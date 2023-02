Százmilliók előtt fedte fel várandósságát Rihanna

Mintegy egy év várakozás után megtörtént az, amire mindenki várt: az éjszaka véget ért az 57. Super Bowl, a Kansas City Chiefs győzedelmeskedett. Bár a tengerentúli sportesemény egyértelműen az egyik legnagyobbnak számít világszinten, az elmúlt évek során nemcsak az amerikai futball miatt szerzett elképesztő népszerűséget, hanem az úgynevezett Halftime Show miatt is.

A Super Bowl első évtizedeinek nagy részében a félidőben még csak főiskolai menetzenekarok léptek fel, az évek múltával azonban a szervezők rájöttek arra, hogy

a kimagasló nézőszám miatt érdemes lehet egy sokkal nagyobb produkciót varázsolni azokból az üres percekből, amíg a játékosok megpihennek.

Az első igazi áttörést Michael Jackson hozta el 1993-ban, kinek félidei show-ját azóta is milliók emlegetik. Neki köszönhetően a 1990-es évek végére már világsztárok szórakoztatták a közönséget, például Diana Ross vagy Stevie Wonder.

A 2000-es évekre egyértelműen az egyik legnagyobb popkulturális eseménnyé nőtte ki magát a Halftime Show – korábban tiszteletét tette már a félidőben Madonna, Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Lady Gaga és a Coldplay is, csak hogy néhányat említsünk a legemlékezetesebb produkciók közül.

Három évvel ezelőtt Shakira és Jennifer Lopez tűzrőlpattant párosa lobbantotta fel a színpadot, őket követte The Weeknd, míg 2022-ben Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar és Mary J. Blige ötöse kalauzolt el minket a rap és a hip-hop világába – idén pedig korunk egyik legelismertebb énekesnőjét kérték fel a nem hétköznapi feladatra.

Rihanna jött, látott és győzött

Amikor néhány hónappal ezelőtt a szervezők bejelentették, hogy Rihannát érheti a fellépés megtiszteltetése, a pop, R&B, reggae és hip hop fanok egy emberként sikoltottak fel. Nem titok ugyanis, hogy a 34 éves, kilencszeres Grammy-díjas és Oscar-jelölt barbadosi énekesnő több mint hat éve nem állt színpadra – így rajongói mind a visszatérésére vártak.

Rihanna pedig jött, látott, és győzött, ugyanis akárhogyan alakuljon is ezentúl a karrierje, ezt a fellépést már senki sem veheti el tőle.

Azt már korábban is tudni lehetett, hogy 2023-ban a Halftime Show hivatalos szponzora már nem a Pepsi, hanem az Apple Music lesz, ám, hogy ez a változás pontosan mit hoz magával, az egészen hétfő hajnalig nem derült ki –

most viszont már azt kívánjuk, hogy ez soha ne változzon, Rihanna ugyanis az egyik, ha nem a legszínvonalasabb műsorral rukkolt elő, melyet a Halftime Show színpada valaha is látott,

és bár csak 13 percig szórakoztatta a közönséget, a produkció olyan magas minőségű volt, hogy még a 2016-os Sziget Fesztiválon produkáltakat is elfelejtettük neki. Bár az énekesnő teljesítménye egyesek számára hagyhatott némi keserédest szájízt, a fellépés egyértelműen tökéletes alkalom volt arra, hogy többévnyi kimaradás után ismét visszakerüljön a rivaldafénybe.

Új albumra és turnéra azonban a látottak alapján valószínűleg még sokat kell várni, Rihanna ugyanis nagy valószínűséggel újfent várandós.

Várandósan állt színpadra

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a barbadosi énekesnő és kedvese, a rapper A$AP Rocky első közös gyermeke 2022 májusában született, a Halftime Show-ban látottak alapján pedig úgy néz ki, úton van a második baba is – amit Rihanna képviselője egyébként a fellépés után a sajtó érdeklődésére már meg is erősített. Hogy erről korábban nem érkezett hír, az egyáltalán nem meglepő, az énekesnő első várandósságáról sem lehetett tudni szinte semmit.

Rihanna tűzpiros, köldökig nyitott kezeslábasban állt színpadra, alatta tűzpiros garbót viselt, ami tökéletesen kihangsúlyozta gömbölyödő pocakját, melyet előadása közben többször is megsimogatott.

Természetesen ahogyan az várható volt, az olyan slágerek, mint a Rude boy, a Where have you been?, a Work és a Diamonds mind elhangzottak, a show és a táncosok elképesztők voltak, Rihanna azonban óvatos volt a mozdulataival. Ugyan látszott, hogy a koreográfusok neki is jócskán adtak feladatot, ezek nagy részét a performansz közben az énekesnő ellazsálta. Hogy ennek hátterében mi állt, azt ugyancsak nem tudni, nagy valószínűséggel azonban várandóssága miatt dönthetett a hirtelenebb mozdulatok elkerülése mellett.

Ez egyébként az előadás első perceiben még furának hathatott, a fináléra azonban minden beért és értelmet nyert – az, ahogy a Diamonds éneklése közben Rihannát a magasba emelték, majd ahogy megvillant mögötte a több tízezernyi focidrukker világító karkötőjének fénye, egyszerre volt szemkápráztató és megható.

Hogyan tovább, Riri?

Rihanna előtt most nagy napok állnak, a Super Bowl-os fellépése után ugyanis elkezdhet izgulni az Oscar-jelölése miatt is. A 34 éves énekesnőnek a Lift Me Up című dalát jelölték a legjobb betétdal kategóriában, mely a Fekete Párduc 2. című filmben csendült fel – meglepő módon azonban a Halftime Show-s szettből teljesen kimaradt.

Ez a szám az énekesnő nagy visszatérése volt, ANTI című, 2016-os nagylemeze óta ugyanis nem adott ki a korábbiakhoz fogható, nagyszabású szólódalt. A rajongók ennek függvényében persze abban reménykedtek, hogy hamarosan újfent a színpadon láthatják Rihannát, a jelenlegi helyzet fényében azonban valószínűtlen, hogy a következő 1-2 évben világ körüli turnéra indulna az énekesnő – jól látható, hogy a család már egy fokkal fontosabb szerepet tölt be az életében, mint a zene.

(Borítókép: Rihanna az 57. Super Bowl félidős fellépésén 2023. február 12-én. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images for Roc Nation)