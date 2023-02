Hová tűnt David Copperfield?

Valószínűleg többen élnek a Földön, akik hallották már David Copperfield nevét, mint amennyien nem, és az is bátran kijelenthető, hogy neve hallatán sokkal kevesebbeknek ugrik be Charles Dickens hányattatott sorsú gyerekfőhőse, mint a világhírű bűvész-illuzionista. Mostanában azonban alig látni őt, vagy csak ez is egy illúzió?

Tényleg, bűvész vagy illuzionista? Mindkettő, és bár szőrszálhasogatásnak tűnik a dilemma, azért van közöttük hajszálnyi különbség. A bűvész többnyire pódiumról adja elő mágikus trükkjeit ámuló (vagy éppen szkeptikusan leleplezni akaró) tekintetek előtt, az illuzionista e köré még pazar, sokszor grandiózus látványvilágot is kerít. Ha a mágus elkezdi bájos asszisztensét lebegtetni, vagy éppen kajánul kettészeli őt csillogó kulisszák és látványelemek között, akkor azt már inkább illúzióműsornak szokták nevezni, amiként a New York-i Szabadság-szobor eltüntetésére sem mondja senki, hogy micsoda ravaszdi egy bűvész-trükk, hanem inkább azt, hogy hihetetlen egy illúzióshow.

Ezt a meghökkentő produkciót az illúziók császára, David Copperfield prezentálta élő közönség és tévénézők tízmilliói előtt 1983-ban, több évtizedes tündöklése során pedig sokféle megpróbáltatást eszelt ki magának: összepréselte és kettéfűrészelte magát, mindenki szeme láttára – Claudia Schiffer közreműködésével – levitált is, de lángoktól övezve, átkelt tutajon a Niagara-vízesésen, és épségben áthatolt a Kínai nagy falon (1986).

Annak ellenére,hogy mutatványait lépten-nyomon „leleplezik”, mégis utolérhetetlen és utánozhatatlan, mágiáját máig nem tudta senki sem meghaladni. Ahogyan népszerűségét sem. Karrierje csúcsán, a '90-es években és a kétezres évek elején többet keresett, mint Madonna vagy Michael Jackson. Vagyonát sokan számolgatták már abból kiindulva, hogy évente legalább 500 show-t mutat be évtizedek óta,

fáradhatatlan szerepléseivel pedig több mint 40 millió jegyet adott el, amivel Guiness-rekordot döntött.

Vagyonát 2019-ben 875 millió dollárra becsülték, ma már nettó egymilliárd dollárra.

Idehaza 1991 karácsonyán debütált a Magyar Televízióban, amint átlebeg a Grand Canyon fölött, majd többször is fellépett Budapesten, de még Debrecenben is. A Budapest Sportarénában például ide-oda varázsolt egy kacsát, áthatolt egy tömör acéllemezen, a semmiből materializált egy autót, egy távoli szigetre teleportálta magát, majd kezéből tengerparti homokot szórva csodálatos módon visszatért a közönség soraiba, és ahogyan szokta, megint eltüntetett 13 nézőt (köztük Détár Enikő színésznőt), anélkül, hogy perre került volna sor.

Már a napköziben elkezdte

Izraeli és ukrán zsidó bevándorlók gyerekeként született 1956-ben egy Metuchen nevű, New Jersey állambeli kisvárosban és már négyévesen bűvészmutatványokkal és hasbeszéléssel szórakoztatta pajtásait a Warren Camp Harmony nevű napközis táborban. Tízévesen Davino, a Bűvészfiú művésznéven ejtette ámulatba a szomszédokat, és a szülinapi partik gyerekközönségét, tizenkét évesen pedig felvették az Amerikai Bűvészek Társaságba, ahol ő volt a legfiatalabb káprázatszakmabeli.

Félénk fiú volt, de hamar rájött, hogy látványos trükkjeivel hamar megkedvelik, és a lányokat is könnyen elbűvölheti. Imádta a Broadway előadásokat, és amikor 18 évesen megkapta a The Magic Man című musical főszerepét Chicagóban, nemcsak énekelt és táncolt, hanem az illúziók nagy részét is ő dolgozta ki és mutatta be estéről estére. Ekkor vette fel a David Copperfield nevet, de nem a kalandos sorsú Dickens főhős iránt érzett sorsközösség miatt, hanem egyszerűen csak azért, mert tetszett neki a név dallamos hangzása. Hamar felfedezték őt, és 21 évesen már saját tévéműsora volt. Ismertsége innentől meredeken ívelt felfelé.

Eltűnt egy titkos csapóajtó mögött?

A világ legfanatikusabb Houdini rajongója DC megszerezte a világ legnagyobb Houdini-gyűjteményét, 80 ezer tárggyal és bűvös kellékkel, köztük, a nevezetes vízzel töltött kínzókamrával, amelybe annak idején fejjel lefelé, kényszerzubbonyban ereszkedett le a magyar származású Harry Houdini (született Weisz Erik, Budapest, 1874) a világ egyik legismertebb illuzionista-szabadulóművésze. De meg van neki a nagymester Metamorfózis Ládája is, amelyből megbilincselve, zsákba téve, majd még egy utazóládába is bezárva sikerült többször is pillanatok alatt kiszabadulnia, és rejtélyesen helyet cserélnie a ládán kívül álló asszisztensével. A Las Vegasbeli magánmúzeumot nem látogathatja akármelyik földi halandó, csakis bűvészek, illuzionisták, vagy éppen szemfényvesztőket alakító színészek, és olyan hírességek, mint Oprah Winfrey médiaszemélyiség. Állítólag egy titkos ajtón keresztül lehet csak bejutni a mágikus tárlatra, Hugh Jackman amerikai színész, A tökéletes trükk (The Prestige) című Christopher Nolan film főszereplője úgy emlékszik, hogy egy privát szexshopon, mások szeriont egy exkluzív online fehérneműbolt lerakatán keresztül lehet belépni a bűverőmezők birodalmába.

Na de hová tűnt az élő legenda (papírja is van erről a címről, miután 11 Guinness világrekordja és 21 Emmy díja mellett megkapta az amerikai Kongresszusi Könyvtár Living legend címét is)? Utoljára ugyanis 2018-ban forgott a neve a világsajtóban, akkor is arról cikkeztek, hogy egyik las vegasi show-ja után, 2013-ban, feljelentette az egyik önként jelentkező néző (aki történetesen egy brit turista volt), mert a mutatvány közben elbotlott a kulisszák mögött a sötétben, amiért 400 ezer dolláros kártérítést követelt a mágustól, a las vegasi bíróság azonban elutasította ezt 2018-ban.

Kínos történet volt ez Copperfield számára, de nem csak a jócskán eltúlzott sérülés és a per miatt, hanem azért is,

mert kitudódtak egy alapattrakciójának féltve őrzött kulisszatitkai,

és az egész világ megtudhatta, hogy a 13 önkéntes nézőnek kevesebb, mint 90 másodperc alatt kellett zseblámpával a kezében átjárókon át szaladnia, először ki a szabadba, majd a konyhán keresztül vissza a bűvös színpadra Las Vegasban.

„Minden ötperces szám kidolgozása, amelyet most a műsoraimban lát, két évembe telik, az ötlettől a megvalósításig. Ezért, ha valaki ellopja az alkotásaimat, akkor nagyon fájdalmas vele foglalkoznom. Rendszeresen lemásolnak, és csak egyszer tudtam nyerni, Párizsban, ahol egy srác lopta el a lebegő illúziómat” – mondta korábban a Vanity Fairnek.

It's better in the Bahamas!

Nem egy balul elsült varázslata miatt tűnt el a nagyvilág szeme elől. Inkább azért, mert a kézezres évek második felében megcsappant az érdeklődés tévékben futó műsorai iránt, és sokak szerint már régóta nem lehetett számára motiváló erő a pénzbevétel sem. 2006-ban vásárolt magának egy exkluzív szigetcsoportot a Bahamákon (Musha Cay), és ha csak teheti, visszavonul paradicsomi világába és ott tölti szabadidejét.

Annak ellenére, hogy Claudia Schifferrel a média rivaldafényében alkották az 1990-es évek álompárosát (a topmodell asszintese is volt a színpadokon),

magánéletét később mágikus homályba burkolta.

Első gyerekét, Marie Petlickovától, a Victoria's Secret cseh fehérneműmodelltől származó fiát például hosszú ideig rejtegette a nyilvánosság elől. Most Chloé Gosselin francia modellel és divattervezővel él együtt, akitől egy lánya született 2010-ben.

Nem készít már grandiózus show-kat, de nem is nyugdíjazta még magát, Las Vegasban lép fel majdnem minden nap kétszer, mutatványait pedig, akár 71 dollárért is, bárki megnézheti, ha éppen arra jár. Úgy is mondhatnánk, hogy David Copperfield most éppen levezet. Úgy tűnik, azért még vannak illúziói.

(Borítókép: David Copperfield 2009. augusztus 6-án. Fotó: Marc Grimwade / WireImage / Getty Images Hungary)