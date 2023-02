Menj, és feküdj le DiCaprióval a karriered érdekében – mondták a 19 éves színésznőnek

Mischa Barton színésznő egy korábbi interjúban számolt be arról, hogy karrierje előmozdítása érdekében mire szerették volna őt sarkallni 19 éves korában.

A napokban derült fény arra, hogy Leonardo DiCapriót egy 19 éves lány, az izraeli származású Eden Polani társaságában látták, ami azonnal pletykák sorozatát indította el. A 25 éven felüliekkel nemigen randizó színész ugyanis lassan már olyan rendszerességgel váltja a barátnőket, mint más a fehérneműt.

Azonban nem Polani lenne az első, aki ilyen fiatalon kerülhetett a színész közelébe. Mint arról a Sztárom a párom és a Hatodik érzék színésznője, Mischa Barton még 2005-ben egy interjúban beszámolt, DiCapriót egy malibui fotózáson látták Craig Schneider publicistával, aki különös dologra szerette volna rávenni.

A karriered érdekében menj, és feküdj le azzal a férfival

– Mischa Barton szerint ezt javasolta neki Schneider. A színésznő viszont azt mondta: őt nem érdeklik az idősebb férfiak.

Mischa Barton akkor még csak 19, míg DiCaprio már 30 éves volt – és épp egy szakításon volt túl Gisele Bündchennel, akivel hat éven át alkottak egy párt –, azonban a színész eddigi választásait nézve Barton nem lógott volna ki a sorból, mivel ha valami, akkor a kor nem mérvadó DiCapriónál.

Tavaly nyáron derült ki, hogy a színész és kedvese, Camila Morrone négy év után szakított, azt követően, hogy a lány betöltötte a 25. életévét. Be is indultak az összeesküvés-elméletek azzal kapcsolatban, hogy csak 25 év alatti hölggyel hajlandó együtt lenni, ami nem megalapozatlan kijelentés, mivel számos példa akad rá. Morrone és DiCaprio szakítása óta találgatnak arról, a színész vajon kire veti ki legközelebb a hálóját. Tavaly ősszel szóba került már a 27 éves Gigi Hadid is – aki meglepő módon a 25-ös csapdáján kívül esik –, nemrég pedig Victoria Lamas feltörekvő színésznővel hozták szóba.

