongtak. Világszerte több mint 30 millió eladott lemezük van. Olyan ismert dalokat hoznak a Jazzpiknikre, mint a Lessons in Love, a Something About You vagy az It’s Over.

A Level 42 mellett a záróestén ad koncertet az acid jazz legfontosabb zenekara, az Incognito is. Az időről időre újjáalakuló Incognitóban fennállása alatt közel 150 muzsikus zenélt, de kulcsfigurája továbbra is Bluey, akinek köszönhetően az együttes nem veszített régi fényéből, erejéből.

A háromnapos rendezvényt augusztus 3-án a legjobbak között jegyzett női funkrock- és soulbasszusgitáros és énekesnő, Nik West nyitja. A gitáros olyan világsztárokkal dolgozott együtt karrierje során, mint Dave Stewart (Eurythmics) vagy Prince, akik elismerően nyilatkoztak a fiatal, extravagáns zenészről. Őt a már visszatérő legendának számító Rick Astley követi a nagyszínpadon, aki 2019-ben is fergeteges koncertet adott a jazzpikniken. A második nap húzóneve a washingtoni alapítású Thievery Corporation lesz. Bár ők rendszeres fellépők Magyarországon, eddig nem jártak még a pikniken. Húszéves zenei karrierjük során alkotott zenei világukban a dub, a bossa nova, a trip hop, az acid jazz és az elektronika műfajai keverednek. A péntek este a pop-funk-jazz fusion alapú zenét játszó svéd trió, a Dirty Loops koncertjével folytatódik.

Persze nemcsak a nagyszínpadon zajlik majd az élet a pikniken, hanem kisebb, meghitt fellépőtereken is számos ismert hazai és külföldi, illetve feltörekvő leendő jazzcsillag villantja majd meg tehetségét jövő augusztus elején Paloznakon.

(Borítókép: Résztvevők a Paloznaki Jazzpikniken 2022 augusztusában. Fotó: Mónus Márton / MTI)