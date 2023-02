Már a szupermodellek is majrézhatnak a mesterséges intelligencia miatt

Bár a technológia fejlődése, így a mesterséges intelligencia (AI) rohamos térnyerése a legtöbb esetben hatalmas segítség az emberiség számára – hiszen könnyebbé teszi a mindennapjainkat –, több szakmában már egy ideje aggódó szemek figyelik, mikor cserélik le a botoknak köszönhetően feleslegessé vált emberi munkaerőt. Jogos is ez az aggodalom, a mesterséges intelligencia ugyanis hatalmas népszerűségnek örvend. A különböző szövegek megírására, kérdéseink megválaszolására, és információk megkeresésére alkalmas AI-t használó ChatGPT bot például két hónap alatt túllépte a 100 millió felhasználót, amelyre a Facebook csak 4 év alatt volt képes.

A rendkívül népszerű bot segítségével szinte bármikor azonnal választ kaphatunk kérdéseinkre, vagy akár egy többoldalas szakmai értekezést is megírathatunk, így félő, hogy a technológia fejlettsége miatt, és annak finomítását követően több emberi munkaerőt igénylő állás is megszűnhet. A gépi gyártósorok esetében ez a forradalom már évtizedek óta tart, a szellemi munkát igénylő állások betöltői viszont még biztonságban érezhették magukat – de csak eddig.

Intelligencia és munkahely

A mesterséges intelligenciának köszönhetően ugyanis – ahogyan azt a közösségi média trendjeit követők már biztosan látták – már különböző képek megalkotása is lehetővé vált, akár teljesen fotorealisztikusan, így a kreatív iparágak az íráson kívül már a képi megjelenítést is megoldhatják az emberi munkaerő megspórolásával.

A DMIx StudioAvatars pontosan ilyen veszélyt jelenthet a divatiparban. A ColorDigital GmbH, az új digitális emberi modellek mögött álló német cég azt állítja, hogy modelljei soha nem látott, fotorealisztikus minőséget kínálnak az ügyfeleknek.

A virtuális modellek a részletekre való nagy odafigyeléssel, valamint a tervezés és az esztétikai igények magas színvonalával készülnek. A virtuális emberek fejlesztése a szenvedélyünk, de ez csak egy építőköve annak az új virtuális párhuzamos világnak, amelyet végpontok közötti digitalizálással hozunk létre

– mondta Arndt Johannes, a cég alapítója és tulajdonosa a The Sun-nak.

Annak ellenére, hogy a szakma egy része aggodalmát fejezte ki a programok megjelenése miatt, a vállalat úgy véli, a valósághű, mesterséges intelligencia által kreált modellek pozitív hatással lehetnek az egész iparágra.

Előny lehet például, hogy nem kell a népszerű szupermodelleket állandóan a világ különböző pontjaira reptetni, próbák és különböző ruhadarabok prototípusainak megalkotásába bevonni. Így a fizikailag elkészített ruhadarabok száma is nagyban csökkenhet, ezzel pedig gyártási költséget és emberi erőforrást tudnak megspórolni a márkák.

Több százezres a digitális modellek követőbázisa

Nem elég, hogy a divatmagazinok borítóin hamarosan temérdek digitális modell jelenik meg, a kreált emberek mindegyikének neve is van, mint Joy, Nina, Noah és Theo – emiatt pedig külön személyiséggel is felruházhatók, amivel az emberek szimpátiája is könnyebben elnyerhető. Egyeseknek már most olyan közösségimédia-jelenléte van, amit néhány valódi modell is megirigyelhetne – a japán digitális modell, Imma például több mint négyszázezer követővel rendelkezik az Instagramon, képei alapján pedig elsőre szinte lehetetlen megmondani, hogy nem egy valódi személyről van szó.

Az Immához hasonló virtuális modellek előnye, hogy a márkák tetszés szerint személyre szabhatják őket, és bármilyen ruhába öltöztetve, bármilyen környezetben készíthetnek róluk képeket.

A DMIx azt állítja, hogy a modelleket és az általuk viselt ruhákat nem lehet megkülönböztetni a valóditól, mostani fejlesztésük pedig még az eddig ismert digitális modellszakmában is úttörőnek számít.

Eddig a virtuális modelleket tartalmazó, teljes körű 3D-s munkafolyamat nem volt képes megfelelni a marketingigényeknek, és nem tudta helyettesíteni az emberi modellek fényképeit az e-kereskedelemben. A DMIx 3D-Studióval nemcsak egy összetett munkafolyamatot könnyítünk meg, hanem egy olyan automatizált folyamat alapjait is lefektetjük, amely e-kereskedelemre alkalmas képeket készít a különböző online kiskereskedők számára. Hiperrealisztikus virtuális embereinkkel kombinálva az első olyan teljes körű megoldást kínáljuk, amely egyesíti a digitális termékfejlesztést és a fogyasztó által vezérelt marketingigényeket

– mondta Gerd Willschütz, a ColorDigital GmbH vezérigazgatója és társalapítója.

(Borítókép: Andreas Rentz / Getty Images)