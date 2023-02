Megszólalt Kucsera Gábor a válásról: „Nagyon megvisel ez a helyzet”

Alig másfél héttel az után, hogy Tápai Szabina a férje hűtlenségére hivatkozva bejelentette, hogy tíz év után elválnak, végre megszólalt a másik fél is. Kucsera Gábor most először reagált a válásával és a hűtlenségével kapcsolatos hírekre.

Mint megírtuk, tíz év házasság után véget ért a sztárpár, Tápai Szabina és Kucsera Gábor házassága. A válás híre már korábban is felreppent, és a feleség is úgy nyilatkozott, hogy a kapcsolatuk egy óriási hullámvasút. A pár egyik ismerőse akkor elmondta, hogy a problémák 2021 nyarán jelentkeztek, de hiába dolgoztak rajtuk, nem sikerült őket megoldani. Kucsera Gábor már jóval azelőtt elköltözött a veresegyházi közös otthonukból.

Később Tápai Szabina a Palikék világa nevű YouTube-csatornán beszélt arról, hogy valóban vannak problémák, és az utóbbi időben emiatt is tűntek el egy kicsit a nyilvánosság elől. Palik László végül még megkérdezte tőle, hogy boldog-e most, mire a nő azt mondta: a gyermekei miatt egyértelműen az, bár a hét hónapos lánya, Bella miatt nem sokat tud aludni éjjel. A válás híre az után derült ki, hogy a Story magazin a Facebook-oldalán bemutatta a címlapját. Ezen egy idézet is látszik Tápai Szabina neve alatt, úgy szól: „Nem szépítem, volt megcsalás is”.

Kucsera Gábor eddig nem reagált a válásával és a hűtlenségével kapcsolatos hírekre, most azonban megtörte a csendet, és interjút adott a Retro Rádióban. Az interjúban elsősorban más témák kerültek szóba, de röviden beszélt arról is, hogy miként érzi magát.

Megtépázott ez az időszak, nagyon megvisel ez a helyzet, ami köztünk és ami a médiában kialakult, mert ezt szerettem volna elkerülni

– fogalmazott Kucsera Gábor a rádióban, ahol Várkonyi Attila vendége volt.

(Borítókép: Kucsera Gábor. Fotó: Trenka Attila / Index)